В Международный гуманитарный университет поступают студенты из 48 стран мира

Среди всех вузов на Юге Украины Международный гуманитарный университет является абсолютным лидером по количеству иностранных студентов. На сегодняшний день в данном университете их насчитывается более 500 человек. Европейское образование здесь получают будущие специалисты из 48 стран мира - Китая, Сирии, Индии, Ирана, Египта, Ливана, Турции, Нигерии, Туниса, Судана, Ирака, стран СНГ и другие.

В нынешнем учебном году самый вуз страны побил все рекорды по количеству поступающих - сейчас здесь обучается более пяти тысяч студентов. И с каждым годом такая тенденция только увеличивается, так как, обучаясь в Международном гуманитарном университете, студенты принимают участие в программах академической мобильности и выезжают на дальнейшую учёбу или стажировку в ведущие зарубежные вузы. Совместно со своими диаспорами иностранные студенты организовывают различные этнографические праздники, выставки и фестивали блюд национальной кухни своих стран.

Это создаёт уникальную мультикультурную среду, здесь царит атмосфера уважения к разным национальностям и поддерживается культурный диалог.

Благодаря усилиям Президента университета нашего университета Сергея Васильевича Кивалова у наших иностранных студентов есть шанс не только получить качественное образование и востребованную специальность, но и возможность проявить свои таланты, продемонстрировать культуру и традиции своих стран и для них это очень важно. Им очень нравится учиться в нашем университете, ведь здесь созданы все условия для того, чтобы студентам было комфортно – это и развитая материальная техническая база и дружеская атмосфера.

- рассказал руководитель подготовительного отделения для иностранных студентов МГУ Альборз Пахлеванзаде.

Герберт приехал учиться в Международный гуманитарный университет из Турции. Одесса многим напоминает ему его родной Стамбул.



Для меня Одесса - интересный город, мне он очень нравится. Одесса находится у моря, я сам из Стамбула, поэтому близость к морю важна для меня. Об этом университете я слышал от моих друзей, поэтому я выбрал его. Мы чувствуем себя здесь комфортно, преподаватели помогают нам адаптироваться в новой для нас стране, новом городе. Очень красивый университет, очень современный – я горжусь, что учусь именно здесь!

- с восторгом поделился Герберт.

Для иностранных студентов в МГУ открыто подготовительное отделение для поступления в университет. Сейчас его посещают более 300 человек. Среди них и студент из далёкой от нас страны Емен по имени Абдрахман.



Я всегда хотел учиться в хорошем университете, чтобы получить качественное образование. Искал университеты по Интернету и среди самых лучших нашёл Международный гуманитарный университет. Мне здесь очень понравилось с самых первых дней учёбы, уровень действительно очень высокий.

- отмечает Абдрахман.

Международный гуманитарный университет предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков – помимо привычных нам европейских языков - английского, немецкого, французского, итальянского и испанского студенты могут изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. Вуз регулярно посещают зарубежные лекторы, которые проводят для студентов обучающие курсы, тренинги и мастер-классы на иностранных языках, это даёт студентам новые знания и важный международный опыт. А возможность параллельного обучения в лучших европейских университетах и получения по окончании сразу двух дипломов делают МГУ по истине международным университетом.



Здесь очень большие возможности изучения иностранных языков, я был очень удивлён, что в такой далёкой от моей родины стране преподаётся мой родной арабский язык. Мне приятно, что среди моих однокурсников есть мои земляки, я не чувствую себя одиноко в другой стране и так гораздо легче учиться.

- говорит студент из Сирии Мухаммед.

Отметим, что по результатам рейтинга «Народное признание» университет стал победителем в номинации «Лучший вуз в сфере международной деятельности». И уже 2 марта Международный гуманитарный университет приглашает всех желающих абитуриентов и их родителей на день открытых дверей, который состоится в 11:00 по адресу улица Фонтанская дорога, 33. В рамках Дня открытых дверей абитуриенты смогут ознакомиться с огромным калейдоскопом интересных и востребованных специальностей, по которым Международный университет осуществляет подготовку, узнать детальную информацию о правилах приёма и возможностях получения двойных дипломов, увидеть условия, в которых предстоит учиться и получить развёрнутые ответы на все возникшие вопросы относительно поступления и обучения в университете.