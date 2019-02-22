 В Южном прошел турнир среди юниоров по вольной борьбе

Более 150 юных спортсменов собрались в спорткомплексе «Портовик» города Южного на открытый турнир по вольной борьбе среди юниоров. В соревнованиях принимали участие дети 2005-го, 2009-2010-х годов рождения. Кроме команд из Одесской области, на турнир приехали юные борцы из Херсона и Николаева.
- рассказывает глава спорткомитета г. Южное Артем Луць.
По его словам, в таких турнирах всегда принимают участие большое количество команд из Одесской области. Одним из постоянных участников является спортивный клуб «Мангуст».
- добавил Артем Луць.
Для ребят, которые решили связать свою жизнь со спортом, тренировки становятся неотъемлемой частью жизни. По словам тренера спортивного клуба «Мангуст» Андрея Ещенко, основной состав команды занимается каждый день, кроме воскресенья. Для новичков занятия проводятся 3-4 раза в неделю.
- поделился Андрей Ещенко.
Юные спортсмены клуба «Мангуст» тренируются на базе спорткомплексов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. По словам Андрея Ещенко, это лучшие залы в городе, которые оборудован современным инвентарем и созданы все условия для тренировок.
- отметила координатор общественной организации Мангуст, аспирантка НУ «ОЮА», член Молодежного совета Татьяна Акуленко.
Отметим, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет на протяжении 10 лет являются генеральными партнёрами спортивного клуба «Мангуст». За это время совместно было проведено массу спортивных мероприятий – это престижные всеукраинские и международные соревнования по различным видам спорта. Среди воспитанников клуба немалостудентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, завоевавших множество медалей высшей пробы для родных вузов и спортивного клуба. Некоторые из них также приехали на соревнования, чтобы поддержать юных спортсменов.
- поделился студент НУ «ОЮА» Александр Лехов.
Поддержали проведение турнира и местные предприниматели. Дмитрий Конский раньше также занимался вольной борьбой, поэтому с удовольствием откликнулся на предложение своего тренера помочь в организации соревнований.
«Тренеры, которые работают с детьми, вкладывают в них очень многое. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта и старания тренеров всегда приветствовались. Очень рад видеть в нашем городе такое количество участников соревнований. Думаю, что это такой этап в их жизни, который помогает им подниматься, потому что только на таких мероприятиях, когда ты пробуешь свои силы, понимаешь, над чем нужно поработать, ты растешь», - считает спонсор турнира Дмитрий Конский.
Любые занятия спортом, будь то борьба, бокс или плавание, по мнению вице-президента спортивного клуба «Мангуст» Лерника Мусаеляна позволяют детям расходовать свою энергию не на улице, а в спортивном зале под контролем тренеров.
- отметил ЛерникМусаелян.
Среди участников турнира немало новичков, для которых эти соревнования – одни из первых, а также есть более опытные участники – чемпионы, призеры многих всеукраинских турниров.
Для 9-летнего Ивана Ануфриева, турнир в Южном – очередной этап для последующих более серьезных соревнований.
- признался юный спортсмен.
Ребята также рассказали, что для них означает вольная борьба и какую роль этот спорт играет в их жизни. Девятилетние Рома и Давид тренируются в спортивной клубе «Мангуст».
- поделился Рома.
- рассказывает Давид.
Их ровесники Коля и Леша занимаются в зале школы № 12.
- поделился Леша.
- рассказал Коля.
Следующим этапом в жизни юных спортсменов спортивного клуба «Мангуст» станет участие в соревнованиях, которые будут проходить в Черкассах.