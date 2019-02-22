 В Южном прошел турнир среди юниоров по вольной борьбе

Более 150 юных спортсменов собрались в спорткомплексе «Портовик» города Южного на открытый турнир по вольной борьбе среди юниоров. В соревнованиях принимали участие дети 2005-го, 2009-2010-х годов рождения. Кроме команд из Одесской области, на турнир приехали юные борцы из Херсона и Николаева.

Цель соревнований – посмотреть детей, оценить их навыки, и, самое главное, дать им возможность посоревноваться, приобрести соревновательный опыт. Борьба воспитывает в юных спортсменах мужество, уверенность в себе, силовые качества, стремление к победе, силу воли. Такие турниры мы проводим один-два раза в квартал.

- рассказывает глава спорткомитета г. Южное Артем Луць.

По его словам, в таких турнирах всегда принимают участие большое количество команд из Одесской области. Одним из постоянных участников является спортивный клуб «Мангуст».

Самое главное, что я могу сказать об этом клубе, что они занимаются развитием детей и здоровым образом жизни. Борьба является очень популярной в нашем регионе, большинство борцов, которые принимают участие во всеукраинских соревнованиях – это представители Одесского региона.

- добавил Артем Луць.

Для ребят, которые решили связать свою жизнь со спортом, тренировки становятся неотъемлемой частью жизни. По словам тренера спортивного клуба «Мангуст» Андрея Ещенко, основной состав команды занимается каждый день, кроме воскресенья. Для новичков занятия проводятся 3-4 раза в неделю.

Турнир для нас – это новый старт, приобретение нового опыта, а для детей - новые соперники, возможность проявить свою технику, свой характер. Для них это опыт для будущих дальнейших побед.

- поделился Андрей Ещенко.

Юные спортсмены клуба «Мангуст» тренируются на базе спорткомплексов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. По словам Андрея Ещенко, это лучшие залы в городе, которые оборудован современным инвентарем и созданы все условия для тренировок.

Этот турнир состоялся благодаря поддержке Президента нашего клуба «Мангуст» Магомеда Магдиева, а также народного депутата Украины, Президента Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова, который всегда способствует развитию спорта в нашем регионе. Мне очень приятно, что молодежь выбирает активный, здоровый, спортивный образ жизни. Здесь присутствует очень много совершенно юных ребят, которые являются воспитанниками нашего клуба, и, я надеюсь, скоро мы будем говорить о них не только как о спортсменах, не только как о борцах, а как о чемпионах.

- отметила координатор общественной организации Мангуст, аспирантка НУ «ОЮА», член Молодежного совета Татьяна Акуленко.

Отметим, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет на протяжении 10 лет являются генеральными партнёрами спортивного клуба «Мангуст». За это время совместно было проведено массу спортивных мероприятий – это престижные всеукраинские и международные соревнования по различным видам спорта. Среди воспитанников клуба немалостудентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, завоевавших множество медалей высшей пробы для родных вузов и спортивного клуба. Некоторые из них также приехали на соревнования, чтобы поддержать юных спортсменов.

За три года занятий в клубе я стал кандидатом в мастера спорта. Приехал сюда, чтобы поддержать молодое поколение. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто их поддерживает – клубу «Мангуст», президенту клуба Магомеду Магдиеву, а также президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову, благодаря которому мы имеем возможность тренироваться, учиться, достигать новых успехов.

- поделился студент НУ «ОЮА» Александр Лехов.

Поддержали проведение турнира и местные предприниматели. Дмитрий Конский раньше также занимался вольной борьбой, поэтому с удовольствием откликнулся на предложение своего тренера помочь в организации соревнований.

«Тренеры, которые работают с детьми, вкладывают в них очень многое. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта и старания тренеров всегда приветствовались. Очень рад видеть в нашем городе такое количество участников соревнований. Думаю, что это такой этап в их жизни, который помогает им подниматься, потому что только на таких мероприятиях, когда ты пробуешь свои силы, понимаешь, над чем нужно поработать, ты растешь», - считает спонсор турнира Дмитрий Конский.

Любые занятия спортом, будь то борьба, бокс или плавание, по мнению вице-президента спортивного клуба «Мангуст» Лерника Мусаеляна позволяют детям расходовать свою энергию не на улице, а в спортивном зале под контролем тренеров.

Мы более 25 лет занимаемся развитием детского вида спорта, мы берем ребенка с маленького возраста и ведем его дальше в жизнь. Мы тесно работаем вплотную с Юридической академией. У них есть чемпионы мира, такие как Ковальская Галина, которая недавно стала чемпионом мира по грэпплингу, и очень много талантливых ребят, которые учатся и тренируются. Мы работаем не только на массовость, но и на качество.

- отметил ЛерникМусаелян.

Среди участников турнира немало новичков, для которых эти соревнования – одни из первых, а также есть более опытные участники – чемпионы, призеры многих всеукраинских турниров.

Для 9-летнего Ивана Ануфриева, турнир в Южном – очередной этап для последующих более серьезных соревнований.

Это подготовка, которая поможет нам в дальнейшем выиграть чемпионат Украины, чемпионат мира.

- признался юный спортсмен.

Ребята также рассказали, что для них означает вольная борьба и какую роль этот спорт играет в их жизни. Девятилетние Рома и Давид тренируются в спортивной клубе «Мангуст».

Для меня это значит выигрывать и не сдаваться, стремиться показать себя с лучших сторон. Вольная борьба нужна, чтобы защищаться. Для начала немного страшно, а потом уже когда что-то делаешь – легче становится.

- поделился Рома.

Никто не сдается, никто не расслабляется – этим мне и нравится вольная борьба. Я уже был на соревнованиях в Харькове и одержал победу, потому что не расслаблялся. С этим видом спорта я хочу связать свою жизнь.

- рассказывает Давид.

Их ровесники Коля и Леша занимаются в зале школы № 12.

Мне нравится вольная борьба тем, что там можно бороться. Это необходимо, чтобы уметь защищаться. Я хорошо готовился к этому турниру, значит, могу показать свои силы, насколько я могу уже бороться.

- поделился Леша.

Соперники все очень серьезные, много участников моей весовой категории - 27 человек. Мне тренер сказал – не бойся, он тоже боится. Надо тренироваться, не сдаваться и всегда знать, если ты боишься, то твой соперник боится так же, как и ты.

- рассказал Коля.

Следующим этапом в жизни юных спортсменов спортивного клуба «Мангуст» станет участие в соревнованиях, которые будут проходить в Черкассах.