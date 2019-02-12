Украинское турне виртуозов джаза – DJAZZMUSICFEST

В конце марта в Украину специально для живого концерта «DJazz Music Fest», который пройдет при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова, съедутся сильнейшие музыканты современной джазовой музыки со всего мира, чтобы вместе с лучшим оркестром Украины и одним из лучших в мире «Alex Fokin DJazz Band»составить «мировую сборную» среди музыкантов и представить публике новый альбом «DJazz Сontinuation».

«Живая» его видео-версия будет проходить в поддержку релиза альбома в США. Для этого в Украину прибудут настоящие мэтры современной инструментальной и вокальной музыки, которые действительно способны выполнять такую ​​сложнейшую современную музыку и сногсшибательно импровизировать. Каждый из них сейчас является номером один в современном рейтинге среди исполнителей на своем инструменте:

Эрик Мариентал (Eric Marienthal) –лучший саксофонист мирового уровня, альт-, сопрано-саксофон (США)

(Eric Marienthal) –лучший саксофонист мирового уровня, альт-, сопрано-саксофон (США) Джейми Ховорка (Jamie Hovorka) - один из лучших трубачей мира (Канада)

(Jamie Hovorka) - один из лучших трубачей мира (Канада) Йоэль Дель Соль (Yoel Del Sol) - выдающийся перкуссионист-виртуоз (США)

(Yoel Del Sol) - выдающийся перкуссионист-виртуоз (США) Игорь Федотов (Igor Fedotov) - невероятный баритон-саксофонист (Австралия)

(Igor Fedotov) - невероятный баритон-саксофонист (Австралия) Рей Кассар (Ray Cassar) –потрясающий трубач (Австралия)

(Ray Cassar) –потрясающий трубач (Австралия) Эмилия (Emilia Yagubova) - яркая певица необычайного певческого темперамента (Азербайджан)

И, конечно же, весь состав виртуозов потрясающего коллектива «Alex Fokin DJazz Band».

«Alex Fokin DJazzBand» (Творческий проект Государственного академического оркестра«РадиоБенд Александра Фокина») - это уникальный оркестр солистов-инструменталистов с поистине невероятным багажом разнообразных, профессионально оформленных музыкальных идей.Оркестр был официально основан 1 декабря 1999 Александром Фокиным. В настоящее время «Alex Fokin RadioBand» является уникальным оркестром так называемого «шведского состава» (комбо). Отличительной чертой коллектива являются записи, сделанные только «вживую».

Яркий живой насыщенный суперсовременным джазом концерт «DJazz Music Fest» пройдет:

25 марта– во Львове (Национальный академический театр оперы и балета‎)

(Национальный академический театр оперы и балета‎) 26 марта – в Одессе (Национальный оперный театр)

(Национальный оперный театр) 27 марта – в Киеве (МЦКиИ «Октябрьский дворец»)

Собираясь на этот концерт, надо учитывать его уникальность и тот факт, что в Украине еще никогда не собиралась такая мощная команда исполнителей совершенно новой по своему звучанию музыки. Не пропустите это!