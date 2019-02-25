Почему нам сегодня очень нужны ФАБРИКИ МЫСЛИ?

Экспертный анализ событий 2013-2014 гг. показал, что ни на мировом, ни на национальном уровне общество оказалось не готовым к подобным вызовам. Поэтому чрезвычайно необходимо создание и в дальнейшем использование в практической деятельности информационно-аналитических центров, работающих в разных сферах и по разным направлениям деятельности, с целью стратегического управления этими рисками и угрозами. Многофакторный системный анализ региональных проблем в стране, проведенный в «фабриках мысли», позволит не только идентифицировать риски, но и реализовать мероприятия, способные свести воздействия от угроз к минимуму. На сегодняшний день возникла актуальная необходимость в использовании продукции современных информационно-аналитических центров (ИАЦ) в Украине как стране с нестабильными показателями и проблемными параметрами в экономике, внутренней и внешней безопасности, политике, а также социальными стандартами. Аналитическое обеспечение важных управленческих решений, в том числе и стратегического уровня, – один из инструментов эффективного менеджмента, роль которого в условиях неопределенности и геополитической межгосударственной борьбы явно недооценивается в нашей стране.

Что такое Фабрики мысли?

«Фабрики мысли» (Think Tank) или «Мозговые тресты» или «Информационно-аналитические центры междисциплинарных исследований» – новый тип научно-исследовательской организации, который появляется в США в конце 1940-х гг. из заказных военных исследований, преимущественно американских ВВС. Военные ведомства США представляют собой пионеров в деле использования нового направления консалтинга – консультирование по контракту. Для них характерен специфический тип организации научной деятельности – формирование экспертного состава, который находится на контрактах; связь с крупнейшими образовательными университетами и институтами; наличие крупных государственных и корпоративных заказчиков; организация продвижения на рынок по технологии консультирования по контракту заказных оплачиваемых научных исследований; периодичное предоставление сводных комплексных отчетов по конкретной проблематике. «Фабрики мысли» – явление в интеллектуальной культуре западных стран, которого нам сегодня очень не хватает. В то время как в Украине функционирование ИАЦ дело пока молодое, на Западе у такого рода центров за плечами уже внушительный опыт. Более 50 лет творческие коллективы этих центров трудились над отлаживанием механизмов своей работы. До совершенства в некоторых западных аналитических центрах доведены методы подбора материалов, их коллективного осмысления, анализа и донесения до аудитории. Ведущие ИАЦ активно принимают участие в управлении политической и социально-экономической жизнью стран, решении геополитических проблем в мире и даже в развязывании межгосударственных военно-политических конфликтов и проведении государственных переворотов. Знания аналитиков-системщиков – это наистрашнейшее оружие. Так, в процессе планомерной работы США по развалу СССР в начале 1980-х г.г. в целях укрепления аналитических служб разведки было принято на работу около 2000 аналитиков, пришедших из университетов и научно-исследовательских центров. Американские ИАЦ разрабатывали и технологии проведения «цветных» революций по всему миру. Сегодня по выражению Дж. Сороса: «уже не столько большие деньги делают политики, сколько тонкие интеллектуальные технологии». Наряду с этим создание сети ИАЦ – трудоемкий и долгий процесс, требующий формирования соответствующих «школ» и традиций, применения всевозможных методик подготовки креативных кадров. Например, известная американская корпорация «RAND» предпочитает начинать «раскрутку» одаренных личностей чуть ли не с начальных классов школ. Международный рейтинг «Global Think Tanks» за 2013 г. констатирует, что Украина находится на 27-м месте в мире по количеству «мозговых центров», их здесь насчитывается 47. «Фабрики мысли» в Украине созданы преимущественно на основе неправительственных организаций с привлечением американских денег. Фабрика мысли, или «мозговой центр», – независимая, не ориентированная на прибыль исследовательская организация, созданная в целях обсуждения и, по возможности, проталкивания важных для общественной (публичной) жизни решений, а также продвижения той или иной практической политики в той или иной сфере, отрасли общественной жизни. Фабрика мысли посвящена продвижению рационального политического действия в демократическом обществе. Это обозначение берет свое начало из практики привлечения мозговыми центрами ученых и экспертов к изучению законодательства и оценке возможных последствий реализации того или иного специфического общественно-политического решения. П.Диксон в своей одноименной книге выделил пять групп «фабрик мысли»: 1) неправительственные, набираемые из экспертов-профессионалов, имеющие долгосрочные договора с правительственными ведомствами; 2) внутриправительственные для разработки долгосрочных проблем; 3) независимые исследовательские центры, базирующиеся на университетах; 4) коммерческие, ориентированные на извлечение прибыли, консультационные фирмы (самостоятельные организации или отделения крупных промышленных концернов); 5) независимые бесприбыльные «фабрики мысли», ориентирующиеся не на правительство или крупные промышленные концерны, а на широкую общественность.

RAND corporation

Корпорация РЭНД – родоначальник американских фабрик мысли. Проект РЭНД родился 2 марта 1946 года как контракт между ВВС США и частной авиационной фирмой «Дуглас», в рамках которой создавалось новое научно-исследовательское подразделение. В ноябре 1948 года «Проект РЭНД» получил независимый статус. Создание ее стало возможным благодаря финансовой помощи со стороны Фонда Форда, предоставившего заем в $100 тыс. В течение последующих лет Фонд Форда довел размер этого займа до миллиона долларов и в 1952 году официально превратил его в субсидию на научно-исследовательскую работу. Для исследований РЭНД характерно стремление к оптимизации результата. Главная цель РЭНД – долгосрочные прогнозы, всесторонний анализ стратегических и технологических проблем. Чтобы оградить РЭНД от текучки, был создан специальный орган для оценки заявок различных заказчиков. РЭНД предназначена лишь для решения «горящих» проблем. Однако существует у РЭНД и оперативные задания (инструктаж с выездом на место, временное прикомандировывание сотрудника к подразделению заказчика). Ежегодно РЭНД издает 700-страничный «Индекс», где перечисляются лишь открытые доклады и публикации РЭНД. В каждом отделе РЭНД ведется теоретическая, чисто научная работа. Начиная с 1950-х гг. РЭНД перешла к исследованию проблем более высокого порядка сложности – к исследованию политико-стратегических проблем, требующих учета большого числа взаимозависящих переменных, не обязательно имеющих качественное выражение, но функционирующих в рамках единой системы. Ряд сотрудников РЭНД получили широкую известность – Бернард Броди, Герман Канн, Альберт Уолстеттер, Уильям Кауфман, Томас Шеллинг. Методология системного анализа, уже сложившаяся к этому времени в РЭНД применительно к исследованию инженерных или тактических проблем, стала базой для научного подхода РЭНД к вопросам стратегии и политики. РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций. РЭНД является разработчиком концепции «гибкого реагирования», «контрсилы» и т.п. Корпорацию часто называют «лидером прогнозирования в области социальной технологии». Систематическое привлечение сотрудников корпорации на государственную службу либо в качестве консультантов, либо в качестве должностных лиц, влиятельность и широкая известность корпорации РЭНД в США и за их пределами объясняется широким размахом проводимых ею работ по «посеву идей». РЭНД регулярно проводит лекции, дискуссии, семинары, симпозиумы, поддерживает тесный контакт с другими научно-исследовательскими организациями.

Организационно-структурные особенности «фабрик мысли»

Направленность деятельности «фабрик мысли» не на производство нового знания, изобретения, материального продукта, а на содействие тем, кто принимает решения в использовании зачастую уже имеющегося знания (поэтому не все исследовательские, изобретательские и научные центры и институты являются «фабриками мысли»). Это можно назвать так – социальная организация знания и одновременное внедрение знания в социальную организацию, то есть социализация знания, плюс планирование получения нового знания. «Фабрики мысли» представляют собой функцию среднего звена или мостика между «знанием и властью», они посредники наукоемкого менеджмента, имеющие связи одновременно с правительственными ведомствами, с академическими центрами – производителями новых знаний. По определению одного из сотрудников корпорации РЭНД, «мы – что-то вроде посредников, которые отыскивают, собирают и интерпретируют знания, подготавливая их для конечного потребителя, в нашем случае – для правительства». Основная продукция «фабрик мысли» – идеи, облеченные в форму докладов самого разного типа – новые варианты политического курса, оценки, прикидки, теории, предложения, предупреждения, долгосрочные планы, статистические выкладки, прогнозы, описания методик, тесты, анализ и просто свежие мысли. Что не ложится на бумагу, излагается устно – в виде лекций, инструктажей и просто неофициальных бесед. Широта подхода и охвата проблем, близость к тем, кто непосредственно принимает решения – «фабрики мысли» принимают участие в выработке целей и общего направления развития, предопределяя тем самым конкретные программы исследований, которые в дальнейшем будут осуществляться в других, специализированных научных центрах. Возможность для научного персонала сосредоточить все свои усилия на научно-исследовательской деятельности, не отвлекаясь ни на преподавание, ни на управление производством, ни на погоню за прибылью (университеты перестали удовлетворять ученых из-за непродуктивного распыления сил). Доступность для «фабрик мысли» важнейшей секретной информации государственной важности, что имеет решающее значение для построения реалистичных прогнозов. Структурная независимость в процессе работы через создание условий диверсификации финансирования, самостоятельность в выборе проблематики, подвижность организационной структуры (под проект создается отдельная структурная единица). Индивидуальный авторский подход к заказу работы, в основание структуры положен принцип профессионализма. Способность «фабрик мысли» организовать комплексное исследование по совершенно неожиданной проблематике есть вопрос их жизни и смерти, и поэтому им удалось сломать перегородки между представителями различных специальностей, это способствовало объединению усилий экспертов разного профиля, т.е. реализовать междисциплинарный подход к исследованию. По мнению Г.Кана, такие институты часто выступают в роли мальчика, который крикнул, что король-то голый. Как он считает, правительство нуждается в таких «мальчиках», потому что оно страдает «бессилием сильных»: правительству слишком часто кажется, что все идет так, как ему хочется, что от него не требуется ни особой сообразительности, ни изобретательности, ни воображения. В результате довольно часто серьезные решения принимаются либо слишком поспешно, либо на основе недостаточной информации. Большинство же дипломированных специалистов внутри правительства, а также привлекаемых правительством в качестве консультантов и советников, боятся выйти за рамки сложившихся и официально одобренных концепций и неминуемо отстают от жизни. Плюс правительство должно принимать решения по внезапно возникающим проблемам в сжатые сроки. Все это дает основания считать, что правительственный механизм недостаточен, чтобы обеспечить принятие более или менее верных решений, предотвратить крупные ошибки, и поэтому любое правительство нуждается в компетентном и независимом от него консультировании извне. Если бы президент Никсон воспользовался услугами таких фабрик, а не только своих помощников, тогда он не вляпался бы в Уотергейтский скандал, который кончился его отставкой.

Проблемы деятельности фабрик мысли сегодня

Фабрики мысли ХХ века имели своей целью, прежде всего, привлечение и интеграцию научного знания в решение общественно значимых проблем. Продвижение знания ради качественного улучшения процесса принятия решения на уровне правительства было одним из их основных приоритетов. С тех пор, как Роберт Брукингс и Андрю Карнеги создали свои институты, многие «фабрики мысли» начали больше работать над политическим влиянием, чем над усовершенствованием самой политической мысли. Они рассматривают свою деятельность как бизнес, чей успех измеряется масштабом сбыта идей. Фабрики мысли вызывают интерес не столько своими достижениями и своим влиянием, сколько самой мифической идеей «мозгового центра». Мифическое качество оберегает их от более глубокого обследования. Дело в том, что само выражение «мозговой центр» озвучивает многие чаяния западных людей, такие как критическая экспертная масса, междисциплинарное осмысление, адекватность политики, ориентация на будущее. Более того, модельные фабрики мысли, в частности, корпорация Рэнд, Брукингс Инститюшн, Амэрикен Энтерпрайз Инститьют, впечатляют, хотя и не являются типичными фабриками мысли. Исследования фабрик мысли на самом деле нужны не столько практикующим политикам, сколько гражданскому обществу для контроля и улучшения деятельности политиков через публичную политику. Но в этом и слабость фабрик мысли: они во многом рассчитаны на активизацию общественного мнения; непрактичность их работ вытекает из ограниченности ресурсов и большого количества конкурентов в этом секторе; исследователи в фабриках мысли вынуждены тратить большую часть своего времени на написание предложений. К тому же они подвержены колебаниям политического рынка. В результате, они время от времени вынуждены переключаться на другой фронт работы, на другую тематику, которая имеет большую аудиторию и по которой идет финансирование. Следовательно, они должны временно оставить тематику, которая их интересует. Работа в таких условиях может оказаться трудной задачей, особенно для молодых исследователей, слабо связанных с интеллектуальным рынком; немногие фабрики мысли действительно являются междисциплинарными мозговыми центрами; как правило, они опираются на работы экономистов и глобалистов в качестве аналитиков; фабрики мысли редко подвергают глубокому испытанию и детальной проверке вопросы внедрения; так же редко они развивают новые политические методологии; в целом у нас мозговые центры с трудом составляют конкуренцию государственной бюрократии, хотя многие надежды возлагается именно на них. Идеологический вызов, который они принимают, еще не делает их источником знания и инноваций в практической политике. Основная творческая работа, полноценное использование профессиональных междисциплинарных подходов и самые влиятельные труды исходят не только от фабрик мысли, но и из стен государственного бюрократического аппарата, университетов и организаций частного сектора. Скорее всего, следует охарактеризовать наши фабрики мысли как клубы практической политике. Они формулируют цели для ограниченного круга и для специфической аудитории. Некоторые созданы в целях расширения интеллектуального кругозора своих членов; другие – для предоставления специфических услуг относительно узкому кругу профессиональных групп; еще одни – всего-навсего для удовлетворения важных внутренних и внешних символических потребностей идеологических лагерей. Они могут содействовать более высокому уровню политических дебатов. Для того, чтобы фабрики мысли могли реализовать подлинно новаторские работы, они должны поддерживать проекты с временным сроком от 2 до 3 лет или позволять исследователям делать интенсивную работу в рамках договоренного срока. Более того, междисциплинарная работа должна быть обеспечена для формирования подхода, который действительно обращается к проблемам практической политики. До тех пор пока фабрики мысли не смогут мобилизовать достаточный объем ресурсов на проект со сроком двухгодичного исполнения (в Канаде, например, от $500 тыс. до 1 млн.), они не смогут достичь необходимого критического уровня для проведения серьезных политических исследований независимо от количества персонала.