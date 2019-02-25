БОРИС КОЛЕСНИКОВ: Без современной системы кооперации село обречено на погибель

Внедрение современной системы кооперации позволит решить множество проблем, с которыми сталкиваются сельские жители. Об этом заявил Председатель Политсовета ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область.
По мнению политика, развитие кооперации позволит решить множество проблем украинского села.
Борис Колесников напомнил, что почти половина бюджета Европейского Союза направляется в помощь селу. «Известный еще с давних времен финский кооператив Valio – крупнейший кооператив Европы. Он имеет около 25 тысяч пайщиков и существует уже более 110 лет. Вот это – самый настоящий пример кооперации», - отметил Председатель Политсовета ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.
По убеждению Бориса Колесникова, чем больше государство будет заботиться о селе, тем большей будет отдача.