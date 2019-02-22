АНОНС Слова № 8 1337 ВИДЕО

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Никита Додон «23 февраля – проверочный день по защите Отечества».

А вот скажите, дорогие читатели и зрители, вы будете поздравлять мужчин 23 февраля? Будете говорить какие-то приятные слова, дарить подарки? Вспоминать о том, что мужчины – защитники отечества, ну и нас – женщин? Или заранее объявите мужьям, отцам, сыновьям – не надейтесь, 14 октября ждите - это ваш праздник! Эх… беда у нас в последнее время с праздниками! Хочется по привычке поздравить близких людей. Но при этом совсем не хочется автоматически оказаться агентом Кремля.

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С 2015 года в Украине официально не отмечают 23 февраля, как День защитника Отечества: эту традицию «отменил» нынешний президент. Это одно из немногих «достижений», которое при власти П. Порошенко удалось провернуть быстро: без «общественных обсуждений», референдумов, правовых экспертиз и прочего «популизма».

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И что в итоге? Это добавило патриотизма нашим согражданам? Может быть помогло поднять боевой дух воинов АТО? Зачем вообще у нас в стране идет это постоянная борьба с праздниками, с традициями, сложившимися у людей?

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Читайте статью Никиты Додона «23 февраля – проверочный день по защите Отечества». выходящая в этом номере.

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Колонка редактора, «Верной ли дорогой идем, товарищи?». И вновь о НАТО. Порошенко присутствуя на заседании Верховной Рады, 19 февраля, перед лицом парламентариев и журналистов подписал поправки в Основной закон страны, касающиеся закрепления курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Выступая с трибуны, президент рассказал, что внимательно ознакомился с программами своих конкурентов на выборах и был крайне удивлен отсутствием во многих из них поддержки евроинтеграции.

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Интересно, а нашему президенту не приходило в голову, что, возможно, украинцев темой НАТО и евроинтеграции уже просто перекормили? Кому нужна евроинтеграция, когда при ней нечего есть, нечем за квартиру заплатить? Чем же объясняется такая настойчивость президента в этих вопросах?

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Об этом вы можете прочитать в колонке редактора статью Игоря Назаренко «Верной ли дорогой идем, товарищи?»

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Элла Алыбина «И «НАТОвизация» всей страны…»

Президент обозначил как политически, так и календарно, перспективу нового этапа присоединения к НАТО – 2023-2024 годы, - пишет автор, - с условием обязательного проведения референдума. Придворные социологические службы, проведя так называемый мини-референдум, то есть, попросту, быстрый опрос около 2500 респондентов, зафиксировали гипотетически рекордно высокий уровень поддержки вступления в Альянс украинцев – от 67 до 76%.

ИГОРЬ… Так ли это на самом деле? В материале Эллы Алыбиной «И «НАТОвизация» всей страны…»

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Антон Кравчик «Мюнхенское предчувствие глобальных перемен...»

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 15-17 февраля, министр иностранных дел Украины П.Климкин сказал: «Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. И это, конечно, очень раздражает».

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Климкина расстроила Европа, которая теперь уже очевидно стала смотреть на украинский конфликт почти «глазами Путина». Европа больше не хочет видеть себя, как 35 лет назад, передовым плацдармом против России и одной из главных целей в случае эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.

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А кем же тогда хочет видеть себя Европа? И каково тогда наше в ней место?

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А вот об этом читайте в нашем номере статью Антона Кравчика об итогах Мюнхенской конференции по безопасности под названием «Мюнхенское предчувствие глобальных перемен...»

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Еще одна статья Антона Кравчика в этом номере называется «Почему нам сегодня очень нужны ФАБРИКИ МЫСЛИ?» Ну, давайте, наверное, для начала объясним, что же это такое? Что это за фабрики такие и действительно, почему они сегодня нам нужны?

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«Фабрики мысли» (Think Tank) или «Информационно-аналитические центры междисциплинарных исследований» - новый тип научно-исследовательской организации, который появляется в США в конце 1940-х гг. Для этих учреждений характерен специфический тип организации научной деятельности - формирование экспертного состава, который находится на контрактах. «Фабрики мысли» — явление в интеллектуальной культуре западных стран, которого нам сегодня очень не хватает считает автор.

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Подробнее о нюансах научной работы этих фабрик читайте в статье Антона Кравчика напечатанной в этом номере называется она «Почему нам сегодня очень нужны ФАБРИКИ МЫСЛИ?»