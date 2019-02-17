Предвестия беды: в ад «техногенных» аварий толкает политика временщиков

«…провалился в канализационный люк и умер», – подобные ЧП ныне уже не удивляют украинцев: аварии разного рода – обыденны и лишь участились в «жизни по-новому». Эта тема всё более оккупирует сводки новостей ведущих СМИ. И симптоматично «рванули» в начале февраля с. г. водопроводы в Одессе, Бердянске, Киеве. Пол Одессы лишились тогда водоснабжения по вине не диверсантов, а рати должностных лиц, уполномоченных управлять «коммунальной» инфраструктурой ЖКХ, дорожного хозяйства и других жизненно важных сфер. Их «халатность» и невежество подвели страну к тому, что лавина техногенных аварий начала превращать существование большинства обитателей Украины в сущий «ад».

Отслужившие – устали, но с заменой им – запаздывают

Погуглив в интернете пару слов «авария Украина», сразу находим подборку свежих сообщений о ДТП и прочих ЧП. Они пополняются, увы, всё чаще – не только из-за роста численности сайтов и блогеров: участились сами аварии. Тем не менее, в государственном масштабе сейчас неадекватен даже их учет: не случайно статистические данные об авариях в Украине найти сложно. Часть таких данных содержат отчеты МЧС, и они неприятно впечатляют.

Так, лишь за 9 месяцев 2018 года в МЧС насчитали (на основе отчетов местных органов власти) совершение по Украине без учета Крыма и ОРДЛО 1 миллиона 220 тысяч 862 несчастных случаев (НС) «непроизводственного характера» (т. к. учет аварий на работе ведут иные ведомства). В тех «непроизводственных» авариях пострадали 1 миллион 223 тысяч 234 человека, из которых 11 тысяч 184 – погибли. «Лидерами» по летальным НС являются случаи «сознательного самоповреждения» (2 241 чел.) и ДТП (1 486 человек). Зато большинство случаев травматизма случились из-за «падений» при гололеде и в других условиях (704 595 чел.) и при «случайном действии неживых механических сил» (226 975 чел.).

Число указанных НС стало примерно на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (что обусловлено сокращением числа находившихся в стране жителей и гостей), зато выросло число учтенных ДТП и потерпевших в них. А главное – показатели «аварийности» в Украине гораздо выше среднеевропейских, и за минувшие 4 года этот разрыв не уменьшен, хотя отдельные регионы отличились малым процентом пострадавших (в Одесской области – 1,64% или 18 928 человек за 9 месяцев 2018 г.). Но в целом проживание в стране – опасно, и обозримая перспектива разных рисков не вселяет оптимизма. Показательная цепь крупных аварий в разных городах Украины случилась в начале февраля с. г.

2 февраля в Бердянске после серии аварий на магистральном самотечном коллекторе (по Мелитопольскому шоссе) власти призвали горожан на пару дней «ограничить потребление воды и, соответственно, сброс стоков». Не помогло: 3 февраля обнаружили новое обрушение коллектора и вынужденно прекратили водоснабжение половины города.

4 февраля днем в Одессе неожиданно для специалистов «прорвало» (близ 1-й станции Люстдорфской дороги) магистральную трубу городского водопровода. Для проведения ремонта пришлось (без предупреждений) прекратить водоснабжение половины города более, чем на сутки.

8 февраля в Киеве в районе ул. Сечевых Стрельцов, 25 произошел разрыв крупного (подземного) водопровода, вызвав затопление проезжей части дороги. Это вынудило прервать водоснабжение прилегающих к месту аварии территорий, а также приостановить движение троллейбусов. Устраняли аварию более 2 суток.

Во всех случаях водопроводчики признали общую причину ЧП – «износ» (чрезмерное использование) труб, которые не меняли пол века и более (в Одессе). И эта ситуация – ныне типична для большинства городов Украины.

В отмеченных случаях аварий на водопроводах не зафиксированы пострадавшие физически (как в случаях провалов в вымытые ямы, например): тысячи потребителей, претерпев неудобства, понесли некоторые дополнительные траты. Еще больше матзатрат понесли предприятия, заведующие водоснабжением, но они это компенсируют… будущим ростом платы с потребителей (о каких-то компенсациях последним – у нас не принято даже задумываться: мол, «форс-мажор», не повезло, се ляви).

Примечательно, что во всех трех ЧП аварии устранялись силами самих снабжающих предприятий без участия властей, включая областные и «центральные органы» (ЦО) госуправления (Минрегион, МЧС), как прописано в Кодексе гражданской защиты Украины. Хотя предшествующая деятельность (бездеятельности) разных ЦО способствовала созданию таких аварийных ситуаций. Например, сняв правовые запреты на застройку городов «высотками», власти не обязали «девелоперов» выполнять технические мероприятия (строить дополнительные насосные станции и др.), предохраняющие существующие «сети» (канализации, водопровода, теплоцентралей, электрокабелей) от создаваемых дополнительных нагрузок, что ускоряет «износ» даже чугуна.

Увы, анализ причин «аварийных» ситуаций и способы их предотвращения в коммунальном хозяйстве украинских населенных пунктов настолько не интересны властям, что не налажен толком даже статистический учет ЧС. Почему так «случилось»? Первопричиной представляется банальный дефицит… «политической воли».

Беды «низов» не интересуют вершащих?

О «критическом» состоянии объектов инфраструктуры в разных сферах национальной экономики давно публично предостерегают авторитетные знатоки инженерных наук (как, например, экс-министр ЖКХ Украины А. Кучеренко). Но их будто не слышат – засевшие во власти их, а сейчас – не внемлют пуще прежнего, хотя кризис «усталости» и «износа техники» не разрешился, а обострился. Недальновидность это, «халатность» или что-то похуже?

Никакие «рекламно-имиджевые» трюки не мешают думающей публике понять, что нынешние руководители Украины «слишком далеки от народа», хотя и являются выходцами из семей советских инженеров, секретарей и даже колхозников. Но давно замечено: «нет худшего пана, чем – из ивана». Подражая «аристократам» ряда стран Запада и самозвано зачтя себя в «элиту», новоявленные «сливки общества» тщатся отгородиться от прочих соотечественников (менее удачливых в обогащении и карьерном продвижении). Такое «возвышение» начинали ношением малиновых пиджаков, золотых часов и ездой в дорогих автомобилях и логично дошли до переселения в «оазисы» комфорта в обособленных «элитных» домах, кварталах, поселках. Этот процесс зашел так далеко, что впору верить в параллельное существование нескольких «миров». Ведь трудно даже понять чаяния народа тем, кто привык отдыхать на мальдивах-сейшелах, а созерцает жизнь «низов» – через автомобильное стекло или по телевизору. Ждать от таких забот об «отсталых и убогих» – наивно: оно им не надо. Показателен пассаж из предвыборной прокламации («программы») закоренелого «олигарха» П. Порошенко, где четко указано, кому и зачем хочется изменять и «переобустраивать» Украину:

«необхідно перетворити її на транспортно-логістичний хаб Європи. Це потребує модернізації транспортної інфраструктури. На це будуть спрямовані кошти і національних, і міжнародних інфраструктурних фондів, і приватні інвестиції. Покращення інфраструктури стане поштовхом, зокрема, і для туристичної галузі…навколо природніх принад або унікальних історичних пам’яток».

Бизнесмены-транснационалы, удумав завести новый «хаб» для своих бизнесов, видят нашу страну – одной из пригодных «площадок», а не домом украинцев, имеющих приоритетное право тут господствовать и создавать уют – для себя, а не иностранных посетителей.

Схожие планы повторил и кандидат от лояльной П. Порошенко партии экс-министр В. Бондарь. Уделив теме «инфраструктуры» отдельную (не 1-ю) главу, тот выдал набор «завхозовского» полета фантазий: от ежегодного строительства «не менее» 1 тысячи километров новых дорог – до «возобновления производства» самолетов (давно не новой) модели АН-148. Даже не помянув о бедах аварийности ЖКХ и т.п., фантазер зато указал реальный источник финансирования мега-проектов: «отчисления с каждой АЗС» до 10% стоимости проданного топлива. Т. е. радость скорой езды по автодорогам, нужным «верхам», предлагают оплачивать всем миром через повышение цен на автомобильное топливо… Где-то «улучшать» и что-то «ускорять» предложено не путем репатриации капиталов из оффшоров, а как обычно – за счет «податного населения».

Правда, в прокламациях большинства других кандидатов и вовсе не помянута тема «инфраструктуры». Лишь команда В. Зеленского (будто подтверждая его образ «нового человека») снабдила главу «Комфортная страна» здравой мыслью:

«Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім».

Этому явно противоречит курс нынешних держателей министерских и прочих властных постов.

Министерские сотни – не бездельники?

Как чиновники наловчились грабить «облагать» поборами украинцев, сейчас лучше прочих показывают НКРЕ и «Нафтогаз». На их фоне безобидными кажутся новации мега-ведомства, именуемого «Минрегионом» (Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства»). В ряду обязанностей его чиновников, оставленных в 2014 году «майданными» реформаторами, значатся в «Положении» (Уставе) о работе данного ведомства числится, например. «мониторинг исполнения» градостроительной документации или подготовка Национального доклада» о состоянии водоснабжения в масштабах страны. Но там даже этого не делают, а занялись... выпусками (в формате слайд-шоу, как модно в НГО) практически бесполезных сводок о «социально-экономическом развитии регионов». Для этого «обобщают» и сокращают (для удобства дизайнеров слайдов) данные из отчетов подотчетных организаций (в т. ч. органов «местного самоуправления»).

В чем смысл такого времятратства кроме, как занять чем-то многочисленных сотрудников этого «конторы», имеющей 453 штатных должности (согласно ныне действующей «структуры»)? О таких переменах современной политики Украины по перерождения ведомств в бутафорию, а госуправления – в театр, увы, всё реже задают «острые» вопросы и депутаты, и даже активные кандидаты на пост Президента Украины.

Тем временем – трубы изнашиваются, «инвесторы» предпочитают не вкладывать средства на ремонты, а выводить на «запасные» банковские счета, ИТРовцы разных отраслей хозяйства все боле массово ищут работу за рубежом… И остающиеся в Украине обречены всё чаще не только созерцать репортажи о разных авариях, но порой и лично в том участвовать, как «жертвы форс-мажоров». Такой вредоносный сценарий можно сменить лишь кардинальными сменами политиков и их курса, избавив управление державой от диктата новоявленных панычар.