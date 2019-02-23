Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

В Одессе состоялся первый этап Кубка Украины по таиландскому боксу среди взрослых, уверенную победу в котором завоевал студент магистратуры Международного гуманитарного университета Олег Гута. Спортсмен выступал в весовой категории 71 килограмм, всего в этом весе на соревнованиях было 8 участников. Удача была на стороне Олега с самого первого боя, который он провёл с представителем Харьковской области и который сумел окончить досрочно. В финале и полуфинале соперники отказались от боя с Олегом Гутой и ему автоматически было присуждено звание чемпиона первого этапа Кубкам Украины по таиландскому боксу. Спортсмен не спешит называть данное соревнование лёгким, ведь ему предшествовали каждодневные усиленные тренировки.

Я могу с полной уверенностью сказать, что лёгких или простых соревнований попросту не существует. Ты никогда не знаешь, какой соперник тебя будет ждать на ринге, а поэтому при подготовке всегда выкладываешься на полную. Подготовительный процесс всегда даётся тяжелее самого боя. Каждый день по две тренировки, а если учесть, что я участвую в соревнованиях регулярно, то для меня такие тренировки практически никогда не прекращаются.

- рассказывает Олег Гута.

Одержав победу на ринге родного города, новоиспечённый чемпион первого этапа Кубка Украины уже приступил к подготовке к чемпионату Украины по таиландскому боксу, который состоится в апреле и станет отборочным для формирования сборной Украины на участие в чемпионатах Европы и мира. В конце прошлого года спортсмен занялся тренерской деятельностью и открыл свою группу по таиландскому боксу. Параллельно с интенсивными занятиями спортом Олег Гута осваивает престижную и востребованную профессию менеджера в Международном гуманитарном университете и демонстрирует большие успехи в учёбе. Ранее он окончил факультет международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия». Как признается Олег, учёба и спорт в его приоритетах всегда идут параллельно, ведь в жизни необходима профессия, которая позволит иметь стабильный доход. А всё успевать ему помогает целеустремлённость, собранность, и конечно же, поддержка родных университетов.

Мне очень приятно, что и Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет всегда поддерживает меня в моей спортивной карьере. Президент наших университетов Сергей Васильевич Кивалов создаёт все условия для того, чтобы мы, студенты, имели возможность заниматься спортом и полноценно готовиться к соревнованиям, он активно приобщает молодёжь к занятиям спортом и всегда это достойно поощряет.

- выразил уверенность Олег Гута.

На повестке года у Олега Гуты помимо чемпионата Украины также участие в ряде других лицензионных соревнований, в которых представлена его весовая категория. Это необходимо спортсмену для того, чтобы исполнить свою давнюю мечту – завоевать лицензию на участие во Всемирных играх. Понятно, что такое количество соревнований сулит ему большие нагрузки, как физические, так и эмоциональные и требует огромных усилий, однако человеку, который пришёл в профессиональный спорт в раннем детстве, а в 17 лет уже выиграл чемпионат Европы среди взрослых, как говорится, к трудностям не привыкать.

Нынешний год будет одним из самых насыщенных, которые были у меня за время моей спортивной карьеры. Но у меня есть чётко поставленная цель, к достижению которой я готов приложить максимум усилий и выдержки. У меня есть мотивация, есть поддержка, а значит есть большие шансы на успех.

- считает Олег Гута.

С недавнего времени Олег стал членом молодёжной платформы «Будущее», которая также популяризирует спорт и здоровый образ жизни. Уже будучи в рядах этой организации, спортсмен собрал свою группу желающих заниматься таиландским боксом и сейчас их тренирует.

Напомним, что в конце прошлого года Олег Гута победил на итоговом Кубке Украины в Днепре, а завоёванная им золотая медаль стала решающей для представителей Одесской области, которые по итогам финала заняли первое место среди команд всех регионов и стали обладателями Кубка Украины по таиландскому боксу. Кроме того, одесский тайбоксёр дебютировал на профессиональном ринге в Праге, где ему удалось одержать уверенную победу над чешским спортсменом Андриушем Чеховски.

А на соревнованиях в Киевской области спортсмен провёл два боя и одержал два кубка за «Лучшую технику» и звание «Лучшего спортсмена соревнований».