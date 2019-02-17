Все смешалось в доме на Грушевского

Люди целыми делегациями приходят под Кабинет министров. Они возмущены неразберихой в оплате за газ. Населению поступают платежки за потребленное голубое топливо с умопомрачительными цифрами. Массу жалоб получают и народные депутаты в своих избирательных округах. Дело в том, что потребителям, которые не имеют газовых счетчиков, облгазы выставляют надуманные объемы потребленного газа. Временами эти объемы превышают размеры пенсий жалобщиков.

Проблема была услышана в Кабинете министров. Вначале министр социальной политики Андрей Рева призвал не платить по полученным платежкам, поскольку они неверные. А затем уже премьер-министр Владимир Гройсман сказал то же самое. Владимир Борисович якобы поручил главе компании «Нафтогаз» Андрею Коболеву обеспечить потребителей приборами учета газа за счет компании. Однако ранее Верховная Рада отсрочила исполнение закона о коммерческом учете газа до 2021 года. Или парламент не уведомил Кабинет Министров, или в доме на Грушевского не понимают, что делают.

Как бы там ни было, Владимир Гройсман потребовал от Андрея Коболева решить проблему счетчиков. В ответ глава «Нафтогаза» выдвинул свои условия: записать в финансовый план предприятия средства на установку приборов учета. А кроме того, потребители должны будут заключить договор с «Нафтогазом» на использование голубого топлива. НКРЕ КП говорит, что платежки правильные. От этого люди в недоумении.

Свою версию излагают и некоторые народные депутаты, выступающие в телеэфирах. К примеру, бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко тоже столкнулся с этой проблемой. Когда ему пришла умопомрачительная платежка, он отправился в Кабинет министров чтобы выяснить, в чем дело. Однако секретарша правительства понятия не имела о том, кто такой Валерий Пустовойтенко. Какие же в Кабинете министров забывчивые чиновники! Народный депутат Валерий Пустовойтенко на этом не успокоился. И в разговоре со своим знакомым бывшим вице-премьером выяснил, что облгазы путем оформления липовых платежек хотят, как говорится, свести дебит с кредитом. А проще говоря, подогнать баланс.

Выходит, в Кабмине верно посоветовали потребителям не платить по завышенным размерам платежек. Но никто не додумался правильно рассказать людям, когда им установят счетчики. И кто компенсирует уже произведенные затраты. Нам памятно классическое произведение Льва Толстого, где автор говорит: все смешалось в доме Облонских. Но в нашем случае можно предположить, что все смешалось в доме на Грушевского.