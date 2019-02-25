И «НАТОвизация» всей страны…

Президент обозначил, как политически, так и календарно, перспективу нового этапа присоединения к НАТО – 2023-2024 годы, с условием обязательного проведения референдума. Придворные, вмонтированные в его избирательный штаб социологические службы, проведя так называемый мини-референдум, то есть, попросту, быстрый опрос всего около 2500 респондентов, зафиксировали гипотетически рекордно высокий уровень поддержки вступления украинцев в Альянс – от 67 до 76%.

На самом деле вступление в ЕС и в НАТО исторически поддерживают – с ритмической волатильностью – приблизительно половина украинцев. Более трети, как правило, категорически против. Несмотря на широко разрекламированный «позитив» подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим, стремительного роста поддержки евроатлантического вектора у украинцев не произошло. Парадоксально, но на это мало повлияла аннексия Крыма и вооружённый конфликт на Донбассе, где по последним данным ООН уже погибло 12800 наших граждан и более 25 000 ранено. Причина может быть одна – это тотальное недоверие к главе государства, которое только усилится после его избрания на второй срок.

Необходимо признать, что в реалиях сегодняшнего дня НАТО для Украины – скорее мобилизационный сигнал, раздражитель для избирателей, которые устали от войны. Нынешний глава державы не знает, как выйти из этого тупика, ведь, прежде всего, лично он оказался в ловушке Минских договорённостей. Шаг влево или шаг вправо может только усилить кризис персонально для него: избиратели не готовы продолжать бросаться на амбразуру войны, а Запад не идёт на открытый конфликт с Москвой, не предоставляя никаких шансов Киеву выйти с этого минного поля. Вот и не осталось у политтехнологов другого выхода, как только строить предвыборную компанию главы государства на генетическом страхе избирателей перед возможностью кровавого военного наступления России в Украине. Поэтому их стратегия повторяет, как ни странно, российский сценарий «обложенной врагами крепости». Пётр Порошенко рефлекторно копирует и другие характерные лозунги Путина, беззастенчиво переводя их на украинский на биллбордах и баннерах. А мы наивно полагаем, что у его политтехнологов иссякла фантазия.

История отношений

Первую волну этого увлекательного процесса, в котором Украина пребывает с момента обретения независимости, организовал ещё Леонид Кучма (вследствие длительного сотрудничества с НАТО с 1992 года) после Миллениума, в 2000-х годах. На заседании Совбеза 23 мая 2002 г. он принял решение о запуске официального процесса безальтернативного вступления в НАТО и разработке долгосрочной стратегии, подписав соответствующий указ. Правда, при всём при этом продолжал политику зависания в шпагате, пытаясь соединить одновременно прозападный курс в идеологии страны и выгодное для Украины экономическое сотрудничество с РФ. Здоровый прагматизм сломал решимость президента «красных директоров» курсировать в НАТО, да и Запад начал отдалять его от себя, наказав за колебания «Украиной без Кучмы» и делом Гонгадзе.

Виктор Ющенко сразу же после выборов главой государства записал Киев аспирантом НАТО и три года вел с Альянсом интенсифицированный диалог о членстве. Все ветви власти и заинтересованное в таком курсе меньшинство украинского сообщества пламенно поддержали подачу заявления в Альянс с просьбой о ПДЧ. Но в Бухаресте произошла очень темная и до конца не известная история, вылившаяся в тяжелый провал надежд Ющенко стать кандидатом Альянса. Несмотря на давление президента Буша и поддержку Польши и стран Балтии, именно Германия и Франция отказывают Украине в надежде присоединиться к программе Альянса. Злые языки утверждают, что канцлер Германии лично переписала заявки Украины и Грузии на пустую, хотя и обнадеживающую фразу о перспективе членства в Альянсе. А отменил её Виктор Янукович, который в 2010 году вычеркнул из всех документов даже упоминания об Альянсе, а парламент с нынешней властью, которая была в то время хорошо организованной политической оппозицией, принял закон о внеблоковом статусе Украины.

Пётр Порошенко развернулся в направлении НАТО в Стратегии нацбезопасности 2016 года и в Законе 2017 года «О признании членства в Альянсе стратегической целью». Но только в 2018 году ему удалось уговорить НАТО вернуть Украине статус аспиранта. Вместе с тем, организация категорически отказалась начать с Украиной программу интенсифицированных переговоров. Теперь уже целый ряд европейских стран-членов НАТО выступили против политико-военного сближения с Украиной. Президент даже направил письмо Генсеку НАТО с просьбой включить Киев в Программу расширенного партнерства. В ответ – деликатное молчание и общие фразы. Не удержался только Курт Волкер, откровенно заявив, что «Украина и Грузия не готовы еще к вступлению в НАТО».

А ждут ли нас?

Президент, по сути, запустил третью волну «НАТОвизации» Украины. Но после внесения изменений в Конституцию об интеграции с ЕС и НАТО, коллективный Запад оценил это как «политику пиара», справедливо призвав президента провести вначале реформы. Немецкий посол Эрнст Рейхель, комментируя такой шаг Украины, назвал это «популизмом»: «есть такая шутка, что Украина достигла «высокоразвитого популизма» … Быстрое вступление Украины в ЕС или НАТО – нереалистичная перспектива». ЕС вообще призвал, в первую очередь, выполнять Соглашение об ассоциации, о которой Петр Алексеевич как-то странно помалкивает в своих предвыборных выступлениях. Именно президентские пиарщики до завершения его участия в выборах фактически будут управлять страной. Мы, к сожалению, подопытный материал в их лаборатории.

И если сфокусироваться на реалиях, а не на пропагандистских штампах и информационных манипуляциях, Украина, по всем признакам, недалеко оторвалась от нулевой отметки: среднедушевое ВВП в 10 раз меньше (2964 $), чем у европейских стран и США (30000 $). Мы самая бедная страна Европы, но являемся донорами №1 рабочей силы; страна с тотальной коррупцией, глубоко встроенной в самое сердце государственного управления, с разрушенными системами сдержек и противовесов, за которой устойчиво закрепился рейтинг страны «гибридного режима демократии». При этом все остальные индексы, тренды, оценки имеют для нас скорее негативный характер, чем зачатки положительной динамики.

Мне кажется, любой из вас, дорогие мои читатели, понимает, что Украина очень далека пока от этих, в общем-то, общих требований, после которых должна происходить проработка тысячи страниц имплементационных обязательств, институциональных закреплений и различных нормативных вложений. К ним мы даже не приступили в правительственных обсуждениях и законодательных решениях, и вовсе не ищем необходимого широкого общественного консенсуса. Зато вместо подобной конкретики нынешняя власть насаждает примитивную, выхолощенную декларативную политическую культуру какого-то бравурно-милитарного толка и питает тяжелыми информационно-пропагандистскими инъекциями затяжной внутренний конфликт. Не случайно аналитики НАТО (по анализу Радио Свобода за 30 января 2019 года), дружески поддержав право Украины на евроатлантические устремления, исходили из невозможности это сделать в ближайший период времени именно из-за отсутствия внутренней программы адаптации к правилам и ценностям Запада.

НАТО как предвыборная технология

Наблюдаемые нами стратегия и тактика главы государства, баллотирующегося на второй срок с невероятно низким рейтингом доверия, прежде всего, как к президенту-главнокомандующему, является натужной попыткой пробить дыру в железобетонном потолке недоверия избирателей. Они делают его компанию не только конфликтной и токсичной, но и глубоко кризисной. Причем, угроза наращивания именно внутреннего кризиса при его выходе во второй тур и, тем более, победы на выборах, имеет все шансы перерасти в масштабное противостояние, которое рискует принять форму новой революционной ситуации. Украинцы в этом лидеры на постсоветском пространстве.

С целью обеспечения выхода во второй тур и победы на выборах президент использует столь неожиданный аргумент, как сближение с НАТО, чтобы сформировать новый, цивилизационный разлом. Только по другому принципу. Свои и враги. Наши и чужие. Патриоты и Сепары. Это четко было прописано на баннере за спиной у президента на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем!»: «Или Порошенко, или Путин». Итак, если вы недовольны политикой главы государства, критикуете его действия, не солидарны с ним – то вы агент Москвы, самый жестокий и беспринципный враг всего украинского.

Петр Порошенко не ведет программных дискуссий по восстановлению и перезапуску совершенно прогнившей и отсталой политической системы, обсуждению плана демократических реформ, стратегии преодоления коррупционного управления страной и реальной имплементации западных ценностей и стандартов. Зато предложены достаточно жесткие националистические и радикальные месседжи, которые не опираются на объективные процессы в обществе и планы. Они не оставляют оппонентам президента шансов на альтернативные оценки и соревновательную критику. Все, что им остаётся в ответ – безжалостная критика его личности и качеств, электоральная война и сопротивление во всех без исключения точках соприкосновения избирательной гонки.