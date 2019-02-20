Александр Вилкул посетил с рабочим визитом Одесский регион

Народный депутат, кандидат в президенты Украины от «Оппозиционного Блока» Александр Вилкул встретился с жителями Черноморска Одесской области. Также он посетил крупнейшее в Украине судоремонтное предприятие – «Ильичевский судоремонтный завод», ознакомился с производственными мощностями, работой зернового и контейнерного терминалов.

Предприятия было выбрано не случайно. По словам Александра Вилкула, развитие судостроения, судоремонта и украинского флота, как торгового, так и военно-морского, является первоочередным вопросом для приморского региона.

Чтобы украинский торговый флот работал под украинским флагом, необходимо просто изменить законодательство, сделать украинский флаг привлекательным. Потому что, когда наши плавают под грузинским или молдавским флагами – это какая-то глупость. Необходимо сделать нормальное налогообложение, снизить ставки, чтобы под украинским флагом было выгодно ходить. Тогда будет и украинский торговый флот, и будут заказы и у ремонтных, и у судостроительных предприятий.

- отметил Александр Вилкул.

Изменение в системе налогообложения является одним из первоочередных шагов в программе кандидата в Президенты Александра Вилкула. По его словам, чтобы вывести и промышленность, и бизнес из тени, необходимо убрать давление правоохранительных органов и снизить налоги.



Введем модель 15-15-15. 15% подоходный налог, 15% - НДС и 15% - налог на прибыль. Выведем бизнес из тени, увеличим, на самом деле, поступления в бюджет. Спустя два года еще снизим налоги до уровня 12-12-12. Для того, чтобы создать одни из лучших условий в мире для привлечения инвестиций, как украинских, так и иностранных. И основная часть налогов будет не уходить в Киев и растворяться в бездонных карманах чиновников, а оставаться на местах.

- подчеркнул Александр Вилкул.

После встречи с сотрудниками судоремонтного завода Александр Вилкул принял участие в возложении цветов к обелиску Славы в Черноморске. Одним из важных пунктов его предвыборной программы является сохранение исторической правды о Великой Победе нашего народа над фашизмом.

После этого Александр Вилкул пообщался с местными жителями, которые рассказали о городской проблеме - оползнях береговой зоны.

Это серьезная проблема. Необходимо государственное финансирование. В 2013 году, в бюджет на 2014 год, на эти цели было заложено финансирование. Но после событий 14-го года, финансирование было прекращено, соответственно, проблема решается очень медленно.

- сказали местные жители.

Вилкул подчеркнул, что после победы будет возобновлено финансирование на реализацию важных региональных проектов, в том числе и этого.

Приоритетами развития приморского региона, по мнению Александра Вилкула, также являются туризм и подготовка моряков.

Во время встречи с жителями Черноморска в Доме культуры Александр Вилкул рассказал о своей избирательной программе и первоочередных шагах на посту Президента.

Первым шагом является восстановление мира в Украине.

По словам Александра Вилкула, для полного прекращения боевых действий и установления целостности страны потребуется 6-8 месяцев, а прекратить огонь можно за несколько дней.

У меня есть четкий план как это сделать. Прямые переговоры со всеми, от кого это зависит: и с США, и с Россией. Принятие совместной резолюции Совбеза ООН. Ввод миротворцев, временная администрация под эгидой ООН на неподконтрольных территориях, выборы по нашему законодательству с участием украинских политических партий, чтобы их признал весь мир. Параллельно Верховная Рада принимает весь пакет законопроектов, которые нынешняя власть и так согласилась принять, подписывая Минские соглашения. Мирный Донбасс будет в Единой Украине.

- сказал Вилкул.

Среди предложений Вилкула - изменение подхода к государственному управлению – проведение реальной децентрализации: «Я считаю, что на центральном уровне должны остаться такие функции – оборона и безопасность, внешние связи и реализация инфраструктурных проектов, как общенациональных, так и международных. Все остальные вопросы надо отдать максимально в регионы».

Вилкул предлагает сократить численность депутатов парламента с 450 человек до 150 (Нижняя палата), а в Верхней палате должны заседать 29 депутатов – по одному от каждого миллиона избирателей. Губернаторы и судьи должны избираться народом. Также необходимо провести глубокую децентрализацию, как экономическую, так и гуманитарную. Каждый регион должен сам принимать решения, какие памятники ставить, какие праздники праздновать и как будут называться города, улицы и районы. Все эти вопросы должны решаться на местных референдумах, которые не касаются территориальной целостности. На них рассматриваются только вопросы жизни местных громад.

Во время ответов на вопросы избирателей, Александр Вилкул уделил особое внимание катастрофической ситуации в медицинской сфере. По его мнению, нынешняя медицинская реформа приведет к тому, что медицина будет доступна только привилегированным слоям населения, остальные люди будут обречены на вымирание. Решением проблемы является введение страховой медицины. Детям, пенсионерам и бюджетникам страховку должно обеспечивать государство. Наемным работникам – работодатели. Страховая медицина должна стать обязательной, для этого достаточно ввести поправку в законе. Так же, как сегодня за каждого работника работодатель платит налоги, производит отчисления в страховой фонд, так же будут производиться соответствующие перечисления за медицинскую страховку.

Также Александр Вилкул представил команду своих доверенных лиц, которые уже работают в Одесском регионе.

Среди них – депутаты Одесского областного совета Игорь Клименко, Сергей Червяков, Ирина Ковалиш, Павел Наприенко, директор дочернего предприятия «Клинический санаторий Лермонтовский» Дмитрий Антипов, председатель Раздельнянского районного совета Феликс Сигал, начальник администрации Ренийского порта Сергей Строя, а также депутаты местных советов, известные в регионе руководители и общественники.



Это часть команды, которая всегда находится и живет рядом с вами, в вашем регионе, вашем городе, вашем районе. Это люди, которые вместе с Александром Юрьевичем готовы менять ситуацию в нашей стране. Мы очень хотим, чтобы вы тоже стали рядом с нами, чтобы мы стали настоящей командой и вместе начали менять нашу страну к лучшему.

- отметила доверенное лицо кандидата в президенты Украины Светлана Фабрикант.

В завершении встречи Александр Вилкул призвал всех присутствующих не оставаться равнодушными, и обязательно принять участие в голосовании.

Я иду на выборы открыто, я иду на выборы с программой, и я хочу остаться в памяти людей как президент, который вернул людям мир и дал нормальную жизнь.

- подытожил в ходе встречи Александр Вилкул.