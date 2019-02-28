Одесситы смогли окунуться в "Лабиринты Осознания"

В Одесский музей западного и восточного искусства весна пришла открытием удивительной выставки с таким интригующим названием.

Выставка организованна при поддержке Благотворительного фонда «AVE».

«Уникальные картины художника отражают тонкий мир и глубину Познания. Запад и Восток с их древней философией, мистика и Реальность переплетены в работах художника и перекликаются, как Прошлое с Настоящим.

Образы живут вне Времени. Картины излучают мощную энергию, захватывающую зрителя и заставляющую задуматься о Бесконечности Времени и быстротечности жизни, которая, тем не менее, отражает Вселенную…» - отрывок из рецензии Риты Колобовой на картины, представленные в экспозиции музея.

Автор работ, одесский художник Александр Шуйский, после окончания «Грековки» занимался монументальной живописью, мозаикой, книжной графикой, портретом, затем был долгий путь вне искусства и после 20 лет перерыва произошёл прорыв и возвращение в творчество. С 2015 года его работы стали постоянным центром внимания на выставках международного проекта БФ AVE «Времена года». Он стал одним из лучших и на Международной Выставке Искусств (2017). Идея персональной выставки витала в воздухе ещё 2 года назад, когда художник стал писать на «Тибетскую тему».

На открытии первой персональной выставки художника присутствовали его друзья, родные, поклонники его творчества и те, кто был причастен к самому факту открытия: искусствоведы, работники художественного музея во главе с и. о. директором Игорем Борисовичем Пороником.

Сергей Ильин, по доброй традиции музея, открыл тайну создания экспозиции, над которой в этот раз активно работал и сам Игорь Борисович, что показало его личное отношение к представленному творчеству художника и обусловило неординарность самой экспозиции.

Эти два серьёзных мужа с юношеским азартом компоновали как сами работы, так и удивительные инсталляции к ним. Мистическое наполнение полотен подчёркивали зеркала, как порталы в параллельный мир.

В своём выступлении Игорь Пароник дал высокую оценку творческому потенциалу художника Александра Шуйского и отметил глубину воздействия его работ на зрителя.

Напутствовал художника и председатель ОРО Национального Союза Художников Украины Анатолий Александрович Горбенко. Давая интервью, он заметил, что такие выставки открывают новые имена, Таланты, это является одной из задач и его организации. И уровень Александра Шуйского достаточно высок в профессиональном смысле для поступления в НСХУ в ближайшем будущем. Также А. А. Горбенко отметил А. Шуйского как хорошего портретиста, «каких мало в Украине».

Портретный ряд экспозиции, действительно, достоин не меньшего восхищения. Его работы излучают свет, отражают глубокую философию каждого образа, красоту внутреннего мира и поразительное внешнее сходство с пришедшими на открытие героями полотен.

На выставку пришли и многие члены Национального Союза Художников Украины, которых приглашал директор Галереи «Ракурс» БФ AVE Сергей Брайко. Именно в его Галерее на одном из открытий экспозиций художник был поражён выступлением мультиинструменталиста - «шамана» Сергея Головина. И родилась картина «Сознание Степи», которая также представлена на этой персональной выставке. Сергей Брайко был первым, кто увидел и одобрил размещение в Галерее первых полотен вернувшегося в творчество Александра.

Сергей Головин создавал мистический фон мелодиями на открытии выставки.

Полотно «Йоги и Боги» привлекало многих, картина задержала внимание и пришедшего на выставку Стаса Украинцева, только вернувшегося из Индии. Он был удивлён, что образы, представленные на «мистической» стороне экспозиции, были «увидены» автором, а не списаны с фото реальных людей, настолько они излучали тепло, силу и внутренний свет, который часто называют Аурой.

Сама экспозиция чётко имеет два сектора: портретный и реалистичный по жанрам с разделяющим их с сектором поп-арта, возле которого с большим удовольствием на открытии толпилась и фотографировалась молодёжь.

В картинах, представляющих жанр реализма, но изображающих образы древнего Востока, достаточно символизма. Они поражают удивительным магнетизмом. Глаза… Эти глаза на портретах… Они заставляют забыть время, уводят из реальности и на миг зритель ощущает себя в параллельном мире, где совсем другие ценности и совсем другое Время.

Уникальная выставка продлится до 14 марта и все желающие могут иметь возможность лично окунутся в мир простых жизненных истин, мистических концепций философии творчества удивительного художника Александра Шуйского. Хочется пожелать ему новых выставок, вдохновения и блестящего пути в искусстве, которое оставит след в истории художественной Одессы.