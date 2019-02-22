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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Анатолий Гриценко: СБУ «крышует» организацию С14

Категория: Новости / Политика

Анатолий Гриценко: СБУ «крышует» организацию С14

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сообщил, что получил подтверждение информации о том, что Служба безопасности Украины покрывает деятельность националистической организации С14.

«Еще один пример, проверил через честных офицеров СБУ — правда», — написал он на странице в Фейсбук в пятницу, прикрепив к своему посту ссылку на статью о том, что организация С14 находится в подчинении СБУ.

По словам Анатолия Гриценко, руководство СБУ «полностью ушло вразнос».

«Порошенко не останавливает — он руководит, через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и всех публично предупредил: Авакова — чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, иностранных послов — чтобы не пустили их к себе, Порошенко и генералов — об ответственности перед законом. Генералы (СБУ) Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко — они провоцируют насилие в стране», — заявляет политик.

Напомним, что 28 ноября 2018 года в Одессе группа неизвестных совершила нападение на Анатолия Гриценко и представителей «Гражданской позиции».

Позднее Гриценко дал показания следователю Нацполиции, обвинив при этом президента Петра Порошенко, руководителя его личной охраны генерал-майора Федорова, заместителя главы СБУ Кононенко и руководителя СБУ в Одессе Довженко.



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