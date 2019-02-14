В Одесском музее Западного и восточного искусства открылась фотовыставка, посвященная 40-летию проведения политики реформ и открытости Китая

15 февраля Одесский Музей западного и восточного искусства стал местом, где прошла церемония открытия фотовыставки, посвященной 40-летию проведения политики реформ и открытости Китая.

Господин Сун Лицюнь, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Одессе, выступил с речью, обращаясь ко всем присутствующим, в которой подчеркнул:

«Прошедший 2018 год стал юбилейным и ознаменовал собой 40-летие политики реформ и открытости Китая. Именно в 1978 году Коммунистическая Партия Китая приняла решение о проведении политики реформ и открытости, которая глубоко изменила Китай, превратила некогда бедную страну во вторую в мировой экономике, и на сегодняшний день создаёт «китайское чудо» экономического и социального развития».

Необходимо отметить, что интерес к истории, традициям Китая, его особенностям как государства и сегодняшней жизни этой страны всегда был и остается актуальным для украинцев. А для одесситов - особенно. В нашем городе учится много студентов из Китая, преподавателей одесских ВУЗов часто приглашают в Китай как специалистов в разных областях знаний; одесситы обожают китайскую кухню - поэтому у нас есть немало китайских ресторанов. Выставки живописи и фотографии, презентации, кинопоказы и вечера китайской культуры бывают в нашем городе довольно часто - мы можем смело утверждать, что хорошо осведомлены о жизни в Китае и любим познавать эту удивительную страну и ее культуру.

На открытии выставки в музее было много теплого, дружеского общения. Звучала музыка, исполнялись великолепные произведения. Гости с интересом обсуждали фотоработы, представленные на выставке, раскрывающие историю достижений китайских реформ в совершенно разных отраслях - экономике, спорте, культуре.

Генеральный консул также обратил внимание на то, что «политика реформ и открытости не только изменила судьбу китайской нации, а также оказала влияние на весь мир. В ходе реформ и открытости Китай все глубже и глубже вовлекался и интегрировался во внешний мир. В последние годы вклад Китая в рост мировой экономики составляет 30%, являясь важным двигателем для ее восстановления и роста.

Украина - хороший друг и важный партнер Китая. В последние годы китайско-украинские отношения быстро развиваются. Наше сотрудничество успешно идет и уже достигло замечательных результатов, а в перспективе будет еще расширяться и углубляться, потому что оно приносит нашим странам и народам реальную пользу», подытожил Консул.

Вниманию посетителей выставки предлагалась литература и периодика - ряд тематических книг и журналов, вызвавших интерес у одесских журналистов. Ежемесячный русскоязычный журнал «Китай» знакомит «со страной, открытой всему миру». В нем опубликовано много любопытнейших материалов разнообразной тематики и проблематики, которые дают возможность более целостно понаблюдать и проанализировать все те сложнейшие, глобальные процессы, которые происходили в стране на протяжении последних четырех десятков лет.

Организаторы праздника с радостью рассказывали гостям о традициях празднования Нового года по лунному календарю - китайского нового года, который совсем недавно отмечали и у нас, в Украине. Это праздник приближающейся весны и всех прекрасных перемен и обновлений, которые всегда приходят к нам, которые мы с таким нетерпением ожидаем. Госпожа Юй, например, увлеченно рассказывала гостям об одном из важных китайских национальных символов и его смысле, и роли - символе удачи и благополучия, процветания и гармонии, который выполнен в виде плетения с кистями - из красных шелковых нитей. Такие символы в этот вечер украшали выставочный зал Музея западного и восточного искусства.

Искусством восточного гостеприимства можно назвать это событие, которое так душевно и по-доброму объединило всех и действительно, наполнил нас теплом и чувством прекрасного - как раз в преддверии весны!