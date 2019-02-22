 Акриловый символ весны

Зима наконец-то приближается к своему финалу. Солнечные, теплые дни, вовсе не свойственные концу февраля, радуют одесситов и вдохновляют на творчество, надежды и мечты.

В наше время принято искать компромиссы и создавать что-то новое и неожиданное на основании известного, привычного.

Наши героини решили рискнуть - провести мастер-класс по созданию акрилового барельефа... прямо в кондитерской.

Предыстория этого события такова - новая одесская кондитерская «Творожная бабка» стала партнером выставки живописи одесских же художников. Это сотрудничество привело к тому, что одна из участников арт-проекта, Екатерина Шадрина, предложила ответный ход - мастер-класс по акриловому барельефу.

Ученицами стали Инна и Людмила. Дамы тщательно продумали - что именно они будут изображать. В преддверии весны, это конечно оказался Цветок и Солнце.

Два метафорических образа, которые символизируют жизненное начало, возрождение, красоту и нежность...

Екатерина Шадрина, проводя занятие, делилась своими мыслями, рассказывала о своем творческом опыте, о секретах живописного и скульптурного мастерства:



«Очень люблю такие моменты. Это момент чуда. Человек думает - сможет ли он - и вдруг..! Я лет 20 назад делала барельефы из гипса, но акрил практичней - его можно наносить на подвижные поверхности. Техника и авторская, и уже известная. У меня керамическое прошлое (керамическое направление декоративно-прикладного отделения Грековского художественного училища) - ты и лепишь, и рисуешь. Формы мягкие, пластичные - можно сделать все, что угодно. Это еще больше вдохновляет..! Сегодня мы взяли в качестве основы небольшой холст на подрамнике, а сам барельеф прорабатывается из самого удобного в данном случае материала - это просто акриловый герметик. Он застынет и станет как плотная резина...»

Ученицы тщательно выполняют задание, внимательно прислушиваясь к комментариям мастера - получаются прекрасные работы - на глазах созидается образ, который станет настоящим авторским произведением. Людмила поясняет, что именно она намерена отобразить в своей работе:

«Широко известная аллегория в славянских сказках - месяц в солнце. Мне тоже хочется воплотить эту идею - день «сьедает» ночь. Это емкий, разноплановый символ. И я уже знаю, как назову свою работу -«Инь-янь Вселенная».

Инна, тщательно работая мастихином, делится своими замыслами: «Я очень люблю орхидеи. Мечтаю, что они зацветут. Сейчас хочу отобразить их на поверхности. Это такие прекрасные, восприимчивые цветы - им нужны особые условия».

«Акрил любит фактуру - разъясняет Екатерина Шадрина - движения следует производить бережней - мы чувствуем, как надавливаем; ведь наша задача состоит в том, что мы понимаем, что именно мы делаем. Линии идут плавно. Это - единый организм, нам нужно выделить его рельефно. Мастихин дает возможность работать по любой поверхности, за счет широкой и узкой грани. Он прорабатывает линии - маленький бугорочек, линия пошла волной и вышла. Носиком мастихина можно работать в труднодоступных местах».

Время пролетает незаметно. На холстах появляются барельефы, тщательно воссозданные из массы акрила - будь то лепестки цветов или лучи солнца - работа сделана, произведение создано.

«Я не смогу ..!» - звучала неуверенность в самом начале занятия. «100% - сможете..!» - убежденно отвечала Шадрина.

Что может быть лучше творения, созданного своими руками? Только прекрасное чувство удовлетворения и радости, которое дарит творчество. Пусть это первый, увлекательный опыт. С сомнением, весельем, старанием, внутренним замиранием - хоть бы получилось..!

Весна всегда дарит нам вдохновение - ярче будет светить солнышко, громче будут щебетать птицы, появятся новые, нежные цветы, воздух будет пахнуть пробуждающейся природой и настроение будет по-настоящему приподнятым. Обязательно захочется сделать что-нибудь особенно прекрасное - явить обновившемуся миру.

С уверенностью в своем творческом потенциале и желанием созидать.