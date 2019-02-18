Поворот не туда – курс Украины на ЕС и НАТО

4 февраля, будучи гостем на передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV в качестве кандидата на пост президента Украины, Порошенко назвал всех, кто не согласен с его курсом на ЕС и НАТО, в том числе и нардепов, «русскими»: «Голосование в четверг за ЕС и НАТО, за изменения в Конституцию – это украинская система распознавания: «свой – чужой, украинец или русский»». Порошенко заявил, что это НАТО нуждается в Украине, а не наоборот. 7 февраля депутаты Верховной Рады большинством в 300 голосов проголосовали за курс на ЕС и НАТО в Преамбулу Конституции. «Закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО призвано мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, что 6 июля 2017г. президент Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины», ранее одобренный Верховной Радой. 1 декабря 2017 г. президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС. 22 ноября 2018 г. Конституционный суд Украины поддержал изменения в основной закон в части т.н. интеграции в ЕС и НАТО.

Давление на Раду

Уже всем очевидно, что ЕС, а особенно НАТО рядовым украинцам нужны, как собаке пятая нога. Сейчас главный запрос украинцев в системе приоритетов – мир. А НАТО, как ни крути, оборонный блок, который в любой момент могут использовать по назначению. Например, в противостоянии с Россией. А украинцы и дома не хотят быть пушечным мясом, не говоря уже о войне за чужие интересы. Но Порошенко продолжает упорствовать. Сдавая документы в ЦИК на регистрацию себя любимого кандидатом, он буквально кинул клич: «Я верю в Верховную Раду Украины. Когда надо было, в самых тяжелых ситуациях она находила силы для объединения. Вторым основанием для оптимизма является то, что дважды Верховная Рада поддержала этот президентский законопроект о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО, и два раза это было больше 300 голосов. Это будет не моя, не парламентариев, а наша общая победа». Голосования – это действительно был тест на безумие не только загнанного в угол президента Порошенко, которому отступать уже некуда, но и всей украинской элиты, которая хочет туда, где ее не просто не ждут, а уже практически откровенно посылают. По любому нужно еще согласие этой самой Европы. И вообще всего консолидированного Запада. А его-то как раз и нет!

Нет консенсуса – нет и членства

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который, по его словам, обеими руками за членство Украины в НАТО, когда речь зашла о желании Порошенко вступить немедленно, признал: «Членство в НАТО – это не только дело военной реформы, но также утверждение прочной и жизнеспособной демократии, процветающая экономика, хорошие отношения с соседями, совместимость с НАТО, гражданский контроль над военными и пр. Существует много того, что Украина должна осуществить для соответствия требованиям, чтобы стать членом НАТО, и в НАТО на данный момент нет консенсуса, чтобы предложить решительно приглашение, но двери для будущего членства Украины остаются открытыми». По его словам, в НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины.

Лукавство евроинтеграции

С ЕС, в принципе, все ясно. Там сказали, что Украине ближайшие 20 лет не нужно и тыкаться и заикаться о полноценном членстве, а нужно выполнять все положения об ассоциации, за который и стоял майдан. Следовательно, остается НАТО, и в этом направлении Порошенко предлагает два манка. Якобы стандарты жизни, которые немедленно повысятся, как только Украина станет членом. По Порошенко, членство в Альянсе нужно, «чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны для соответствия критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО». «Победу над Путиным в Донбассе» при помощи Запада и НАТО, которые не смогут типа отказать, если Украина-член НАТО типа сунется к ним со своими просьбами. Сейчас Порошенко рассказывает, что Запад практически готов послать в Донбасс миротворческую миссию, которая будет не только сопровождать наблюдателей из ОБСЕ, но и выполнять полицейские функции. Другими словами, за Украину воевать с ополченцами ЛДНР, разоружать их и выталкивать в Россию. «...Может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ. Не нужно. Миротворцы должны создавать мир и иметь мандат ответственности на оккупированной территории. И их наличие означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и обеспечение компонента безопасности», – познакомил Порошенко со своими расчетами и желаниями. Западу же он по-прежнему предлагает свою верность «Минску-2». Но не для реализации его положений и обеспечения мира в Донбассе, а для обвинений в адрес России в невыполнении соглашения. Потому что только это как бы оправдывает международные санкции против Москвы. «Именно на Минских договоренностях основываются санкции против РФ и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе», – отметил Порошенко. Он желает, чтобы и старые санкции сохранились, и новые были введены. И этим хочет быть полезен Западу. Другими словами, украинский президент для удержания власти в своих руках опять готов использовать войну уже не только в Донбассе, но и распространить ее на Азовско-Черноморскую акваторию. Он готов устраивать там провокации силами украинских кораблей и моряков. «Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с конвенциями ООН о свободе судоходства», – уже анонсировал Порошенко возможные приступы воинственности и милитаристского угара и на воде. Но, кроме этого, Порошенко еще и приглашает НАТО поучаствовать там, в Азовском и Черном морях, в войне с Россией и, конечно же, дополнительно наказать ее санкциями. На что Порошенко рассчитывает? А на то, что американо-российские отношения из-за «смерти» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) находятся на нижайшей точке западания. И на то, что в такой ситуации США нужна любая помощь и солидарность, за которые Вашингтон щедро и отплатит своей поддержкой. Вот Порошенко во время выборов и суетится – обещает в случае своей победы уже в 2024 году подать заявку на вступление в Альянс...

Закупка оружия в обмен на лояльность

Еще одну замануху от Порошенко для США невольно выдала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она на недавней встрече с представителем США в Группе стратегических советников Минобороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном сообщила, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США. «Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства. Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче», – заливалась она соловьем в надежде, что ее услышит не только генерал, но и президент-бизнесмен Дональд Трамп, который давно целесообразность отношений с любой страной измеряет возможностью что-то американское этой стране продать. Вот Климпуш-Цинцадзе и добавила, что Украина надеется стать активным участником американской программы «Иностранное военное финансирование» (FMF). Киевский режим и сейчас хочет купить лояльность США, покупая у них оружие. И пустить его на войну против России, чтобы угодить Западу. Однако Киев вполне прогнозировано может ждать жесткий и отрезвляющий облом в который раз уже и все по тем же причинам, главная из которых: Запад не хочет воевать с Россией за Украину. Даже в помощи Украине в «керченском инциденте» НАТО ограничился только требованием к России освободить украинских моряков, нарушивших российскую границу. А вот корабли в зону инцидента послать в Альянсе отказались. Его генсек Йенс Столтенберг, как известно, лишь уныло констатировал: «НАТО уже нарастила свое присутствие в Черном море: например, корабли НАТО проводили в море значительно больше дней в этом году и в предыдущем». Вот, собственно, и все. Вторая причина того, что Украину не берут в НАТО, еще проще – она элементарно не готова к вступлению, не отвечает стандартам НАТО. Генерал Дейтон, которому вице-премьерша общалась купить у него оружие, заметил: «Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины».