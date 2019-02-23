АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ: Стратегическая задача Украины - поддержка молодежи от рождения до первого рабочего места

Украина, некогда богатая и мирная, сегодня превратилась в одну из самых нищих стран Европы. Прямыми результатами "реформ" при президентстве Порошенко стали катастрофически растущая безработица и развал системы образования.

Во время своего визита в Одесскую область кандидат в Президенты Украины от партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партии мира и развития Александр Вилкул посетил ООО НПП Таировский винзавод "Нива" (Одесса). В общении с работниками предприятия особо много вопросов задавалось о проблемах с обучением и трудоустройством молодежи.

Оппозиционный кандидат заявил, что молодые люди – это будущее страны, а от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие всего общества. Именно не безраличное к своему будущему государство должно предоставить гражданину все возможности получить на родине хорошую профессию и обрести достойную работу, помочь реализовать свой потенциал.

Стратегическая задача Украины - поддержка молодежи от рождения до первого рабочего места. Государственная политика образования и содействия трудоустройству молодежи, изложенная в программе «Мир и развитие. Четыре шага к успеху», предусматривает системное развитие обучения в Украине и экономические стимулы предприятий и предпринимателей, обеспечивающих первыми рабочими местами молодых специалистов. Предложение первое:органы местного самоуправления получат средства для развития профессионально-технического образования. Первое высшее образование по специальностям реального сектора экономики, промышленности, строительства, IT-технологий, сельского хозяйства и сферы услуг должно быть бесплатным. Предложение второе: для бизнеса — налоговые льготы. Приняв на работу после обучения молодого специалиста, на первые два года работодатель будет освобожден от уплаты социального взноса, а сам молодой специалист до 27 лет - от налога на доход физических лиц.

- разъяснил Александр Вилкул.

Сотрудники Таировского винзавода «Нива» понимают, что сегодня Украина стоит на распутье: идти губительным для нации и страны путем, который предлагает нынешняя власть, или выбрать путь мира, развития и достатка. Александр Вилкул, единственный кандидат от Оппоблока, знает, как достичь этой цели в ближайшие пять лет.