Зачем политикам – марихуана

В ряду реформ, замышленных на наши головы наставниками-закордонцами, в конце января появилось нечто новенькое – «мари-хуа-низация». Анонсировала эту хреновину новацию знаменитая ныне спец по хворям украинцев – пани Супрун, многолетняя и.о. министра здравоохранения (таков ныне чёрный юмор властей). Повторив давние тезисы о «насущной надобности» снять ограничения употреблению в Украине наркотических препаратов из конопли (именуемых на Западе «марихуаной»), оригинальничать эта лоббист не стала, зато удачно выгадала момент для стяжания внимания политиков. Тем, кто озабочен неудачами своей агитации, самое время вспомнить о выгодах курса на охмурение марихуаной.

Дурманящий drug человека

До сих пор окончательно не установлено учеными происхождение слова «марихуана» (от испанского marijuana, marihuana), но доказано, что разные подвиды подобных трав, именуемых на Руси «конопля», народы Азии и Южной Америки употребляли издревле. Их особенность – «дурманящее» воздействие на психику ряда содержимых (в пыльце, цветах, листьях и стеблях) веществ, вызывающих в организме человека разные психоактивные реакции: «затормаживание» сознания, сонливость, онейроидный галлюциноз, а при крупных дозах – даже остановку сердца. Это можно использовать в некоторых «лечебных» целях, но в быту чаще практикуют для получения сомнительного «удовольствия» от таких релаксаций. Поэтому давно известны случаи (счет идет на десятки тысяч в год) гибели и тяжелых поражений психики тех, кто регулярно и «чрезмерно» потреблял такую травку, официально названную «каннабис», а в народе известную, как конопля, анаша, marijuana.

Грань между «лечебным» и вредным воздействием этого зелья на «потребителей» – тонка и подвижна в зависимости от их физиологических особенностей и стечения иных условий. Определить это могут лишь опытные специалисты, которые в медицине развили специальную область знаний – «наркологию» (от др.-греч. νάρκη «оцепенение, сон»). Не зря в англоязычных странах коноплю и прочие источники наркотического эффекта стали обозначать расплывчатым понятием – «drug», что значит – и просто «препарат», и «лекарство».

Ключевое условие: кто решает, как, сколько и кому потреблять тот или иной drug? Эта дискуссия, увы, вышла за пределы научных исследований и медицинской практики, когда свои (часто отнюдь не гуманистические) интересы в «обороте» препаратов из конопли увидели искатели наживы и политиканы. Общими усилиями некоторых из них торговля марихуаной и более «тяжелыми» наркотиками превращены в сверхдоходную отрасль, контролировать которую пытаются в международном масштабе.

Из-за совершенной за последние четверть века «интеграции» Украины в современную сеть глобальной торговли эти споры и проблемы стали всё более влиять и на украинское общество: с одной стороны, оно попало в «зону интересов» крупных наркокартелей, с другой – официальные власти стали реагировать на соответствующие указания и рекомендации Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) и Управления ООН по наркотикам и преступности. Последнее даже провело в Киеве в ноябре 2018 года Национальную конференцию о политике борьбы с наркотиками. В том мероприятии участвовали представители украинского Министерства охраны здоровья и никаких сенсационных инициатив там не заявили.

Миссия Супрун и трюк Порошенко

Супрун возопила о «нужде» снизить в Украине госконтроль за оборотом марихуаны – не из сострадания к медицинским потребителям опиоидов, а по личной карьерной надобности: с конца прошлого года активизировались противники оккупации поста Министра здравоохранения Украины этой иностранноподданной бизнес-вумен. В протестные акции включились даже студенты-медики отдельных вузов (ОНМУ – не пас задних). Но «гвоздем программы» стало принятие Окружным административным судом Киева решения запретить Ульяне Супрун «исполнять обязанности министра здравоохранения Украины».

В приводимых нам в пример «цивилизованных» государствах чиновники послушно исполняют решения судов. Но в данном случае случилось – ожидаемое: У. Супрун начхала пренебрегла вердиктом аборигенных судей, призывая себе в помощь «прогрессивную общественность». Однако на массовые демонстрации в её поддержку украинцы не вышли. Тогда-то удостоенная титула «Доктор Смерть» и заявила намерение бороться за «либерализацию» торговли марихуаной: будто предложив свои уникальные услуги новому кругу потенциальных партнеров, ища заинтересованных продлить нелегальный протекторат американки над украинским МОЗ.

Вместо «наркомафии» выручать У. Супрун вдруг демонстративно взялся… президент П. Порошенко. Он по удачному (для него) «стечению обстоятельств» планово 5 февраля (когда стало достоянием гласности опасное для У. Супрун судебное решение) посетил заседание компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (АТПУ), где успокоил озабоченных угрозой потерять в МОЗ их агента-бойца. В ответ на призыв главы АТПУ А. Гундера «поддержать человека, который смог реализовать одну из самых прогрессивных реформ», П. Порошенко победоносно объявил:



«Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку Президента Украины».





А через день своим присутствием П. Порошенко «освятил» подписание (в помещении Администрации Президента Украины?) представителями Минрегионразвития, МОЗ, Всемирного банка и МИДа Канады меморандума о сотрудничестве «в повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности Украины и субвенции из государственного бюджета на осуществление таких мероприятий». Выглядело это как супердостижение «белых и пушистых».

Очевидно, «гарант» Порошенко достиг желаемого признания частью представителей Запада, что именно он – их «надежа и опора» (лучший «наш сукин сын» среди прочих). При этом американцам примитивно показали фокус, известный, как чередование «плохого полицейского – хорошим». Те, кто ему подыграли – либо изначально были «в деле», либо имеют ослабленный IQ (чем часто страдают потребители марихуаны и прочих drug). Более других радоваться этому должна У. Супрун: попав так в когорту VIP-агитаторов («ЛОМов») команды Порошенко, она до его смещения с поста (не ранее июня с.г.) может гарантированно продолжить свой бизнес в Украине.

Зато П. Порошенко принес в жертву (ради симпатий представителей США) репутацию своего добровольного «адвоката» в среде правозащитников С. Глузмана, (главу Ассоциации психиатров Украины, прежде обхаживаемого журналистами «5 канала»). Тот ошибочно полагал и уверял публику, будто П. Порошенко хочет избавить Украину от У. Супрун, сменив её на «нормального человека», но ему противостоят некие влиятельные силы. Оказалось же, что президент-выморачиватель и «Доктор Смерть» – заодно, а верившие С. Глузману – «лохи»…

Переключение внимания + покорение спецконтингента

Вызвав повышенное внимание публики кличем «Yes – марихуанизации!», У. Супрун помогла эффектнее проафишировать «многоходовочку» команды Порошенко по реанимации симпатий Запада, но этим его выгоды от drug-почина не ограничиваются. Заодно и украинских избирателей удалось чуть отвлечь от оценок ухудшения экономического и прочих «ингредиентов» своей жизни при нынешнем президенте. Этот прием – тоже не нов, на что обратили внимание ряд политэкспертов.



«… если сейчас власть будет создавать информационный шум, запускать всевозможные ложные мишени — например, вбрасывать тему легализации марихуаны…то, я думаю, цель здесь одна: переключить общественный дискурс, обсуждение в сторону третьестепенных проблем вместо оценки пятилетнего президентства Порошенко», — прокомментировал произошедшее А. Золотарев.

Даже «газовые» и «бюджетные» эксцессы можно затмить развитием инициативы У. Супрун по эксперименту с марихуаной: слишком остра эта тема для сталкивающихся с наркоманией и прочими расстройствами психики окружающих людей.

С другой стороны, «баловать» наркотиками молодежь – давно испытанный приём развить влияние в этой среде. Полвека назад во Франции это сильно помогло устроить вакханалию «студенческих» бунтов с требованиями отставки тогдашних властей. В современной Украине тоже есть умельцы психотропного приручения отдельных молодежных групп, и этот «актив» наверняка взбодрится обещаниями легализовать потребление «травки». Ради такого кое-кто готов идти на избирательные участки не только голосовать за «лучшего друга drug-зависимых», но и помочь делу более радикальными методами, начиная с «воспитательной работы» с неугодными членами избиркомов и наблюдателей. Тем самым можно немного повлиять на процесс (особенно, если возбуждать беспорядки на участках – точечно: в местностях, где кандидата-заказчика поддерживают хуже всего).

Поэтому можно прогнозировать, что тема «марихуанизации» будет наяриваться заинтересованными лицами до 31 марта и позже. Ведь помимо сиюминутных эффектов это открывает перспективу создать (на замену провальным политроектам НФ, БПП и др.) новую партию – drugофилов, готовых голосовать за своих «спонсоров» и вождей – послушно и за умеренную плату (не дороже пары кульков гречки). Такие новации тоже возможны, если на этих выборах победит кандидат политиков-должников сторонних сил.