 Неизъяснимая легкость акварелей Андрея Герасимюка

1 марта в Еврейском культурном центре Одессы «Beit Grand» открылась выставка акварелей Андрея Герасимюка - «Одесские коллекции». Проект представляет собой 36 картин, предоставленных из четырех частных собраний. Почитатели творчества Герасимюка, коллекционирующие много лет его произведения, решили порадовать одесских любителей изящного замечательной выставкой в первый день весны.

Галерея Еврейского культурного центра, по случаю открытия выставки, собрала не один десяток гостей - всех, для кого творчество и мастерство представляют интерес и являются предметом для изучения, наблюдения, да и просто - радости и удовольствия, которое может подарить настоящее искусство.

Акварели Андрея Герасимюка - особым образом сформулированное пространство. В них мир предстает идеально прекрасным - будь то берег моря, городские панорамы или сюжетные зарисовки...

Возможность отобразить легкость бытия, его игривость, искристость дана Герасимюку как основа его восприятия жизни, его творческого дара.

Морской пейзаж серебриться на горизонте, волны легко и весело накатывают на летний берег, воздух напоен свободой, прозрачностью, едва уловимыми бликами, которые тоже влияют на наше восприятие, вовлекая в игру цвета, света, теней, перспектив. Энергетика акварелей Андрея Герасимюка, не зависимо от того, какова работа по настроению - лирически грустная, философская либо жизнеутверждающая - всегда одномоментно овладевает состоянием зрителя. Мы всматриваемся в его картины и тут же испытываем сладостное, щекочущее чувство гармонии мира, в котором живем.

Легкость - одна из основных характеристик акварельной живописи. У Андрея Герасимюка легкость достигает своего наивысшего уровня - фигуры людей, очертания деревьев, панорамы моря или гор, перспектива улиц, выписаны аккуратно и четко - образы всегда живые и характерные.

Из мелких деталей создается своеобразная история или настроение - чешуйки золотых бликов на воде, осыпающиеся листья, тень чайки на песке, утонченный изгиб арки, где дышит каждый мелкий штришок - дает возможность соткать воедино, преподнести ощущение целостности, объёма, игры светотени, полноценности истории, воплощенной на бумаге всего лишь немногими акварельными красками в палитре, разбавленными простой водой и запечатленные волшебной кистью Мастера - художника Андрея Герасимюка.