Гибридная фальсификация невиданных масштабов

«Действующая власть готовит массовые фальсификации на выборах президента в свою пользу. Масштаб фальсификаций будет невиданным даже для Украины». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Сегодня готовится массовая, невероятная даже для нашей страны, фальсификация результатов голосования. Это будут самые грязные за всю историю выборы. Они в ход пускают все, что могут. Например, монетизация субсидий – это же прямой подкуп избирателей, тут даже не о чем разговаривать. Во всех городах началась раздача материальной помощи: кому 200 гривен, кому – 1000. Люди, вы поймите одно – они сегодня дают эти 200 гривен, чтобы отбить их, когда вернутся к власти! Вы думаете они свои отдают? Они уже все посчитали, и будут следующие пять лет вас грабить с такой интенсивностью, что все будут в шоке», – заявил Рабинович. Кроме того, депутат обратил внимание, что исчезают даже деньги, которые выделяют иностранные государства с целью обеспечения прозрачности процесса. «Именно эти выборы требуют от нас большей бдительности. Вот, например, Канада выделила 25 млн долларов «на обеспечение прозрачности украинских выборов и для борьбы с внешним вмешательством». Интересное дело – другое государство выделяет нам деньги для предотвращения вмешательства в выборы извне! А кому пойдут эти деньги?», – возмутился политик. Махинации проводятся и в списках избирателей, количество которых за последнее время не уменьшилось, а наоборот – возросло, несмотря на стремительное сокращение населения Украины. «Посмотрите, что делается в избирательных списках! Судя по этим спискам, население Украины, оказывается, увеличилось! Уехали миллионы людей, никакой переписи не было, мы потеряли Донецк и Луганск, потеряли Крым и так далее. Но тут сенсация: оказывается, количество избирателей выросло почти на миллион человек! 10 миллионов в среднем выехали из страны, но при этом избирателей стало на миллион больше!», – сказал Рабинович. «Можете себе представить, какого уровня подтасовки готовит нынешняя власть?! Я хочу сказать одно: если вам кажется, что правительство вас обманывает, то вам это не кажется!», – констатировал политик.

Хитроумные проекты Порошенко

На Украине создана уникальная сетевая структура, где все чиновники и государство в целом вовлечены в систему подкупа избирателей. Это и проект «Агитатор», когда человеку платят тысячу гривен за то, что он подписывает договоры агитации за Порошенко (считается, что, таким образом, как минимум, этот человек придет и проголосует за Порошенко, так как его голос уже куплен). Это и ряд проектов по мотивации чиновников, например, когда методом опросов выявляют сторонников Порошенко, которым за счет местных советов выписывается материальная помощь в размере от тысячи до трех тысяч гривен. Один из них – проект «Сетка». В этом плане работа в пользу Порошенко ведется достаточно профессионально. Поэтому на выборах будут сочетания подкупов и подвозов избирателей, вбросы бюллетеней и прочие махинации. Подкуп избирателей действительно является основной «фишкой» Петра Алексеевича. Все остальные не сработали. Томос уже воспринимается как некий теософский казус, Епифания Банковая почти не арендует на публичные мероприятия с участием «главного тела» страны. «Мощная армия» вообще вызывает массовый скепсис, поскольку все понимают, чем закончится «блестящее контрнаступление на востоке». «Мову» пока не решаются вводить тотально. Вопрос дискуссионный. Проект закона «о языках», вызывающий длительный и непрерывный оргазм у Фарион и Ниццой, принят в первом чтении, и спикер на своем дельфиньем языке анонсировал его «скорейшее принятие». Однако политтехнологи Порошенко опасаются, что «излишняя радикализация вопроса может привести к противостоянию по языковому признаку». Посмотрели рейтинги, посмотрели на тень Коломойского, которая нависла над страной, и заволновались. Что остается? Только подкуп, органично совмещенный с самой масштабной фальсификацией в истории нашего европейского, абсолютно независимого ни от чего государства. Проект «Cетка» запущен Банковой на полную мощность. Это у них основная ставка. В первом туре надо «подогнать» примерно два миллиона голосов, во втором – от одного до полутора миллионов. Механика довольно простая по идее, но довольно сложная и громоздкая на этапе реализации.

Не подкуп, а гибридная фальсификация

Сначала с помощью целой армии платных волонтеров актуализируются персональные данные избирателей «советского» периода. Расчет на голоса поколения, которое застало еще живого Брежнева, которых больше всего третировали разными декоммунизациями последние 5 лет. Их еще презрительно называют «совками». К пожилым людям, которые по определению являются малоимущими, наяривают по телефону и заявляются в «гости» «социологи», «активисты» и просто «люди с активной жизненной позицией». По легенде, они как бы интересуются отношением к вступлению в НАТО, ЕС и прочей чепухе. Потом уточняют персональные данные. Это первый уровень «обработки» потенциальных «избирателей Порошенко». Второй уровень заключается в «написании заявлений на получение материальной помощи». Абсолютно случайно местные власти вдруг озаботились проблемой оказания социальной помощи. Надо явиться в собесы, написать заявление о готовности получить 1000 грн. И без проблем пишут серию и номер паспорта, адрес прописки, идентификационный код. В результате у Банковой формируется база данных людей, которые как бы готовы получить деньги. Прекрасно понимают, что платят за поддержку кандидата, который за НАТО и ЕС. В момент голосования никак не проконтролируешь, что они там начеркают в кабинках. Вот в этом и заключается «гибридный метод волеизъявления». Пусть себе голосуют как хотят. Однако ровно в полночь, как в сказке, все их голоса превращаются в мощную поддержку Порошенко. Бюллетени тупо подменяются. Персональные данные избирателей актуализированы. Реальные, живые люди. Можете проверять: прописка, фото сходятся. Бунтовать они не будут, поскольку ждут тысячу. И каждый думает: наверное, все решили проголосовать за лидера, поскольку деньги взяли. Один я за Зеленского голоснул. Но и тот, кто голосовал против, тоже будет молчать. Деньги же после первого тура выдадут. Вот зачем нужна была массовая психологическая обработка «лохтората». Чтобы чувствовали вину – согласились за деньги проголосовать, и не поднимать шум на тему «у нас украли голоса». Теперь собственно о подмене бюллетеней. Около тридцати кандидатов в президенты являются техническими «конями» Банковой. Три-четыре действительно работают на отъем электората у конкурентов «лидера». Остальные нужны для создания контролируемого большинства в территориальных избирательных комиссиях. И, судя по сайту ЦИК, абсолютное большинство «счетоводов» на местах представляют интересы Банковой. Контроль над «мокрой печатью» у секретаря и председателя теризбиркома. В какой-то момент они остаются один на один с бюллетенями: результат гибридных выборов гарантирован. Они как бы есть, но их на самом деле нет. Как только в СМИ начали «засвечивать» эту схему с Cеткой, «империя Рошен» мгновенно нанесла ответный удар. СБУ и ГБР провели массовые обыски в местных штабах Тимошенко. Естественно, «выявили гигантскую пирамиду по подкупу голосов». Янукович плачет: «а что, так можно было?!!». Тупо прослушивать активистов, устанавливать камеры в штабах и затем все крутить на большом экране в центральном офисе СБУ. Никого не задержали. Но зато подняли информационную волну. Кто у нас фальсифицирует? Нет, не Порошенко. «Юля скупает всех!».

Обыски у «Батькивщины»

21 февраля, СБУ провело массовые обыски у представителей штаба кандидата в президенты Украины, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Их подозревают в организации «пирамиды» для вмешательства в президентские выборы. «В значительной части регионов сегодня проводят более 30 обысков. Цель – документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущения их использования на выборах», – заявил на брифинге 21 февраля сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Аваков против Порошенко

И вот именно с этого момента началось эпическое противостояние штаба Порошенко и МВД Авакова. Наряд патрульной полиции оперативно отреагировал на телефонный звонок неравнодушной жительницы Сум. Та позвонила и сообщила, что подозрительные люди в подвале подкупают избирателей. Полицейские прибыли по адресу, застали двух иногородних граждан, которые тут же стали посылать правоохранителей в пеший эротический тур. Типа они тут власть. Полиция дала им отлежаться на теплом полу подвала, потом надела наручники и забрала в отделение. Тут же вмешалась Генеральная прокуратура, которая возбудила уголовные дела на полицейских, как бы нарушающих закон о выборах. Это всего лишь один, но очень показательный эпизод. Проявилась расстановка сил в силовых органах. На стороне Порошенко СБУ, ГБР и ГПУ Луценко. МВД играет на Тимошенко. НАБУ и САП курят в сторонке и показательно ни во что не вмешиваются. Основное требование наших «американских кураторов» относительно выборов: «Делайте что хотите, но, чтобы внешние приличия были максимально соблюдены», Петру Алексеевичу выполнить не удалось.