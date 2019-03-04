Масленица приближается – пора к теще на блины!

На вопрос, что такое Масленица,каждый отвечает по-своему, ведь Масленица – праздник многоликий и вмещает в себя огромное число смыслов и символов. И не удивительно: из-за своего древнего происхождения праздничный ритуал претерпевал изменения, переосмысления и обрастал новыми традициями. Так, в советский период празднование Масленицы заменялось символическими «Проводами русской зимы». В предреволюционный период это был ассимилированный христианской культурой и наполненный новым смыслом аналог карнавала, маркирующий границу зимы и весны. Но корни праздника уходят в таинственную глубину тысячелетий…

Дохристианская история обычая

До Крещения Руси этот культовый период был наполнен ритуалами поклонения духам умерших предков. Кстати, такие известные элементы масленичных гуляний, как кулачные бои и взятие снежных городков, так часто изображаемые на картинах русских художников, имели в дохристианский период сакральный смысл и были гораздо более кровожадными, чем это можно вообразить. В этих «игрищах» состязания велись не до первой крови, а до смерти, и растерзанные противники расценивались как жертвы богам плодородия. Такие жертвоприношения были составляющей «тризны» – обряда задабривания усопших, чьи души в мире ином, а тела покоятся в земле, согласно первобытным верованиям наших пращуров. Считалось, что в тризнах невидимо участвуют сами покойники. Жертвой было и сжигание чучела зимы – этот обряд совершался в конце праздника, а пепел чучела развеивался по полю, освящая землю.

Для крестьян, которые составляли основу древнерусского общества, урожай был главной ценностью, поэтому неудивительно, что масленичным церемониям уделялось особое внимание.

Почему христиане празднуют Масленицу?

После принятия христианства сакральное наполнение Масленицы практически исчезло, остался лишь его внешний антураж и та веселость, которая известна нам по произведениям дореволюционных писателей. Церковь освятила языческий праздник и наполнила его новыми идеями; сегодня Масленица лишена прежнего сакрального значения и превратилась в Сырную седмицу – неделю, переходную от мясоеда к Великому посту.

Если мы углубимся в историю, то увидим, что Сырная седмица – наиболее древняя среди недель перед Великим постом. Она появилась под влиянием палестинской монашеской практики – Почти весь Великий пост, до самой Страстной седмицы, древние иноки проводили в одиночестве, разойдясь из обителей по безлюдным местам в глубине пустыни. Естественно, перед таким испытанием нужно было накопить силы. Это не означает, конечно, что в эти дни монахи объедались скоромными блюдами, просто ввиду предстоящего в их жизни аскетического периода пост в понедельник, среду и пятницу отменялся. Ведь что такое пустыня? Это отсутствие пищи, а иногда – и воды. Потому случалось, что некоторые уже так никогда и не возвращались, умерев в пустыне.Понимая, что каждый новый пост может стать последним в их жизни, черноризцы за день до расставания просили друг у друга прощения и обменивались теплыми словами. Отсюда и название дня – Прощеное воскресенье.

Не всё коту масленица!

Наши православные предкипереняли эту монашескую традицию древних отцов-пустынников и развили в быту, дополнив при этом ее смысл в соответствии с местными реалиями. Дело в том, что в конце марта первый раз после зимы отелялись коровы, и в домах появлялось молоко. Поскольку резать скот зимой крайне неразумно, а старые запасы мяса к этому времени подходили к концу, молочная пища и мучные изделия были основным источником белка.

Кроме того, постовые ограничения правильнее вводить постепенно, и Сырная седмица – один из таких этапов, когда уже нельзя вкушать мясо и играть свадьбы, однако еще можно веселиться и получать радость общения. Однако и не увлекаться особо, помня, что скоро пост – «семь медленных недель, дарованных тебе для покаянья». Естественно, что радикальные перемены в душе не совершаются в одночасье, и здесь нужна серьезная подготовка – и ума, и эмоций, и тела.

Всего «вводный» период длится три недели, и за это время Церковь настраивает верующих на нужный духовный лад. В последний день Сырной седмицы, воскресенье, на вечернем богослужении совершается чин прощения: все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». После этого начинают совершать великопостные службы.

Такое пристальное внимание к великопостному циклу вполне закономерно, ведь он является стержнем всего литургического года в православной Церкви.

Особенности богослужения Сырной седмицы

В принципе, таких основных особенностей – две. Прежде всего, Устав запрещает служить Литургию в среду и пятницу – так же, как и в сам пост во все будние дни. Эта связано с тем, что в Православии совершение Евхаристии – всегда праздник и радость. А будничные великопостные богослужения пронизаны несколько иным настроением – настроением “светлой печали”. И второе – в эти дни впервые в году совершается молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». Во время поста она повторяется много раз в день, а на Сырной седмице ее творят лишь дважды, как бы напоминая, что скоро душа войдет в совсем иной ритм – ритм усиленной молитвы и покаяния.

Битва между карнавалом и постом

Иностранец, побывавший в Москве при Иване Грозном, писал: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства; а в Москве самые стражи yпиваются вином и вместе с народом своевольствуют».

Сейчас Масленица,как и карнавал, превращается в коммерческое мероприятие, которое полностью утратило связь не только с древней языческой, но и с церковной традицией тоже. Эти красочные шоу являются попыткой реконструировать давние обычаи – печь блины, ходить в гости, устраивать застолья, кататься на санях и санках, наряжаться, сжигать или хоронить чучело Масленицы. Благодаря этому до нас доходят отголоски таких понятий, как «широкая Масленица» (а ведь была и узкая – с понедельника по среду. Кстати, именно в среду ходили «к теще на блины» – таким образом мать жены демонстрировала свою лояльность к зятю), заигрыши, тещины вечерки, золовкины посиделки и так далее.

Дни Сырной седмицы – период с Мясного воскресенья по Прощёное воскресенье. Эти даты переменны, так как привязаны к празднику Пасхи. В 2019 году Масленица будет длиться с с 18 февраля (3 марта) по 25 февраля (10 марта).

Можно ли вообще христианам участвовать в массовых гуляниях на Масленицу?

Вполне естественно, что, столкнувшись с масличными обрядами, Церковь увидела в них резкий контраст с наследием Христа, апостолов и святых отцов. Поэтому очень долго приходилось бороться с самыми жуткими языческими обычаями. Например, епархиальные власти следили, чтобы гуляния не превращались в оргии, а кулачные бои не были столь опасными для жизни, как раньше. Но, с другой стороны, Православие не стало полностью уничтожать Масленицу как светский народный праздник, в котором присутствовали и вполне положительные смыслы. Это и уважение к природе, и трепетное отношение к женщине (особенно в традициях народов Украины и Беларуси), и почитание предков, и любовь к прошлому.

Со второй половины XVIII века русская православная церковь «адаптировала» Масленицу для своих целей и уже не запрещала прихожанам участвовать в общем праздновании, наложив при этом определённые ограничения на состав продуктов и строгий «регламент» молитв.

Масленица – праздник радостный, и если он будет проведен в духе любви и добра, то нет ничего плохого, когда человек веселится на снежной горке, катке, в гостях или дома. Очень важно, чтобы праздник объединял, а не разъединял. Чтобы он был сопряжен и с посещением страждущих, и с дарением тепла тем, кто его недополучает.

А вспомните, с какой любовью отображали эти атрибуты широты русской души в своих произведениях классики и современники: П.И.Чайковский в своем цикле «Времена года», И.Ф. Стравинский в балете «Петрушка», Н.А.Римский-Корсаков в своей «Снегурочке»! Александр Островский даже назвал одну из пьес «Не всё коту масленица». А художники! Как милы нашему сердцу картины «Масленица» Бориса Кустодиева и «Взятие снежного городка» Василия Сурикова. А рисованный мультфильм режиссёра Роберта Саакянца «Ишь ты, Масленица!» или сцена народных гуляний в «Сибирском цирюльнике» – насколько беднее без них было бы современное киноискусство.

А извратить можно все, что угодно… И если человек знает, что там, куда он идет, будет возлияние, объедуха (кстати, это одно из народных названий Масленицы) и прочие непотребства, то, конечно, соучаствовать в них однозначно не стоит...