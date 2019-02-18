Кому выгодно демонтировать социальное государство в Украине?

9 февраля в актовом зале Приморской райадминистроации состоялся отчет народного депутата Украины по данному округу Сергея Васильевича Кивалова. Он очень подробно остановился на своих достижениях в сфере сохранения остатков социального государства. Благодаря его личному участию были сохранены несколько профтехучилищ, где учатся молодежь, которая не сможет по ряду причин учиться в университетах, но которая, благодаря учебе будет иметь профессию, которая будет кормить их и их семьи. Слушая Сергея Васильевича, мне невольно подумалось: «А если бы не было в Одессе такого человека, как С.В.Кивалов, то куда бы подались эти сотни и тысячи детей, которые не получили бы профессии в этих чудом сохраненных ПТУ: в криминальные группировки, в бомжы, эмигрировали бы из Украины?» Современному постмайданному только по имени «государству» (а на самом деле это корпоративный междусобойчик олигархически-криминальных кланов, с их заокеанской «крышей» совершенно наплевать на их судьбу! Украина по Конституции является социальным государством, но, начиная с 2014 г. оно самоустранилось от выполнения этих своих функций и взяло курс на планомерное сворачивание институтов социального государства и окончательный его демонтаж, в основном сегодня имитируя его действия и пиарясь самым бессовестным образом на горе и лишениях простых людей. И вот один человек, Сергей Кивалов, уверенно пойдя против системы, взвалил на свои плечи функции всего социального государства, в одном, отдельно взятом округе Одессы. Мыслимо ли такое? Количество социальных проектов, которые осуществляет Сергей Васильевич, просто потрясает: открытие стоматологических клиник по последнему слову техники, осуществляющих бесплатные услуги для пенсионеров района и студентов, бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей, выплаты студентам-сиротам, открытие церковно-приходской школы с упором на духовное образование и т.д. и т.п.. Но все это должно было делать государство Украина из своего госбюджета, но не делает, отказывается делать. Кучка разжиревших толстосумов, местоблюстители американских интересов, которых мы по наивности называем украинским правительством, разворовывает деньги, которые должны были пойти на такие же самые социальные проекты, распиливая бюджет, обездоливая и под видом «реформ» (тошнит уже при одном упоминании этого слова!) приготавливая миллионам украинцев голодную смерть! А что же Европа, в которую мы так сломя голову стремимся, мчимся аж пар из ушей валит? Европа последние 50 лет строит систематически и планомерно именно социальное государство, что черным по белому зафиксировано в уставе Европейского Союза!

Европейская социальная модель

На сегодняшний день и в официальных документах Европейского Союза, и в правительственных актах государств-членов ЕС ясно зафиксировано признание за Европейской социальной моделью (ЕСМ) решающего стратегического значения для продолжения интеграционного процесса. Это стало фактом после Лиссабонского саммита, который определил новую стратегию экономического роста и социального развития всего континента в целом. Тогда была поставлена амбициозная цель: создать и заставить работать «самую конкурентоспособную и динамичную в мире экономику, основанную на знаниях, способную обеспечить поступательное экономическое развитие и прочное социальное сплочение». К такой задаче на Стокгольмском саммите 2001г. была добавлена задача создания благоприятной экологии. Таким образом, план стратегического развития ЕС опирается на три компонента: экономический рост, социальное сплочение и защита окружающей среды. В заключительном документе Лиссабонского саммита под названием «Модернизировать Европейскую социальную модель через инвестиции в человеческий капитал и строительство активного социального государства» говорилось: «Граждане – это главный ресурс Европы, и именно на этом должна быть сконцентрирована вся политика Евросоюза. Инвестировать в людские ресурсы и развивать активное и динамичное социальное государство будет главной целью экономики, основанной на знаниях. Кроме того, следует стремиться обеспечить гарантии тому, чтобы развитие экономики не усугубляло существующие социальные проблемы, такие как безработица, социальная маргинализация и бедность». Комиссар Еврокомиссии по вопросам занятости, социальной политики и равным возможностям В. Шпидла заявил: «Европейская социальная модель базируется на наборе общих фундаментальных ценностей. Эти ценности должны разделяться всеми государствами – членами ЕС. Среди них: приверженность демократии, отказ от любых форм дискриминации, всеобщий доступ к образованию, высококачественное и общедоступное здравоохранение, гендерное равенство, солидарность и справедливость, признание роли социальных партнеров и социального диалога. Европа кончается, когда эти ценности не разделяются». Для уяснения сути ЕСМ и ее перспектив на будущее в 2005 г. была создана и активно работает международная экспертная группа (ESM Project). Плодом ее работы явился документ, получивший название «Платформа предложений по реформе ЕСМ». В нем сформулированы принципы, на которые опирается ЕСМ. К четырем ранее упоминавшимся (социальная справедливость и солидарность, экономический прогресс, охрана окружающей среды, демократия) добавлен еще один – человеческое достоинство. Это отражает понимание возросшего в последние годы значения человеческих ресурсов, интеллектуального капитала для дальнейшей эволюции общества, в том числе, для обеспечения конкурентоспособности экономики и безопасности государства. «Платформа» предлагает определение ЕСМ как «комплексной системы ценностей, опыта, проектов, политики, институтов, которые сложились в прошлом и дополняются сегодня». «Европейская социальная модель – это не только сформулированная идея, интеллектуальная конструкция или рекомендация. Это – конкретный, главный составной элемент Европейской идентичности, ее демократии, экономического развития, социального и культурного прогресса». В качестве необходимого условия называется строительство качественно новой системы отношений между государством, рынком и гражданским обществом, т.е. теми силами, которые призваны претворять в жизнь эту модель. «Такая система должна обеспечить баланс между требованиями равенства, эффективности и ответственного участия». Наряду с административными и финансовыми ресурсами государства планируется использовать потенциал бизнеса, а также массовых неправительственных организаций (НПО) и всех граждан. Но для этого придется преодолеть не только кризисные явления, имеющие экономическую и финансовую природу, а, прежде всего, «кризис идентичности и управления», которые являются реальностью в современном обществе. В качестве одного из рычагов, способных справиться с проблемой, «Платформа» рассматривает тезис о «наведении мостов между социальным, политическим и гражданским диалогом». Децентрализация процесса, т.е. организация подобного диалога на разных уровнях – от общеевропейского и национального до местного – может привести к конкретным результатам. Авторы «Платформы» предлагают создать постоянно действующую координационную структуру по социальной политике ЕС, разработать новую редакцию Европейского социального контракта, а также провести мониторинг гражданского общества, что позволит получить полную картину деятельности НПО и вовлечь их в процесс социальной интеграции как признанных партнеров по социальному диалогу. Принятие Европейской социальной платформы и построение на ее основе единого социального пространства являются стратегической целью в ходе интеграции. Это такой же ответ на глобальные процессы, как Европейский валютный союз и Единое экономическое пространство. Учитывая разнообразие и специфику национальных особенностей, предлагается использовать опыт создания Еврозоны, как это сделали финансисты, и постепенно расширять социальное пространство. Для формирования общеевропейского социального пространства необходима централизация власти вплоть до политического решения о создании единого правительства. На данном этапе это предполагает необходимость отойти от практики двусторонних соглашений между государствами и передачу больших компетенций в социальной сфере коммунитарным институтам. Определенные шаги в таком направлении уже сделаны. Проблемы массовой миграции, новой трудовой типологии, профессионального обучения, основанного на новых технологиях, здравоохранения, экологии уже находятся в компетенции Сообщества. Формирование социального пространства, реализация Европейской социальной модели предполагают необходимость поддержки их специальными финансовыми ресурсами, их особое место в европейском бюджете. В настоящее время основная роль в финансировании социальной сферы принадлежит национальным бюджетам. Именно поэтому необходимы реформы, которые позволят ЕСМ отвечать на вызовы времени через специальные организационные структуры, создаваемые на разных уровнях – от локального до глобального. «Сравнение опыта разных государств подтверждает, что это – наилучший путь для строительства нового общества». Причем решающая роль отводится общей ориентации, эволюции социально-трудовых отношений в обществе, инициативам основных акторов реализации модели, другими словами, прочности и качеству взаимоотношений ее движущих сил. Появление «Платформы», синтезирующей научные разработки ведущих ученых европейских стран, показывает возрастающую роль социального измерения в современном мире и острый интерес к будущему Европейской социальной модели, которая призвана оказывать заметное влияние на дальнейшее развитие общества. Исторические и культурные традиции европейских государств, их экономические достижения сделали возможной разработку Европейской социальной модели в ее теперешнем виде. Именно она призвана обеспечить эффективное функционирование экономики и справедливость в распределении общественного богатства. В сущности, такая модель – это некий социальный идеал, образец, к которому следует стремиться, опираясь на социальную идею, воплотившую в себе традиционные ценности европейской цивилизации и совокупность конечных целей общественного развития.

ЕСМ как стержень европейской идентичности

Речь идет не только о комплексе прав, социальной защиты и обеспечения трудящихся, но о положении всех граждан Европы и их семей. Проблема гораздо шире и сложнее, чем просто реорганизация социальной политики. Она затрагивает сектор экономики, проблемы функционирования рынка, качество жизни, нацелена на то, чтобы оказывать реальное влияние на социально-экономическое развитие. Более того, последнее десятилетие показало, что ЕСМ таит в себе возможности оказывать влияние на политический сектор: отношение населения к программам политических партий, к деятельности органов исполнительной власти, сохранение стабильности в обществе, развитие демократии. Она корректирует дальнейшее развитие интеграционного процесса. ЕСМ – это схема развития общества, основанная на принципах уважения человеческого достоинства, социальной солидарности, социальной справедливости и социально ориентированной конкурентоспособной экономики в условиях благоприятной экологической обстановки. Предложенное определение основано на понимании ЕСМ, связанном с меняющейся социальной структурой и развитием общества. Такой подход вполне соответствует как реалиям сегодняшнего дня, так и намерениям «отцов-основателей» процесса европейской интеграции, которые с самого начала стремились к воплощению в жизнь социально ориентированной и социально ответственной модели развития общества, способной обеспечить его устойчивое экономическое и политическое развитие. Задача построения единого социального пространства, комфортного для всех, на территории Европейского Союза еще не решена, хотя шаги к формированию «Европы граждан» регулярно делаются. Достаточно перечислить такие меры, как свобода пересечения национальных границ в рамках Сообщества, выбора места работы или учебы, взаимное признание дипломов, введение европейского гражданства и единой европейской карты здравоохранения. Определенную роль играет присоединение ряда государств к зоне евро. Уже сегодня население получило возможность пользоваться преимуществами европейского информационного и образовательного пространства, программами социальных инвестиций. Все это размывает национальные границы и укрепляет то, что принято называть европейской идентичностью. Европейская идентичность во многом зависит от социального измерения, и правомерно даже утверждать, что она создается вокруг так называемого «социального стрежня». Именно поэтому Европа и является совершенно особым цивилизационным центром, носителем качеств, которые присущи именно этому континенту. Имея ориентиром Европейскую модель, руководящие институты Европейского Союза стремятся работать над ее реализацией и совершенствованием. Любая государственная политика, касающаяся интересов масс, для ее успешного проведения нуждается в социальной базе, на которую государство может опираться. Д. Альберс, профессор Бременского университета, руководитель международной экспертной группы ESM'Рroject, основатель журнала «Социальная Европа», полагает, что Европейская модель развития общества никогда не ограничивалась созданием государства всеобщего благоденствия. Она стремилась осуществлять ограничения и эффективный контроль над «волчьей природой» капитализма через обеспечение народу социальной безопасности, материальной независимости и прав на демократическое участие в управлении. Специфика ЕСМ опирается на тот факт, что она не ограничивается предоставлением защиты наиболее ущемленным группам населения, чтобы помочь им выжить, хотя важность этого направления деятельности нельзя отрицать. Прежде всего, она создает условия, чтобы функционирование рыночной экономики не порождало социальное отторжение. Но чтобы социально регулируемая экономика могла действовать эффективно, она должна опираться на социальных партнеров, способных вмешаться и высказать свою позицию, присутствуя в центрах принятия решений.

Будущее ЕСМ

На повестку дня встал вопрос: способна ли Европейская социальная модель обеспечивать социальный прогресс и способствовать сохранению европейской идентичности в XXI в. без ущерба для экономического роста и при сохранении конкурентоспособности в модернизирующемся мире? Европейская социальная модель способна обеспечить наряду с поступательным экономическим ростом постоянное улучшение условий жизни граждан. Реализация ЕСМ предполагает полную занятость, создание качественных рабочих мест, равенство шансов, социальную защиту для каждого. Учитывая сложившуюся ситуацию и потребность в дальнейшем развитии интеграционного процесса, Европейский парламент как один из руководящих институтов ЕС не мог оставить без внимания потенциал Европейской социальной модели. Этот вопрос был вынесен на обсуждение, и по его результатам в сентябре 2006 г. была принята подробная и четко сформулированная Резолюция. Она явилась важным политическим документом, целью которого было изложение позиции Европейского Союза относительно места ЕСМ в интеграционном процессе. По мнению Европарламента, следует рассматривать Европейскую социальную модель как «общую систему ценностей», основанную на поддержании мира, социальной справедливости, равенстве, солидарности, развитии свободы и демократии, уважении прав человека. Признавая, что государства-члены имеют разные системы социальной защиты и отличные друг от друга методы использования упомянутых ценностей, документ отмечал, что все они стремятся к общей цели: достичь равновесия через взаимодействие экономического роста и социальной солидарности. Именно поэтому Европейская социальная модель определена, как «единство ценностей при наличии разнообразия систем». Это вполне соответствует Лиссабонской стратегии, принимая которую все государства-члены признали социальное развитие «одной из опор поступательного развития общества». В наше динамичное время формы такого развития и ЕСМ как его неотъемлемая часть не остаются статичными и нуждаются в постоянном реформировании и модернизации. Это необходимо для того, чтобы быть в состоянии достойно отвечать на такие вызовы, как глобализация, демографические изменения, быстрые технологические инновации, появление новых форм бедности и расслоения общества, обострившаяся проблема мигрантов.

Невеселые вопросы

Как же украинская власть может иметь совесть утверждать, что идет в Европу, тогда как все делает прямо противоположно тому, что делает Европа, демонтируя социальное государство в Украине? Или так называемая «евроинтеграция» – ни что иное, как коварная пиар-риторика тех же поставленных в результате Майдана криминально-олигархических кланов, за которой стоит превращение Украины в сырьевой придаток Европы, из которого можно без зазрения совести выкачать все ресурсы? Европейский Рай строится за счет нас, тем, кому уготована роль обслуги, людей второго-третьего сорта?