Джазовое событие года: в Одессе пройдет DJAZZ MUSIC FEST

В конце марта в Украину специально для живого концерта «DJazz Music Fest», который пройдет при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова, съедутся сильнейшие музыканты современной джазовой музыки со всего мира, чтобы вместе с лучшим оркестром Украины и одним из лучших в мире «Alex Fokin DJazz Band»составить «мировую сборную» среди музыкантов и представить публике новый альбом «DJazz Сontinuation».

В Украину прибудут настоящие мэтры современной инструментальной и вокальной музыки, которые действительно способны выполнять такую ​​сложнейшую современную музыку и сногсшибательно импровизировать.

Эрик Мариентал (EricMarienthal) –лучший саксофонист мирового уровня, альт-, сопрано-саксофон (США)

Джейми Ховорка (Jamie Hovorka) - один из лучших трубачей мира (Канада)

Йоэль Дель Соль (Yoel Del Sol) - выдающийся перкуссионист-виртуоз (США)

Игорь Федотов (Igor Fedotov) - невероятный баритон-саксофонист (Австралия)

Рей Кассар (Ray Cassar) –потрясающий трубач (Австралия)

Эмилия (Emilia Yagubova) - яркая певица необычайного певческого темперамента (Азербайджан)

Яркий живой насыщенный суперсовременным джазом концерт «DJazz Music Fest» пройдет:

25 марта– во Львове (Национальный академический театр оперы и балета‎)

26 марта – в Одессе (Национальный оперный театр)

27 марта – в Киеве (МЦКиИ «Октябрьский дворец»)

Собираясь на этот концерт, надо учитывать его уникальность и тот факт, что в Украине еще никогда не собиралась такая мощная команда исполнителей совершенно новой по своему звучанию музыки. Не пропустите это!

Приобрести билеты можно на сайте мероприятия http://djazz.info/.