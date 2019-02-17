Примирение на Донбассе – столкновение планов

Уполномоченный ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о своем плане установления мира на Донбассе. Во многом этот план составлен на основании Минских соглашений. И предполагает разведение конфликтующих сторон, обмен военнопленными, отвод тяжелого вооружения. А дальше – организация местных выборов, амнистия участникам боев, которые не совершили тяжких преступлений. Известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон тоже ратуют за выполнение Минских соглашений. Хотя наши ура-патриоты и слышать не хотят о примирении. В большинстве своем противниками этих соглашений являются представители правящей коалиции.

И понятно, почему: сейчас Киев может предложить только восстановление документального статус-кво. Конечно, получить безвизовые паспорта жители ЛДНР, может, и не отказались бы, но у них есть основание полагать, что цена этих паспортов окажется непропорционально большой, и реально получить их смогут далеко не все, а только те, кто выживут, не сядут и не будут поражены в правах. Даже пресловутый особый режим местного самоуправления Киев, скорее всего, отменит сразу после получения контроля над территорией, причем Запад этого «не заметит», а Россия не сможет или не захочет вмешаться.

О своем плане мира на Донбассе заявил и Виктор Медведчук, которого народные депутаты из правящего большинства обвиняют во всех грехах. Медведчук предложил создать донбасский автономный округ в составе Украины. Инициатива Медведчука – это первый шаг в направлении, пригодном для начала диалога. Принципиальная особенность этого предложения – признание субъектности ЛДНР и ее сохранение в составе единой Украины с особыми правами не отдельных районов, но всей территории.

Однако народный депутат из фракции «Народного фронта» Тетерук потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко возбудить за это уголовное дело на Медведчука, обвинив того в терроризме и сепаратизме. В то же время представитель США по Украине Курт Волкер – тоже за исполнение Минских соглашений, считая, что им нет альтернативы. Что бы ни говорили о том, что Минским соглашениям нет альтернативы, понятно, что они давно и прочно мертвы – за четыре года удалось лишь снизить интенсивность боевых действий. Фактически же ничего из содержательных условий Минска не выполнено. Однако именно сейчас, в связи с президентскими и парламентскими выборами, появляется возможность пересмотра и реализации содержательной части соглашений. Курт Волкер еще не оставил попыток возобновить встречи с представителем Российской Федерации на предмет урегулирования донбасского конфликта. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон согласны выделить военный контингент для участия в операции ООН на Донбассе. Но у ООН маловато средств для финансирования такого контингента. А Соединенные Штаты не спешат подключаться к решению этой проблемы.

США большую надежду возлагают на предстоящие выборы в Украине, это дешевле снаряжения миротворцев и все необходимые процессы можно обеспечить руками самих украинцев. Этим и объясняется известное твит-послание Волкера о том, что российских наблюдателей следует пустить на украинские выборы. «Американцы мыслят стратегически. Скорее всего, в Госдепе полагают, что Россия должна признать своё поражение и окончательное превращение Украины в антироссийский плацдарм. Лучший вариант для этого – признание результатов выборов. А для этого нужны наблюдатели, которые покажут, что выборы прошли более или менее демократично.

В общем, перед украинской властью встал сложный выбор. Вариант А: сделать всё, как требует Волкер, и нести все издержки, которые за этим последуют. То, что президент слушает команды какого-то клерка Госдепа – для украинских патриотов не компромат, а вот то, что Порошенко, пообещав держать и не пущать, отпустит и впустит – совершенно точно преступление против национальной безопасности. Этак можно сорвать стратегию объединения патриотического электората вокруг верховного главнокомандующего.

Вариант Б: действовать в соответствии с украинской народной мудростью «Волкера бояться – на выборы не ходить». Но что будет потом? Госдеп и так недоволен Порошенко, а в случае столь явного неподчинения месть может быть страшна…», – отмечает политолог Василий Стоякин.