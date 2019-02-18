Кабмин Украины расписался в своем бессилии

Непосильная ноша

Сегодня для каждого жителя Украины все острее встает вопрос: как выжить? Ведь, несмотря на то, что правительство и Верховна Рада Украины постепенно повышают минимальную заработную плату и пенсии, однако эти прибавки значительно отстают не только от инфляции, но и от галопирующих цен на продукты питания, одежду и услуги. Именно на стоимости услуг необходимо остановить особое внимание. Дело в том, что они с каждым годом становятся все обременительнее для большей части жителей страны. Причем иногда тарифы меняются в течение года по нескольку раз. Возьмем, к примеру, цену на холодную воду, в Одессе она меняется особенно часто. При этом никто и никогда не объясняет жителям, чем вызвано такое взвинчивание цены на холодную воду. Вспомним 2013 год, тогда за кубометр холодной воды мы платили по 2,24 гривны. И несмотря на это «Инфоксводоканал» как-то жил, развивался. А затем ежегодно стоимость холодной воды не просто росла, а взлетала, и в 2017 году подскочила до 14,22 гривны за кубометр. Но и на этом аппетиты водомонополиста не остановились и в настоящее время стоимость того же кубометра составляет 23,52 гривны. Это самый высокий тариф в Украине!

В связи с этим невольно возникает вопрос: чем вызван такой рост цены на холодную воду? Ведь водоканал не использует дорогой газ на забор и транспортировку воды к потребителю. На эти цели, в основном, расходуется электроэнергия, а ее стоимость за пять лет увеличилась с 0,26 до 0,9 гривны, то есть в 3,5 раза, а не в 10,5 раз, как цена на воду. Могут сказать, что за это время более чем в три раза подорожал доллар. Но вряд ли водоканал имеет такую зависимость в своей деятельности от курса доллара. Нельзя оправдать подорожание стоимости воды и тем, что за это время увеличилась заработная плата обслуживающего персонала, что могло повлиять на рост расходов предприятия в 10,5 раз. Очевидно, «Инфоксводоканал», пользуясь бесконтрольностью антимонопольнго комитета и благогосклонностью депутатов Одесского городского совета, используя свое монопольное положение, безнаказанно грабит жителей города. Так и впредь будет продолжаться, если его не обуздает власть. А она, как видим, не торопится защитить потребителей.

Возьмем за пример 2013 год и сопоставим тогдашние цены с нынешними. Тогда оплата за тепло – 2,92 грн. за квадратный метр отапливаемой площади, а нынче – 32,92 грн. В разы выросла стоимость и других предоставляемых услуг.

Украина давно провозгласила себя государством с рыночной экономикой. Но это лишь декларативный лозунг, а по сути у нас не было и пока нет рынка в его классическом понимании. Что такое рынок? Это когда потребитель имеет возможность выбирать товар или услуги среди разнообразных предложений. К примеру, вы пришли на ранок «Привоз», решили купить мясо. Прежде чем покупать, вы обязательно присмотритесь к товару у одного, другого, третьего продавца, определите, каков товар на вид, приценитесь и только затем покупаете товар. А что на нашем национальном рынке? Воду, газ, электричество, отопление и другое предлагают одни монополисты, которые и устанавливают свою самую высокую цену, и нам, потребителям, не остается иного выбора, как платить непомерно высокие цена за то, что предлагает монополист, деваться-то некуда.

Особо это проявилось в последние годы на поставках природного газа. Единственным его поставщиком в Украине является «Укрнафтогаз», который и устанавливает цену на этот товар, без которого не могут обойтись как горожане, так и сельские жители. Но нельзя, пользоваться нашим безвыходным положением, беспрерывно повышать цену на природный газ. А чтобы подобного не было, ценовой тариф обязано регулировать правительство.

Нельзя сказать, что правительство Украины не обращало внимание на то, какие нормы были установлены на потребление природного газа для потребителей. Вот только не понятно, из чего исходил Кабинет министров Украины в 2016 году, подтверждая норму расходования газа, которая была установлена еще в 1996 году. Тогда норма потребления газа при отсутствии счетчика составляла 9,8 куб.м на человека в месяц при наличии плиты и наличии централизованного горячего водоснабжения, 18,3 куб.м без централизованного горячего водоснабжения и 23,6 куб.м при наличии газовой плиты и водонагревателя. Эти нормы, очевидно, разрабатывались с учетом интересов представителей поставляющих газ компаний. Нормы ничем не обоснованы и нацелены на то, чтобы создавались излишки неиспользованного бытового газа, который можно было продать по завышенной цене промышленным потребителям.

В ноябре 2018 года Верховный Суд рассматривал жалобу о том, что в стране установлены неоправданно высокие нормы потребления природного газа населением при отсутствии счетчиков газа. Суд признал незаконным постановление правительства №203 от 23 марта 2016 года «О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков», в котором выявлено несоблюдение принципов государственной регуляторной политики. Суд установил норму потребления природного газа при отсутствии счетчика газа из расчета 3,3 куб.м на одного человека в месяц.

Естественно, до решения Верховного суда многие жители страны просто не имели материальной возможности оплачивать такие высокие нормы потребления газа. Не-удивительно, что ежегодно сотни тысяч граждан оставались должниками не только за газ, но и за другие коммунальных расходы. В стране ежегодно оставались неоплаченные квитанции на различные виды предоставляемых услуг. Эти долги исчисляются миллиардами гривен. И эти долги из года в год накапливаются. Это вызывает особое беспокойство правительства и депутатов Верховной Рады. Все считали, что из создавшейся ситуации надо искать выход. А решить можно было, только применив справедливые нормы потребления услуг. Но для этого должен быть строгий, но реальный учет использования природного газа каждым потребителем. Вот почему в ноябре 2015 года был принят закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Закон, зависший в воздухе

О существовании этого закона мало кто знал среди населения. Каждый из нас мечтал о том, чтобы в его квартире появился газовый счетчик, что позволило бы платить за реально израсходованный газ.

Ведь среди населения мало кому было известно о том, что этим законом был установлен конкретный срок, когда в каждой квартире должен был быть бесплатно установлен счетчик газа. В этом законе подчеркнуто, что счетчики газа должны быть установлены во всех домохозяйствах, которые используют газ. В нем были определен и срок установки счетчиков в зависимости от категорий потребителей. Так, если в квартире газ используется только для приготовления пищи, счетчики должны были быть установлены до 1 января 2018 года. Закон четко определил, что работы по оснащению населения приборами учета газа выполняются за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение газа на соответствующей территории. То есть, за счет компании, которая поставляет газ. Однако газовые компании проигнорировали выполнение этого закона и отказались бесплатно устанавливать газовые счетчики тем потребителям, в квартирах которых установлены только газовые плиты. Газовые компании сразу подсчитали: если установить индивидуальные счетчики в квартирах только с одной плитой, тогда значительно сократится расход газа в сравнении с установленной правительством нормой – 9,8 куб. м на человека. Вот почему газовые монополисты придумали свой вариант, как сделать так, чтобы показать видимость, что они закон выполняют, но сокращают многомиллионные расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. Они уговорили чиновников от правительства воплотить свой вариант – устанавливать приборы учета природного газа не в квартирах, а на жилых домах. Так появилась газовая афера под названием «домовые счетчики».

На первый взгляд это неплохое решение. Но не торопитесь с выводами. Дело в том, что газовые компании на этом сэкономили миллиарды гривен, установив один счетчик бесплатно на жилой дом, в котором сто и более квартир и в каждой надо было бы по закону бесплатно установить счетчик. А так создали видимость, что они законопослушные, но себе на уме. И хотя в правилах записано, что домовой счетчик устанавливается только с общего согласия жильцов дома, но на практике этого никто не придерживался. В доме, в котором я живу, например, мы лишь случайно увидели, что на доме газовщики режут трубы. Мы спросили, а зачем вы это делаете? «Будем устанавливать на дом газовый счетчик», – был ответ. Вот тогда наши жильцы возмутились, начали звонить в различные ведомства и работы были прекращены.

А что дает жильцам газовый счетчик в доме? Это принудительная мера загнать всех в единый «колхоз». Контролер по учету расходования газа в конце каждого месяца снимает показания и общий расход газа пересчитывается на каждую квартиру. При этом не учитывается, какими приборами пользуется человек. Здесь как средняя температура по больнице. Весь расход газа делится на человека, прописанного в квартире. И нередко получается, что в квартире прописан один человек, за месяц расходует 2 куб. м газа, а в другой квартире тоже прописан один человек, но в ней проживает 5-6 человек и расходуют 19 – 15 куб.м, а оплачивают все одинаково за одного прописаного. И это потому, что отсутствует реальный контроль и учет потребленного газа. При этом страдают отдельные жильцы, которые оплачивают большое потребление газа другими жильцами дома, но при этом не в проигрыше остается газовая контора.

Видя несправедливость в начислении платы за использованный газ, многие жители вынуждены были за свой счет устанавливать счетчики газа и газконторы с удовольствием выпоняли эти заказы. Еще бы, они при этом экономят собственные средства. Но при этом их не устраивает то, что при наличии счетчика почти никто не потребляет газа столько, как было определено нормами, установленными Кабмином – 9,8 куб.м. на человека в месяц.

А как же с выполнением закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» принятого в 2015 году, которым облгазы обязывались бесплатно устанавливать приборы учета газа, спросите вы? Газовые компании ссылаются на то, что у них нет дополнительных средств на установку газовых счетчиков. Непонятно, какие еще нужны дополнительные средства газконторам, чтобы установить счетчики. Ведь они берут высокую плату за газ, имеют колоссальные прибыли, начисляют себе миллионные зарплаты и премии, а на установку приборов по учету ими же поставляемого газа, денег нет. Почему-то водомерные и электрические счетчики устанавливают сами поставщики. Им важно, иметь реальный учет расходования воды и электроэнергии, а газовые компании бегут от счетчиков, как черт от ладана. Им лучше брать деньги по завышенной установленной норме, а не по показаниям счетчиков. Посмотрим, как они себя поведут в новых условиях, когда норма потребления газа теперь снижена до 3,29 куб. м на человека в месяц?

Как бы то ни было, но прежнее решение Кабинета министров Украины 2015 года «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» осталось на бумаге. Мы так и не дождались бесплатной установки счетчиков газа. И на этот раз правительство подтвердило правильность утверждения о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Будут ли счетчики?

Учитывая многомиллиардные долги за использование населением газа, правительство решило принять меры, чтобы облегчить ценовую нагрузку на жителей страны. С этой целью снижена норма потребления газа на человека из расчета 3,9 кубометров в месяц. И, что особо важно, принят закон «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», то есть, касающийся порядка установки потребителям счетчиков природного газа. Но это продублирован тот закон, который был принят в 2015 году, но не выполнен, что сыграло в интересах газовых компаний. На этот раз снова в законе особо подчеркнуто, что в стране должен быть установлен строгий учет того, сколько потребляет природного газа конкретный потребитель. Этот закон запрещает газовщикам устанавливать общедомовые счетчики газа в многоэтажных домах по своему усмотрению, а лишь по просьбе жильцов и за их счет. Но чтобы принимать такое решение, в доме должно быть создано общество совладельцев многоквартироного дома, им необходимо провести общее собрание по особой процедуре, определенной законом №417 «Об особенностях осуществления права собственников в многоквартирном доме». Можно утверждать, что мало какой домовой коллектив согласится устанавливать общедомовой счетчик. И такое решение будет правильным; никто не сомневается в том, что лучше иметь индивидуальный прибор учета газа. Именно это определено в новом законе. Действовавшие нормы потребления газа и невыполнение прежнего закона о порядке установки газовых счетчиков справедливо возмущает людей. Ведь мало кто имеет возможность установить индивидуальный счетчик за свой счет, стоимость которого, по мере спроса, увеличилась почти в два раза и стоит он от 2500 ривен.

Учитывая все это, правительство 30 января нынешнего года на своем заседании, принимая решение о снижении до 3,29 кубометров газа на человека нормы потребления в месяц для домохозяйств, необорудованных газовыми счетчиками, обязало «Укрнефтегаз» за свои средства установить счетчики для учета газа гражданам. «Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать – кто и сколько потребляет реально, а не списывает друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчиков нет. Чье это задание? Поставщика газа… В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должент стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть», – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Заявление важное, но будет ли выполнено решение о бесплатной установке счетчиков газа? Теперь определен новый срок выполнения этого закона – 1 января 2021 года. И такое решение имеет важное значение, так как в законе было указано, что если у кого не будет прибора учета газа, то поставщик вправе прекратить поставлять потребителю газ, но при этом не было указано, речь идет об индивидуальных или общедомовых счетчиках. При таком положении уже с 1 января 2018 года облгазы имели право отключать газ. Это имело бы катастрофические последствия и привело бы к хаосу, ведь в стране более 3 миллионов потребителей не имеют счетчиков. Новый закон отменяет это право, но оно должно быть приведено к новому сроку установки газовых счетчиков – к 1 января 2021 года. Именно к этой дате газовщики обязаны всем установить газовые счетчики.

Как видим, правительство практически расписалось в своем бессилии перед монополистом – поставщиком газа, который не выполнил прежний закон об установке индивидуальных счетчиков газа к перому января 2018 года. Нам, потребителям, ничего не приходится делать, как ждать обещанного. А кому не терпится, тот может устанавливать счетчики за свой счет, но вам никто не возместит затраты. Так что решайте – или ждать, или платите по новым нормам потребления газа. Между прочим, газовая компания считает, что норма в 3,29 кубометра на человека в месяц очень занижена, и они хотят это доказать через суд. Поживем, увидим.