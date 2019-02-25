Выйдет ли Украина из затянувшегося кризиса?

С чего начинали

В последние годы все чаще слышатся рассуждения наших националистов, да и руководители высшего звена тоже говорят, что Украина была оккупирована Советским Союзом и потому не имела возможности полноценно развиваться. И все почему-то замалчивают о том, что тогда Украина производила национального продукта почти в четыре раза больше, чем Белоруссия. На наших землях выращивалось более 25% сельскохозяйственной продукции Советского Союза. Наши животноводческие фермы занимали весомое место в производстве мяса, молока и другой продукции. В стране развивалась разнообразная тяжелая промышленность, поставлявшая уникальное оборудование, как, например, трубы большого диаметра, турбины, ракеты, технику, сырье для индустриальных районов и много другое.

В Украине была развита социальная сфера, строились новые школы, детские садики, благоустраивались села и многое другое. Не говоря о минимальных платежах каждого жителя за коммунальные услуги. Особо надо вспомнить о медицине. Разве мог тогда кто-либо предположить, что когда человек попадет в больницу, ему ставили бы ультиматум: платите деньги за срочную операцию или уходите домой? А сегодня никто вам «за так» ее не проведет, сначала деньги, а затем тебя положат на операционный стол.

Получив независимость в 1991 году, имея огромный потенциал в промышленности, металлургии, науке, сельском хозяйстве, вместо того чтобы набрать новые обороты во всех отраслях, страна начала терять свой экономический потенциал, хотя имела все возможности для стабильного поступательного движения экономики вперед. А на деле получилась иная картина. Украина до приобретения независимости среди республик СССР имела второй экономический потенциал после России. В мировом рейтинге 250 стран занимала 60-е место, внутренний валовой продукт составлял 293,235 миллиардов долларов США, это 56757 долларов на душу населения. Однако страна с каждым годом начала снижать все экономические показатели. В настоящее время ВВП на душу населения снизился до 2640 долларов. За эти годы значительно снизилась заработная плата населения, хотя ее и повышают в последние два года. Однако в долларовом эквиваленте она ниже, чем была до обретения независимости и даже в боле поздний период. Вспомните 1995 год, когда президентом был Леонид Кучма, при нем провели денежную реформу, и курс доллара США составлял 1,8 гривны за один доллар. Вот почему украинцы в то время получали зарплату в долларовом эквиваленте выше, чем сейчас при минимальной зарплате 4173 гривны. Украинец получает заработную плату ниже всех стран Европы, меньше она лишь в Туркменистане и Узбекистане.

Вклад президентов в развал экономики

В 1991 году по своим экономическим показателям Украина входила в пятерку самых развитых стран Европы. Все это богатство принял первый президент страны Леонид Кравчук. Он, возможно, был неплохим секретарем ЦК компартии Украины по идеологии, но как хозяйственник оказался малодейственным. Создается впечатление, что он и его окружение просто не имели представления, как распорядиться таким богатым наследством в новых условиях. Прежде всего, они решили отказаться от планового развития экономики страны и начали внедрять рыночную экономику. Забыли о том, что процесс реформирования страны необходимо проводить постепенно, чтобы прежний экономический уклад смог вписаться в новые требования. Однако новоявленные руководители проигнорировали экономические законы и создали условия для мало контролируемого развала всех отраслей народного хозяйства. В чем преуспел Кравчук, так это в полном развале Черноморского пароходства. Они вместе с тогдашним начальником Черноморского пароходства Кудюкиным распродали суда и оставили страну с мизерным флотом.

Много надежд украинцы возлагали на нового президента Леонида Кучму, как-никак, человек от промышленности, да еще какой – ракетостроительной. Ему-то мы и доверили возглавлять страну два срока. А в чем он преуспел за эти годы? Шло постепенное реформирование промышленности, но особенно сельского хозяйства. Это при нем у каждого из нас появилась надежда стать совладельцами заводов, фабрик, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и прочего. Каждому из нас вручили ваучеры, подтверждающие, что мы стали совладельцами бывшей государственной собственности и можем рассчитывать на определенный доход от конкретного предприятия. Не знаю, как другие распорядились этими филькиными бумажками, а у меня они так остались в личном архиве. А те, кто вложил свои ваучеры в конкретное предприятие, сначала получали по несколько гривен, а затем все замерло. Зато кучка дельцов, кто был ближе к власти, приватизировали бывшую государственную собственность и теперь стали миллионерами и миллиардерами, создали небольшую группу олигархов, которые и являются неофициальными руководителями страны.

В чем еще «преуспел» Леонид Кучма, так это в полном развале сельского хозяйства страны. Он вместе с заместителем руководителя администрации президента Павлом Гайдуцким затеяли реформировать сельское хозяйство. Но при этом ничего умнее не придумали, как ликвидировать колхозы и совхозы, с их мощной техникой и крупными животноводческими фермами. Они утверждали, что раз Украина стала на путь рыночной экономики, следовательно, это должно касаться и села. Оно, возможно, и так, но зачем было сначала ликвидировать четко отлаженную систему коллективного ведения отрасли, а затем решать, кто и как накормит страну? Землю распаевали, не подумав о том, как и чем сельский житель сможет ее обработать. А ведь у крестьянина кроме лопаты и граблей больше никакого личного инвентаря не было. Чтобы обработать выделенный клочок земли, нужна техника, которую при развале колхозов и совхозов предприимчивые граждане частично разобрали по дворам, а остальное – сдали на металлолом. А ведь можно было сделать по-другому, как это организовали отдельные думающие руководители бывших хозяйств. Они землю распаевали, но собрали всех землевладельцев и спросили: желаете ли вы, чтобы вся земля была в общем хозяйственном пользовании, общими усилиями ее обрабатывать, реализовывать продукцию, и каждый, кроме заработной платы за выполнение конкретного участка работы, сможет получать оплату за аренду земли. Такие хозяйства есть в каждой области, и они процветают, а те, кто сдал паи в аренду, довольствуется лишь минимальным доходом.

Чем запомнился президент Виктор Ющенко? Разве тем, что шло постоянное разбирательство, кто его отравил, что выразилось на его изуродованном лице. Правда, несмотря на большие усилия правоохранительных органов, так и не удалось установить, кто отравил президента, а сам Ющенко до сегодняшнего дня отказывается сдать кровь на анализ, чтобы определить, чем он был отравлен, и имело ли место отравление вообще. А как хозяйственник он ничем не выделился, как был колхозным бухгалтером, так и остался на том же уровне. Правда, он продолжал начатую Леонидом Кучмой практику выпрашивания у Международного Валютного Фонда очередных кредитов.

О президентстве Виктора Януковича разговоров и сейчас предостаточно. Однако в те годы заметно начали развиваться многие отрасли, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. В 2013 году заработная плата поднялась до 450 долларов. Однако долги по кредитам увеличивались.

Особо выделяется президентская каденция Петра Порошенко. Он и его команда пришли к власти на волне майданной революции, началась война на востоке, потеряли Крым. Порошенко в порыве восторга заявлял, что если его изберут президентом, то он в течение недели закончит войну, которая продолжается и сегодня. Зато все экономические просчеты можно списывать на войну. Да и введение новых налогов тоже объясняют той же войной, которая требует все новых и новых затрат, а потому, граждане, потуже затягивайте свои ремни. Это при нем и премьер-министре Арсении Яценюке уже в 2014 году заработная плата снизилась до 220 долларов. Зато внешний долг вырос до 70 миллиардов долларов.

В поисках внутренних доходов Яценюк и вся его компания начали искать возможности, на что еще можно ввести дополнительные налоги, с кого снять льготы, кого лишить доплат и прочее. Так, в 2015 году был введен налог на владельцев автомашин. Появился военный налог в размере 1,5% заработной платы. Ввели налог на работающих пенсионеров и налог на депозиты в размере 21%. В настоящее время он тоже действует, но его сократили до 19,5%. Это особо болезненный налог, ведь многие пенсионеры вкладывают свои мизерные пенсии на случай болезни, на похороны, а правительство решило и за счет этих кровных сбережений пополнять государственную казну. Это откровенный грабеж беднейшего населения. Зато никак не решатся ввести налог на роскошь. Если его ввести, то он коснётся многих не только из числа олигархов, но и членов правительства, депутатов Верховной Рады Украины. А кто себе враг, не будут же народные избранники отнимать от себя «кровно» заработанные миллионы. Вот так и решили, лучше мы эти суммы возьмем из миллионов малоимущих, чем ущемим какие-то десятки тысяч избранных.

В период Порошенко-Яценюка их службы усердно работали над тем, чтобы как можно больше получить кредитов. И в этом деле они преуспели. Внешний долг достиг 70 миллиардов долларов. Одновременно происходило катастрофическое сокращение золотого резерва до 7,5333 миллиарда долларов, а до майдана он составлял – 20,6 миллиарда долларов. Вот почему Украина оказалась по экономике на 162 месте в мире, зато по коррупции – на 130 месте. Наша страна была значительно сильнее Польши и Белоруссии, а в настоящее время мы их берем за образец для себя.

Страна коррумпирована и теряет рабочую силу

С каждым годом в стране снижается производство продукции во всех отраслях, теряются рабочие места. Вот почему Украину ежегодно покидают сотни тысяч рабочих в поиске заработка в других странах. По подсчетам специалистов, на заработках в разных странах в настоящее время находится около 10 миллионов работников разных профессий, в том числе и высококлассные специалисты, ученые, врачи. Уже сейчас в стране не хватает рабочих рук, особенно простых работников – слесарей, токарей, сварщиков, швей, каменщиков и других. В стране, по сути, развалилась, когда-то хорошо отлаженная подготовка работников через профессиональные училища. В настоящее время их передали на финансирование местным бюджетам, у которых нет средств на содержание ПТУ. А ведь подготовка кадров должна быть заботой государства, которое обязано заботиться о будущем, а будущего не может быть без квалифицированных рабочих рук. И в этой связи хотелось бы напомнить государственного уровня пример Сергея Васильевича Кивалова, который с развалом централизованной подготовки рабочих через ПТУ проявил смелость и в городе сохранил работу профессиональных училищ, выпускающих швей, морских специалистов, токарей, слесарей. Хорошо бы и другим, особенно техническим вузам, взять под свое шефство такие профессиональные учебные заведения.

Раз страна переходит в рыночную экономику, следовательно, все отрасли должны тоже функционировать по этому закону. А у нас до настоящего времени насчитывается 3800 государственных компаний, из которых только 1800 работают, остальные находятся в стадии ликвидации и только числятся на бумаге. От них государство несет миллиардные убытки. Встает вопрос, почему их не ликвидировали до настоящего времени? Ученые – экономисты и правоведы – считают, что их содержание является надежной ширмой для прикрытия воровства. Вот какие способы для этого существуют: продажа товаров по заниженным ценам; продажа через фирму-прокладку, которая товар покупает по низкой цене, а дорого продает; перечисление предоплат за товары и услуги, которые затем не получают; закупка товара по завышенным ценам; при объявлении тендера, в котором побеждает нужная компания; фиктивное списание активов на металлолом, хотя оно еще пригодное, а затем его используют в своих целях.

Это лишь отдельные пути использования государственной собственности для личной наживы. Любое предприятие, в том числе и государственное, при правильном управлении не может быть убыточным, если этому не создаются специальные условия. А если ими не могут правильно управлять, тогда им один путь – приватизация. Ведь в большинстве Европейских стран почти нет государственных предприятий, в Великобритании, например, их всего 17, а в Норвегии – 68, и ничего, существуют. Правда, это капиталистические страны с сложившейся экономикой. Но мы обязаны изучать их опыт ведения хозяйства, искать внутренние резервы для подъема и развития отечественной экономики.

Выбор будущего – за нами

Тормозом в управлении государством является и то, что в Украине, по сути, двоевластие: президентское управление и параллельно Кабинет министров, а на местах – государственные администрации и избранные народом советы. Но фактическое управление находится в руках администраций, глав которых назначает президент. Необходимо чтобы районные и областные администраторы тоже избирались народом и подчинялись громадам на местах.

Давно пришло время, чтобы в стране было правление государством в лице Кабинета министров, который формирует Верховная Рада Украины. А если считают, что должен быть и президент, то почему бы ему не оставить представительные полномочия, как, скажем в Германии? А вообще-то, он – просто лишнее звено в государственном управлении, которое очень дорого обходится налогоплательщикам. В США нет премьер-министра – и ничего, эффективно управляет президентская администрация.

Скоро в Украине будут выборы президента. Сегодня у этой главной кормушки уже выстроилась огромная очередь. Нам надо внимательно присмотреться к каждому, взвесить, чего от него можно ждать, и есть ли у него управленческий опыт или он будет марионеткой, а править страной будут те, кто финансировал его избирательную компанию. Выбор за нами.