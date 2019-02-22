23 февраля – проверочный день по защите Отечества

2015 года в Украине официально не отмечают 23 февраля, как День защитника Отчизны: эту традицию «отменил» новый пан-президент. Это одно из немногих (не обещанных избирателям) «достижений», которое при власти бизнесмена-сутяги П. Порошенко удалось провернуть быстро: без «общественных обсуждений», референдумов, правовых экспертиз и прочего «популизма» прописали украинцам в 2014 году Указ № 806. Та перестройка празднований до сих пор вызывает в народе досаду, что подтвердилось соцопросом в ноябре 2018 года. Ведь беспардонность новаторов освежила духовный раскол общества и неприязнь к новаторам, никак не помогая ни выиграть войну в Донбассе, ни вдохновлять добровольцев на несение тягот службы в теперешней армии Украины. Ибо «отменявшие» День защитника Отчизны преследовали иные (частные и сиюминутные) цели.

Умаляют заслуги былых защитников — не зря

Хитруны давно наловчились недоплачивать за получаемые услуги и выполненные работы путем... их умаления: платящий, как «хозяин-барин», может к чему-то придираться, усомниться в «правильности» сделанного, его «актуальности» либо даже усмотреть, сколь «не симпатичен» исполнитель.

Схожим методом нынешние власти Украины (которых один экс-президент счел «режимом барыг») дискриминировали многих ветеранов воинской службы и ратных трудов, сортируя на группы не только по достаточно объективным условиям (звания и сроки службы, тяжесть ранений и состояние здоровья), но и по политическим различиям: «советские» или антисоветские, украинские «старорежимные» или участники «майдана» и АТО.

Частью этой хитрой «политики» противопоставлений стала отмена традиционных чествований 23 февраля ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР и Украины «домайданной» эпохи. Так создали морально-политическое «обоснование» для дискриминации («кидка») этих людей в размерах выплачиваемых пенсий. Но этой «экономией» власть держащие не ограничились.

О намерении ввести новый праздник для украинских военнослужащих пан-президент возвестил еще в августе 2014 года, но соответствующий Указ подписал лишь 14 октября, что тоже позволило… сэкономить на проведении в тот год соответствующих премиальных выплат и вручении наград. С другой стороны «благодетель» сохранил возможность в августе следующего 2015-го года одарить военнослужащих новым «поздравительным» Указом № 497, т. е. из одного проекта выудили сразу несколько поводов для «пиара».

Но главную хитрость вместили в тексте второго Указа, затесав туда краткую фразу «ветеранів війни». Ветеранов какой из войн чествовать – чиновники предпочли не уточнять, сохраняя свободу толкований и маневров. В одних регионах могут приглашать «советских» ветеранов Великой Отечественной и афганской войн, в других – причастных к иным баталиям (включая «сопротивление наступлению Красной армии» в 1943-1944 годах). Отдельно в 2015 году чествовали «актуальных» тогда участников «АТО», но после переименования в 2018 году той официально не признаваемой войны в «Операцию Объединенных Сил» уменьшены формальные основания обхаживать десятки тысяч «ветеранов АТО» и исполнять все обещанные им льготы и «бонусы». Подобные «обнуления» обязательств перед заслугами сограждан хитромудрые чиновники отрепетировали еще в 1990-х на многочисленных ветеранах «ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Зато в последние годы команда П. Порошенко неизменно демонстрирует растущее почитание к «учасникам українського визвольного руху». Мало их и выплаты им дополнительных пенсий, как и выдачи символических наград обходятся распорядителям казны дешевле, чем выполнение многих прочих обязательств. Зато такие жесты помогают заручаться политической поддержкой влиятельных «адвокатов» УПА в Канаде, США и других странах. Подобная избирательность нынешних властей к чествованиям и учету «заслуг» добавляет ссор и обид в ветеранской среде, но к этому толкает «прагматизм» умельцев получать выгоды при переменчивости исторических судеб.

Биографический кульбит «главкома»

В 1991 году при выделении Украины из СССР осевший в Киеве бессарабец П. Порошенко никак не встревал в «визвольнi змагання», занимаясь наладкой семейного бизнеса (после удачной женитьбы на дочери заместителя министра здравоохранения УССР). Не завел он и друзей, как-то связанных с ОУН, УПА и т.п.: не котировались тогда такие связи, могущие повредить карьере в «хозяйственном активе» советской поры. Наоборот, пронырливый студент П. Порошенко успел отметиться полезной карьерному росту службой (по призыву) в рядах Советской Армии, о чем в официальной биографии упомянуто крайне скупо: Сверстникам того служаки ясно, что он отбыл два года – в частях Советской Армии, а не «Иностранного легиона» или одной из УПА, зато ныне подрастающим можно втюхать и не такие байки. Ведь спорные нюансы той истории нынешний Главнокомандующий ВСУ упорно не афиширует, хотя суть дела стала достоянием СМИ.

Из-за отмены в СССР отсрочки по призыву для студентов вузов учившегося на 2-м курсе КГУ П. Порошенко военкомат призвал на срочную службу, но сослали зятя замминистра – не в солнечный Магадан или (чур, чур) в Афганистан, а в тыловую часть близ Ахтубинска в Астраханской области (РСФСР), где и ныне на ул. Жуковского дислоцирована воинская часть. Правда, «наводя тень на плетень» ныне муссируют обманную версию: мол, место службы П. Порошенко находилось – севернее, в суровых (и вредных для здоровья) степях Казахстана близ Актюбинска (переименован в Актобе). Но более существенно, что служил там Петро – недолго: благодаря рождению перевенца этого солдата зачем-то перевели дослуживать поближе к дому – в Киевскую область (похоже, помогли связи тестя). Не меньшей загадкой пока остается и воинская специальность того хранимого «блатом» бойца: на опубликованном (размытом) фото видно, что работами его не перегрузили, пайком не обделяли, форму одежды он не износил. Будто служил – не стрелком или механиком, а где-то ближе к медпункту, клубу или даже вещевому складу. Зато это помогло знающим высмеять одну из хлестаковских баек П. Порошенко о мнимом участии в «боевых действиях»...

Это однако не помешало этому «тыловику» из рядовых СА как-то обрести звание подполковника и ныне браво толкать наполеоновские речи на парадах и построениях служащих ВСУ и ВМСУ. Хотя не имеет он на то формального права, т. к. не слагал (повторно после службы в СА) воинскую присягу в современной Украине.

А выпады этого «вояки» против Советской Армии и уничижения ее ветеранов и вовсе имеют все признаки предательства. Ведь у этого баловня судьбы нет поводов мстить за «тяготы» армейской жизни или «репрессии». Истовые потуги чернить ту Армию и державу, которой присягал, выдает иной не лестный мотив: «приспособленчество» к политической конъюнктуре текущего момента. Но откреститься делец может и от славимых ныне, как «героев» или «жертв», если… изменятся их котировки и в новых условиях восторжествуют иные исторические мифы, чем те, что лепят ныне при соучастии рядящихся в «отцы нации».

Фейковые «мифы» против легенд РККА

Равнодушны к трагедиям и подвигам украинского народа завсегдатаи мальдивских курортов, прячущие свои капиталы в оффшорах. Зато кое-кто порой норовит «спекулировать» к своей выгоде и на перевираниях истории. У президентствующего ныне это получается порой хуже (глупее и нарочитее), чем у прежних «кормчих» Украины. Так, в 2018 году он (чтобы обскакать конкурентов в «декоммунизации» украинской Армии) повелел сменить дату празднования (украинского) Дня пограничников и… крупно оплошал.

Назначив новым Днем пограничника – зо апреля, олигарх-реформатор, хвастаясь этим в речи 8 мая высказал крайне нелепое «обоснование»:

«…Ровно сто лет назад Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу Украины с войском донским. И теперь День пограничника – 30 апреля».

Однако, изложенный «миф» не только никак не подтверждается документами, но и выглядит полной чушью, если знать, что УНР, указанная П. Порошенко, была упразднена германскими войсками, которые 28 апреля разогнали заседателей Центральной рады и 29 апреля утвердили в Киеве в качестве «гетмана Украинской державы» генерала П. Скоропадского. Соответственно, 30 апреля 2018 года могли обозначать восточную границу не УНР, а протектората кайзеровской Германии. И подобный конфуз П. Порошенко предложил пограничникам славить и чтить…

Противна исторической правде и предписанная Порошенко «привязка» Дня защитников Украины к дате 14 октября. Как отмечено в материалах «Национального института памяти», ранее к этой уловке прибегли предводители т. н. «Української Головної Визвольної Ради» (УГВР), эмигрировавшие в 1944 г. в Италию и Францию, но пытавшиеся управлять партизанскими вылазками в Украине остатков боевых групп ОУН и др.. Ввиду сокращения активности последних (подавляемых по обе стороны советско-польской границы силами НКВД и Польской милиции) штабисты УГВР пытались вдохновлять оставшихся подпольщиков и среди прочего в мае 1947 года приняли «Постанову» ввести праздник «Украинской Повстанческой Армии», приурочив его не к каким-то боевым «победам», а… к чтимому населением Дню Покрова Пресвятой Богородицы. Та уловка не спасла «краевки» УПА от закономерного разгрома, но пригодилась нынешним мифологам реанимировать культ УПА и ОУН. Соучаствовать в этом проекте, показавшемся политически выгодным, поспешил и нынешний «гарант» П. Порошенко, (т. к. его собственная партия охвачена «чемоданными» настроениями).

Курьеза такой датировке Дня защитника Украины добавляет тот факт, что само празднование 14 октября Дня Покрова Божьей матери ввели в греческой церкви в 9 веке в память о спасении жителей Константинополя от нашествия ратников из Руси (столицей которой тогда стал Киев). Т. е. защитникам современной Украины предложено чтить день спасения (византийцев) от военных набегов своих давних пращуров.

По сравнению с такой нелепицей почитание защитников Отечества 23 февраля выглядит почти научно обоснованным: хотя Красная Армия не одержала тогда в 1918 году крупных побед (приписанных в 1930-х годах пропагандистами), она вступила в первые сражения под Псковом и даже нанесла урон врагу. Но главное – созданная тогда Армия смогла в жесточайшей войне 1941-1945 годов после серии поражений победить сильнейшего врага и спасти соотечественников от планировавшегося геноцида. Благодаря той Армии в Украине с 1944 года до 2014 не велись масштабные боестолкновения и могли строить мирные планы несколько поколений украинцев (в т.ч. ставший олигархом П. Порошенко и его отец-наставник А. Вальцман).

P.S. Чествования или забвение ветеранов – показательное, но не единственное условие поддержки защитников Отчизны. Эта злободневная тема всплывает не только в теледебатах, но и в предвыборных «программах» ряда кандидатов, претендующих сменить П. Порошенко, что заслуживает отдельного рассмотрения.