Мюнхенское предчувствие глобальных перемен...

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 15-17 февраля, министр иностранных дел Украины П.Климкин сказал: «Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. И это, конечно, очень раздражает». Климкина расстроила Европа, которая теперь уже очевидно стала смотреть на украинский конфликт почти «глазами Путина». Европа больше не хочет видеть себя, как 35 лет назад, передовым плацдармом против России и одной из главных целей в случае эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Когда охотники превратились в дичь

Еще пять лет назад европейский континент был относительно стабилен и спокоен. Как много с тех недалеких времен изменилось. А еще дальше те времена, когда Европа боролась с США за свое независимое место под солнцем. Двадцать лет назад эта борьба чуть было не окончилась ее «освобождением от братских уз», но американцам удалось задавить европейские порывы к независимости, а возрождение угрозы с востока, к возникновению которой Вашингтон в начале 2000-х гг. приложил немало усилий, позволило ему надеяться, что мировой порядок, установленный после распада СССР останется неизменным на протяжении еще не одного десятилетия. Так было задумано, но ситуация вышла у них из-под контроля. США проспали быстрый взлет Китая, а Россия после 2007 года ведет откровенно антиамериканскую политику. Самым страшным стало то, что Москва и Пекин объединили свои усилия и стали ядром создания относительно единого политико-экономического евразийского пространства ШОС. Чтобы «оградить» Европу от проникновения в нее «евразийской заразы» и разорвать начавшие было появляться крепкие экономические связи между Востоком и Западом, Вашингтон в 2013 году пошел на крайние меры. Он инициировал на Украине смену власти под видом «цветной революции» и сумел втянуть в нее на своей стороне и европейские страны. Это был сильный ход и он «должен был окончиться успехом». Но и здесь все пошло не по плану. Европейцы не ожидали, что война на Донбассе, которая началась по прямому приказу директора ЦРУ Джона Бреннона, станет такой затяжной. Они не предполагали, что вместо обещанного им американцами расширения влияния на восток, они получат войну на границе и перспективу хаотизацию самого европейского континента. По сути, ситуация сегодня вновь вернулась к концу 70-х – началу 80-х, когда Европа не только стала центром геополитического противостояния США и России, но и главным его призом. Какая ирония судьбы, из охотника превратиться в дичь. И такая ситуация европейцам очень не нравится…

Европе в Европе нужен мир

США требуют от Европы определиться. Или она поддерживает американские усилия по «обузданию агрессивного поведения Москвы», или США снимают с себя всякую ответственность за последствия такого решения. Примечательно, что эта почти неприкрытая угроза и шантаж со стороны «союзника», встретила «на полях Мюнхена» полное непонимание главной страны ЕС – Германии. По словам А.Меркель: «Мы, как и прежде привержены Основополагающему акту Россия-НАТО, переговорную нить нельзя терять. С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с РФ». Все усилия американцев начать жесткое противостояние с Россией на территории европейского континента будут пресекаться и уж точно не Германия будет им в этом помогать. Вообще на каждый аргумент США у Меркель находилось свое особое, отличное от американцев мнение, которое очень злило главу делегации США вице-президента Майка Пенса. Логичным следствием такой позиции стали и заявления европейских политиков по поводу украинского кризиса. Киев ждал, что после Керченской провокации, устроенной им в ноябре 2018 года, вслед за США Европа объявит о введении новой волны антироссийских санкций. Прибывший специально для этого на конференцию президент Порошенко нагнетал и призвал европейцев готовиться к длительной войне с Россией (это единственное зачем он еще нужен своим заокеанским кураторам): «Мы должны научиться жить в этой новой реальности. Если не будет единства и солидарности, агрессор может пойти дальше. Принято считать, если РФ прекратит стрельбу – наступит мир. Но если Украина перестанет стрелять – не будет Украины». Смысл этой фразы вполне откровенен и он действительно очень пугает европейцев. Только чем дальше, тем больше они боятся не Москвы, а созданного в том числе и их руками киевского режима. Именно его бескомпромиссная политика в отношении России на сегодня одна из главных угроз стабильности Европы и ее взаимоотношениям с Россией. Европа не собирается в угоду Вашингтону и далее нагнетать антироссийскую истерию.

«Северный поток -2»

Внешне главной на мюнхенской конференции оказалась речь Ангелы Меркель, которая покритиковала Белый дом и заявила, что проект газопровода «Северный поток-2» будет завершен и введен в действие. А на вопрос о том, кто же «соберет осколки» прежнего миропорядка в новое единство, ответила: «Мы, все вместе», – и вот эти слова аудитория встретила длительными аплодисментами стоя. Это было как раз то, что политики Европы хотели услышать, но что невозможно осуществить на практике. Реальный мир сегодня таков, что прежняя модель «глобального капитализма» больше не обеспечивает развития и «осыпается» (термин Римского клуба) буквально на наших глазах, и объективные противоречия между всеми участниками этой модели продолжают нарастать, и эту расширяющуюся пропасть нельзя засыпать никакими словами. США готовятся разместить свои ракеты в Европе, в нескольких минутах подлета к целям на территории России, что резко повышает вероятность их запуска и российского ответа уже по полной программе – стратегического залпа ядерных ракет и по Европе, и по Америке. Но на эту опасность в Мюнхене попытались закрыть глаза. «Америка снова лидирует на мировой арене», – заявил Пенс, видимо, имея ввиду резкие политические заявления типа «коммунистической угрозы» в Никарагуа, обвинения Китая в технологическом шпионаже, выход из ДРСМД и прочие громкие инициативы. Выступление Меркель разительно отличалось от заморского гостя. Она защитила внешнеторговые и политические отношений с Россией. Призвала не изолировать Москву, а совместно работать над решением мировых проблем. Меркель взяла под защиту планы строительства нового газопровода из России в Германию. Отвечая Меркель, Пенс раскритиковал «Северный поток-2». Напомнил он и слова Трампа, что Германия является «пленницей» России из-за ее зависимости от российских энергоносителей. Меркель в своем выступлении, тоже глядя на Пенса, задала прямой вопрос: «Если во время «холодной войны» мы импортировали большие объемы российского газа, я не знаю, почему мы сейчас должны их сокращать?» И добавила, что Россия остается партнером Германии. В ходе сессии вопросов и ответов Меркель на один из вопросов из зала, ответила, что было бы неправильно изолировать Россию политически. Вице-президент США Пенс сидел с недовольным видом. Два политика говорили в Мюнхене на разных языках. Пенс – ультимативном и вызывающем. С призывами изолировать Россию. И практически по каждой позиции посланника Трампа фрау канцлер заявила другое мнение, которое разделяют большинство стран в Европе: с Россией надо разговаривать и вести диалог, а не выставлять ей ультиматумы. Под бурные аплодисменты сидящих в зале политиков, она завершила свое выступление следующим словами: «Мы гордимся нашими автомобилями, многие из них были построены в США и экспортированы в Китай. Если это рассматривается как угроза безопасности для Соединенных Штатов, то мы в шоке», – заявила немецкий канцлер. Меркель по сути заняла прагматическую позицию и четко обозначила линии разлома между США и ЕС. Это торговля с США, ядерная сделка с Ираном и «Северный поток-2». И дело тут не в симпатиях к России, в жестких интересах европейского бизнеса. Трамп выкручивает руки своим европейским союзникам, не церемонится с ними, использует политику, как средство решения экономических споров. А в Европе в мае выборы в Европарламент. Популисты и антисистемные партии набирают поддержку среди уставшего и разочарованного правлением традиционных социалистических и консервативных партий. И не огрызаться на оскорбительны заявления Трампа может стать убийственным для европейских политиков, особенно из-за усилившихся антиамериканских настроений в Европе.

Диагноз: вакуумом лидерства

США и их ключевые европейские союзники все дальше отдаляются друг от друга. Европа больше не видит в трамповской Америке старшего брата. Под международной безопасностью организаторы Мюнхенской конференции всегда понимали безопасность «коллективного Запада» и никого больше. Убедиться в этом можно, прочитав абзац основного доклада «Большая головоломка: кто будет собирать осколки?» В.Ишингера, который с 2009 года возглавляет этот «мюнхенский проект»: «Европейцы хотели бы верить, что США не перешли в отступление по всему миру. Трамп отвергает «идеологию глобализма», а союзники видят в этом единственный способ решения мировых проблем». Музыка «однополярного мира» Pax Americana уже не играет, но евросоюзники Америки, даже видя всё это, продолжают танцевать». По мнению Ишингера, музыку еще можно заказать снова, но мешает только 45-й президент США Дональд Трамп. Россия и Китай просто пользуются «вакуумом лидерства», возникшем на Западе из-за политики официального Вашингтона, которая стала непоследовательной и несогласованной с интересами союзников. При этом признается необходимым вернуться к статус-кво «до Трампа» с терпимой для Европы дополнительной платой за это в рамках НАТО. Такой была основная повестка дня данного мероприятия, демонстрирующая крайнюю степень разрыва между новой мировой реальностью и представлениями о ней «атлантического» политического сообщества, одним из органов которого и является мюнхенская конференция.