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  • Дата: Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39

Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

Категория: Новости / Спорт


Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

В Одессе состоялся первый этап Кубка Украины по таиландскому боксу среди взрослых, уверенную победу в котором завоевал студент магистратуры Международного гуманитарного университета Олег Гута. Спортсмен выступал в весовой категории 71 килограмм, всего в этом весе на соревнованиях было 8 участников. Удача была на стороне Олега с самого первого боя, который он провёл с представителем Харьковской области и который сумел окончить досрочно. В финале и полуфинале соперники отказались от боя с Олегом Гутой и ему автоматически было присуждено звание чемпиона первого этапа Кубкам Украины по таиландскому боксу. Спортсмен не спешит называть данное соревнование лёгким, ведь ему предшествовали каждодневные усиленные тренировки.

 

Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

 

Я могу с полной уверенностью сказать, что лёгких или простых соревнований попросту не существует. Ты никогда не знаешь, какой соперник тебя будет ждать на ринге, а поэтому при подготовке всегда выкладываешься на полную. Подготовительный процесс всегда даётся тяжелее самого боя. Каждый день по две тренировки, а если учесть, что я участвую в соревнованиях регулярно, то для меня такие тренировки практически никогда не прекращаются.

- рассказывает Олег Гута.

 

Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

 

Одержав победу на ринге родного города, новоиспечённый чемпион первого этапа Кубка Украины уже приступил к подготовке к чемпионату Украины по таиландскому боксу, который состоится в апреле и станет отборочным для формирования сборной Украины на участие в чемпионатах Европы и мира. В конце прошлого года спортсмен занялся тренерской деятельностью и открыл свою группу по таиландскому боксу. Параллельно с интенсивными занятиями спортом Олег Гута осваивает престижную и востребованную профессию менеджера в Международном гуманитарном университете и демонстрирует большие успехи в учёбе. Ранее он окончил факультет международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия». Как признается Олег, учёба и спорт в его приоритетах всегда идут параллельно, ведь в жизни необходима профессия, которая позволит иметь стабильный доход. А всё успевать ему помогает целеустремлённость, собранность, и конечно же, поддержка родных университетов.

Мне очень приятно, что и Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет всегда поддерживает меня в моей спортивной карьере. Президент наших университетов Сергей Васильевич Кивалов  создаёт все условия для того, чтобы мы, студенты, имели возможность заниматься спортом и полноценно готовиться к соревнованиям, он активно приобщает молодёжь к занятиям спортом и всегда это достойно поощряет.

- выразил уверенность Олег Гута.

    На повестке года у Олега Гуты помимо чемпионата Украины также участие в ряде других лицензионных соревнований, в которых представлена его весовая категория. Это необходимо спортсмену для того, чтобы исполнить свою давнюю мечту – завоевать лицензию на участие во Всемирных играх. Понятно, что такое количество соревнований сулит ему большие нагрузки, как физические, так и эмоциональные и требует огромных усилий, однако человеку, который пришёл в профессиональный спорт в раннем детстве, а в 17 лет уже выиграл чемпионат Европы среди взрослых, как говорится, к трудностям не привыкать.

Нынешний год будет одним из самых насыщенных, которые были у меня за время моей спортивной карьеры. Но у меня есть чётко поставленная цель, к достижению которой я готов приложить  максимум усилий и выдержки. У меня есть мотивация, есть поддержка, а значит есть большие шансы на успех.

- считает Олег Гута.

С недавнего времени Олег стал членом молодёжной платформы «Будущее», которая также популяризирует спорт и здоровый образ жизни. Уже будучи в рядах этой организации, спортсмен собрал свою группу желающих заниматься таиландским боксом и сейчас их тренирует.

         Напомним, что в конце прошлого года Олег Гута победил на итоговом Кубке Украины в Днепре, а завоёванная им золотая медаль стала решающей для представителей Одесской области, которые по итогам финала заняли первое место среди команд всех регионов и стали обладателями Кубка Украины по таиландскому боксу. Кроме того, одесский тайбоксёр дебютировал на профессиональном ринге в Праге, где ему удалось одержать уверенную победу над  чешским спортсменом Андриушем Чеховски. 

 

Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

 

А на соревнованиях в Киевской области спортсмен провёл два боя и одержал два кубка за «Лучшую технику» и звание «Лучшего спортсмена соревнований».

 

Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

 

Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне

 

 

Галерея

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Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне
Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне
Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне
Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне
Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне
Победный старт одесского тайбоксёра Олега Гуты в новом спортивном сезоне
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