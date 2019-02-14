Чем ближе к выборам, тем веселее! Вот, говорят, уже начали пенсионерам гречку раздавать. Впрочем, сейчас только гречкой вряд ли кого подкупишь. Деньги! Людям нужны деньги, а уж что на них купить сами разберутся. И тут как раз такса сложилась. В среднем по стране говорят по 1000 гривен дают за то, чтобы человек «правильно» проголосовал. Представляете себе – тысяча гривен вам – чтобы Петя и дальше ездил на Мальдивы! Что сказать 0 настоящая европейская страна!

Колонка редактора, выходящая в этом номере, посвящена метаморфозам Курта Волкера. Который вот только 7 февраля в своем Twitter написал, что «приемлемо, если российские наблюдатели в составе ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам». И тут же переобулся в прыжке и благословил не допуск российских наблюдателей на украинские выборы. «Крысы предоставлены сами себе». Так называется статья.

Как мы можем наблюдать у России нет стратегического плана по урегулированию украинского вопроса. Похоже такого же плана теперь нет и в Вашингтоне, – пишет автор.

Да что ж это происходит! Хоть у кого-то есть план по развитию нашей страны...