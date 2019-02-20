Александр Вилкул посетил с рабочим визитом Одесский регион

Народный депутат, кандидат в президенты Украины от «Оппозиционного Блока» Александр Вилкул встретился с жителями Черноморска Одесской области. Также он посетил крупнейшее в Украине судоремонтное предприятие – «Ильичевский судоремонтный завод», ознакомился с производственными мощностями, работой зернового и контейнерного терминалов.
Предприятия было выбрано не случайно. По словам Александра Вилкула, развитие судостроения, судоремонта и украинского флота, как торгового, так и военно-морского, является первоочередным вопросом для приморского региона.
- отметил Александр Вилкул.
Изменение в системе налогообложения является одним из первоочередных шагов в программе кандидата в Президенты Александра Вилкула. По его словам, чтобы вывести и промышленность, и бизнес из тени, необходимо убрать давление правоохранительных органов и снизить налоги.
- подчеркнул Александр Вилкул.
После встречи с сотрудниками судоремонтного завода Александр Вилкул принял участие в возложении цветов к обелиску Славы в Черноморске. Одним из важных пунктов его предвыборной программы является сохранение исторической правды о Великой Победе нашего народа над фашизмом.
После этого Александр Вилкул пообщался с местными жителями, которые рассказали о городской проблеме - оползнях береговой зоны.
- сказали местные жители.
Вилкул подчеркнул, что после победы будет возобновлено финансирование на реализацию важных региональных проектов, в том числе и этого.
Приоритетами развития приморского региона, по мнению Александра Вилкула, также являются туризм и подготовка моряков.
Во время встречи с жителями Черноморска в Доме культуры Александр Вилкул рассказал о своей избирательной программе и первоочередных шагах на посту Президента.
Первым шагом является восстановление мира в Украине.
По словам Александра Вилкула, для полного прекращения боевых действий и установления целостности страны потребуется 6-8 месяцев, а прекратить огонь можно за несколько дней.
- сказал Вилкул.
Среди предложений Вилкула - изменение подхода к государственному управлению – проведение реальной децентрализации: «Я считаю, что на центральном уровне должны остаться такие функции – оборона и безопасность, внешние связи и реализация инфраструктурных проектов, как общенациональных, так и международных. Все остальные вопросы надо отдать максимально в регионы».
Вилкул предлагает сократить численность депутатов парламента с 450 человек до 150 (Нижняя палата), а в Верхней палате должны заседать 29 депутатов – по одному от каждого миллиона избирателей. Губернаторы и судьи должны избираться народом. Также необходимо провести глубокую децентрализацию, как экономическую, так и гуманитарную. Каждый регион должен сам принимать решения, какие памятники ставить, какие праздники праздновать и как будут называться города, улицы и районы. Все эти вопросы должны решаться на местных референдумах, которые не касаются территориальной целостности. На них рассматриваются только вопросы жизни местных громад.
Во время ответов на вопросы избирателей, Александр Вилкул уделил особое внимание катастрофической ситуации в медицинской сфере. По его мнению, нынешняя медицинская реформа приведет к тому, что медицина будет доступна только привилегированным слоям населения, остальные люди будут обречены на вымирание. Решением проблемы является введение страховой медицины. Детям, пенсионерам и бюджетникам страховку должно обеспечивать государство. Наемным работникам – работодатели. Страховая медицина должна стать обязательной, для этого достаточно ввести поправку в законе. Так же, как сегодня за каждого работника работодатель платит налоги, производит отчисления в страховой фонд, так же будут производиться соответствующие перечисления за медицинскую страховку.
Также Александр Вилкул представил команду своих доверенных лиц, которые уже работают в Одесском регионе.
Среди них – депутаты Одесского областного совета Игорь Клименко, Сергей Червяков, Ирина Ковалиш, Павел Наприенко, директор дочернего предприятия «Клинический санаторий Лермонтовский» Дмитрий Антипов, председатель Раздельнянского районного совета Феликс Сигал, начальник администрации Ренийского порта Сергей Строя, а также депутаты местных советов, известные в регионе руководители и общественники.
- отметила доверенное лицо кандидата в президенты Украины Светлана Фабрикант.
В завершении встречи Александр Вилкул призвал всех присутствующих не оставаться равнодушными, и обязательно принять участие в голосовании.
- подытожил в ходе встречи Александр Вилкул.