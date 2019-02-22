Визит Юлии Тимошенко в Одесский регион

В четверг, 21 февраля, кандидат в Президенты Украины встретилась с жителями Одессы и двух городов-спутников – Южного и Черноморска.

Сторонников Юлии Владимировны, а таких оказалось немало, можно было узнать по синим шапкам и жилетам со слоганом «Вірю в Україну!» Сине-желтые государственные флаги соседствовали с белыми, украшенными алыми сердечками, – флагами партии «Батьківщина».

В Одессе Юлия Тимошенко посетила первую в Украине и Восточной Европе фабрику 3D печати, которая специализируется на выпуске керамических изделий, и была немало впечатлена результатами молодой во всех смыслах компании.

Мы разработали собственную технологию, запатентовав ее в США и Европе, и являемся официально единственной компанией в мире, которая может производить таким способом керамические изделия,– рассказал основатель и директор Одесской фабрики 3D-печати «Kwambio» Владимир Усов. – Сфера применения достаточно разнообразна: дизайн, промышленность, здравоохранение. Мы печатаем продукцию для американских и европейских дизайнеров: специальные сложные формы и запчасти, в которых используются керамические материалы. А для здравоохранения мы создаем костные импланты на основе биоорганических структур, которые стопроцентно приживляются в человеческом теле. И я надеюсь, что использование 3D-печати в недалеком будущем станет общепринятым в украинской промышленности.

Интерес партийного лидера к Одесской фабрике 3D-печати, уже имеющей свои офисы в Нью-Йорке и Лондоне, понятен. В политической программе кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко «Новый курс Украины» большое внимание уделяется четвертой промышленной революции и, в частности, использованию 3D-печати, как потенциального рычага для назревших промышленных изменений. А маленькая одесская фабрика – пока единственное место в Украине, где можно увидеть, как это «вживую» работает.

Пообщавшись с молодым коллективом фабрики и выразив им свой респект, Юлия Тимошенко призналась, что наша страна имеет огромный интеллектуальный потенциал, и пообещала, что новая власть создаст все условия для инновационного развития Украины. Это, в свою очередь, будет способствовать появление новых рабочих мест и качественному экономическому росту, чтобы, преодолев стагнацию, страна смогла совершить «квантовый» прыжок в своем развитии.

Для стимулирования инновационного развития, по мнению кандидата, надо максимально облегчить условия ведения бизнеса – упростить налоги и сделать доступными кредиты. От средневековых кредитов под залог, надо переходить к страхованию кредитов. Не менее важно снизить цену кредита и продлить его сроки. Именно в этом и заключается суть экономической стратегии новой власти, изложенной в «Новом курсе Украины», отметила председатель партии. А пока, что..

– Вместо того, чтобы бороться с оффшорами и коррупцией, действующая власть пытается «потрошить» перспективные отрасли отечественной экономики и занимается вымогательством предпринимателей под видом проверок.

Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию, – отметила лидер партии «Батьківщина».

По окончании встречи сотрудники «Kwambio» преподнесли Юлии Тимошенко в подарок сделанную на 3D принтере на ее глазах керамическую белоснежную булаву, которую Юлия Владимировна назвала символом мощного потенциала Украины.

Далее во Дворце культуры «Дружба» Юлия Тимошенко встретилась с представителями порта «Южный» и работниками Одесского припортового завода. Многие люди пришли на встречу, заготовив заранее письменные обращения, жалобы и просьбы на имя кандидата в Президенты. А у микрофона по завершении выступления Ю.Тимошенко выстроилась целая очередь из южненцев, желающих к ней обратиться.

Морская отрасль в Украине – одна из немногих, что еще работает в стране, заявили портовики, и нельзя и ее разбазарить и угробить. У отрасли есть шанс на будущее, и этот шанс нельзя упускать.

У многих предприятий надежды на возрождение потеряны. Так, из зала выступил представитель Одесского судостроительного завода, рассказавший, как продают и закрывают его родной завод, а работников выставляют на улицу.

Высокая смертность, огромный отток населения, когда миллионы людей выезжают ежегодно за границу уже не только в качестве заробитчан, а на ПМЖ вместе с семьями, варварская пенсионная реформа, не менее варварская медицинская реформа, тотальная коррупция, низкие зарплаты, плохая экология… Все это, считает Юлия Тимошенко, – результат того, что еще на заре нашей независимости мы не смогли перейти к развитой рыночной экономике, а кучка людей, забрав власть в свои руки, продолжает обогащаться.

Главными темами выступления кандидата в Президенты стали: коррупция власти, обнищание населения, манипуляции с ценами на газ и технологии, которые применяет власть в выборной кампании.

Главный посыл речи Ю.Тимошенко: а) так больше жить нельзя, б) еще пяти таких же лет народ Украины просто не переживет, и в) преступно оставлять власть в стране в руках тех, кто воспринимает ее, как свою вотчину.

Надежды кандидат в Президенты возлагает на новую энергетическую политику, реформирование аграрного сектора, справедливые тарифы и микрокредитование.

Лидер партии уверена. Что если перестроить аграрную промышленность и продавать не сырье, как сейчас, а переработанную готовую аграрную продукцию, доходы государства вырастут в десять раз. Но, по мнению Ю.Тимошенко, наверху никого не интересуют вопросы развития Украины по-настоящему.

В Украине десять человек владеют такими доходами, как и все остальное население страны. По оценкам ООН, половина населения Украины находится за чертой бедности. Но власть имущих волнует только вопрос дележа наживы, уверена Юлия Тимошенко. Когда делить стало уже нечего, взялись за месторождения природного газа.

Юлия Тимошенко убеждена, что за манипуляциями с ценами на газ стоит действующая власть. Ведь Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) и устанавливающая тарифы, – это орган, сформированный президентом. Президент и выбирает членов этой комиссии по своему усмотрению.

Председатель партии также опровергла, что неподъемные для граждан цены являются рыночными.

У нас нет рынка природного газа, у нас – абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЕКП, которую он создал своим указом. Наша власть одной рукой устанавливает непосильные цены на газ, а другой, – дает нам этот газ, который за последние годы стал их собственностью. Природного газа в стране более, чем достаточно. Но власть экспортирует его заграницу, делит прибыль между собой, а нам предлагают голубое топливо по европейским ценам, забывая, при этом, что газ в Европе не добывают.

–подытожила Юлия Тимошенко.

Решение о монетизации субсидий кандидат в Президенты назвала очередной технологиией оболванивания избирателей действующей властью. По мнению кандидата в президенты, цинизм этой технологии в том, что накануне выборов власть выдаст субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти деньги отберет у украинцев путем повышения тарифов:

Уже подписаны документы о дальнейшем удорожании газа: с 1-го мая – на 15%, а в декабре – еще на 25%. И это только одна сфера манипуляций государственной власти. Нынешние власти будут продолжать эту вакханалию и дальше, если мы их не остановим. Призвав их к ответственности и прекратив их схемы, мы сможем успешно развиваться.

– подчеркнула Юлия Тимошенко.

Какова же должна быть цена на газ в Украине?

По мнению лидера «Батькивщины», если сложить стоимость добычи газа, его транспортировки, налоги и 30 процентов прибыли отрасли, то мы получим цену 3 гривны 50 копеек за один кубометр. Напомню, что ныне украинцы платят за украинский газ 8 гривен 55 копеек.

Юлия Тимошенко во время встречи с жителями города Южный пообещала, как только победит на выборах, переназначить членов НКРЕКП и уменьшить цену на газ для населения в два раза.

Митинг на площади рядом с Дворцом спорта города Черноморска собрал более тысячи горожан. Многие пришли целыми семьями, с детьми.

Как заявила на митинге Ю.Тимошенко, для нормализации ситуации в стране следует сделать несколько важнейших шагов, главный из которых – навести порядок в наибольшей финансовой структуре Украины – Национальном банке:

Четыре года назад, снизив курс гривны в три раза, власти имели далеко идущие планы. Зарплаты украинцев в долларах автоматически уменьшились в три раза. Предприятия, а они все в руках нынешней власти, экспортируют свой товар по мировым ценам, а работники этих предприятий получают зарплаты в гривнах, в три раза меньше. Вот вам еще одна финансовая пирамида, с помощью которой из Национального банка Украины за четыре с половиной года выведено, внимание, 12 миллиардов 850 миллионов долларов. Мы сдавали золотовалютный резерв Украины 32 миллиарда долларов, а сейчас у них осталось только 18 миллиардов.

Рост тарифов бьет не только по людям, но и разрушает отечественную экономику, убеждена Юлия Тимошенко. А когда люди не имеет средств на покупку товаров и услуг, сокращается спрос и деградирует экономика,

Сколько времени требуется, чтобы восстановить страну и вывести ее в ряды передовых? Ю.Тимошенко привела пример Германии, лежавшей в руинах после поражения во Второй мировой войне. Чтобы подняться из руин, поменяв экономический курс и сделав упор на подъем среднего класса, ей потребовалось всего пять лет. И страна стала лидером на европейском континенте по уровню экономики. Украина же за 28 лет независимости не только не поднялась, но опустилась, растеряв все, что имела.

Как ни прискорбно признать, Украина находится в десятке беднейших стран мира. При этом нынешний Президент, человек, взявший ответственность за страну, находящейся в состоянии войны, за один год – с 2017 по 2018-й год – официально задекларировал доходы в 1 миллиард 300 миллионов гривен, показав, что его доходы увеличились в 83 раза. За один год.

– привела страшную статистику Юлия Тимошенко.

В конце встречи на сцену вышла команда молодых членов «Батьківщины», поддержавшая своего лидера. А под занавес от тяжелых мыслей отвлек народный артист Украины Александр Пономарев, выступивший с песней, которую подхватила и сцена, и площадь.