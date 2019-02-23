АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ: Стратегическая задача Украины - поддержка молодежи от рождения до первого рабочего места

Украина, некогда богатая и мирная, сегодня превратилась в одну из самых нищих стран Европы. Прямыми результатами "реформ" при президентстве Порошенко стали катастрофически растущая безработица и развал системы образования.
Во время своего визита в Одесскую область кандидат в Президенты Украины от партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партии мира и развития Александр Вилкул посетил ООО НПП Таировский винзавод "Нива" (Одесса). В общении с работниками предприятия особо много вопросов задавалось о проблемах с обучением и трудоустройством молодежи.
Оппозиционный кандидат заявил, что молодые люди – это будущее страны, а от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие всего общества. Именно не безраличное к своему будущему государство должно предоставить гражданину все возможности получить на родине хорошую профессию и обрести достойную работу, помочь реализовать свой потенциал.
- разъяснил Александр Вилкул.
Сотрудники Таировского винзавода «Нива» понимают, что сегодня Украина стоит на распутье: идти губительным для нации и страны путем, который предлагает нынешняя власть, или выбрать путь мира, развития и достатка. Александр Вилкул, единственный кандидат от Оппоблока, знает, как достичь этой цели в ближайшие пять лет.