Как спасти демократию?

Кризис демократии – есть ли выход?

«В Украине происходит свертывание демократии и устанавливается авторитарный режим», – заявила кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время встречи с экс-президентом Литвы В.Адамкусом. По мнению международной организации «Freedom House» «по всему миру происходит отлив демократии». В последние годы мало кто верит в демократию. Есть две причины, почему обычная, представительская демократия не работает. Демократия обращается к социальным, т.е. внешним, а не к внутренним, глубинноличностным пластам опыта. Подлинно демократичными человеческие существа бывают лишь очень краткое время.

Без какой-то формы тренировки осознания, в уединении нашей внутренней автономии, большинство из нас ведут себя как тираны. Вместо воплощения демократического принципа, требующего учитывать мнения всех людей, обычно имеет место лишь одна господствующая точка зрения – точка зрения обывательского «ЭГО». Эта «диктаторская» точка зрения гарантирует, что мы не будем прислушиваться к различным частям самих себя, к нашим чувствам, стремлениям, желаниям, страхам и духовным силам. Демократия, которая, в принципе стремиться к наделению властью, не сможет действовать, пока она считается только моделью для внешних структур. Чтобы сделать демократию внутренним опытом, нам нужно заниматься какой-либо формой внутренней работы осознанности. Тирания большинства всегда ранит души людей из меньшинства, которые подавляют свой гнев и негодование. Они массово и бесконтрольно накапливаются на заднем фоне и, в самый неподходящий момент, взрываются, снося проект, организацию, государство. Демократия без осознания – форма тирании. Демократия как внешняя, а не внутренняя, форма содействует росту насилия, а не осознанности. Глубинная демократия, основанная на осознании того, что происходит внутри нас самих и других. Поэтому необходимо дополнить понятие демократии идеей «глубинной демократии», ее разработал Арнольд Минделл, основатель процессуально-ориентированной психологии. В статье обратимся к его идеям.

99,98% сигналов, которые мы не хотим замечать

Каждый из нас имеет дело как с внешними фактами и проблемами, так и с тончайшими чувствами и «сновидениями» всех, кого это затрагивает. «Сновидения» – это 99,98% тонких, еле заметных сигналов и процессов, которые наше сознание маргинализирует, т.е. отбрасывает, вытесняет. Это те сигналы или процессы, с которыми индивид или группа себя в данный момент не отождествляет. Сознание группы в обычном демократическом режиме очень поверхностно и касается лишь 0,02% сигналов и процессов. Шаманы австралийских аборигенов называли «сновидящим телом» ту способность или часть в нас самих, которые могут считывать и работать с квантово-полевыми сигналами и процессами, доступ к которым обычный обыватель просто блокирует в себе (99,98% сигналов). Таких людей, кто сегодня работает над своей осознанностью и развивает в себе такие способности процессуальной работы, мы сегодня называем фасилитаторами. Глагол facilitate переводится с английского как «облегчать», «помогать», «содействовать», т.е. «фасилитатор» – это человек, обученный помогать и содействовать индивидуальным или групповым процессам и облегчать их течение. Например, акушер – это типичный фасилитатор, помогающий родам и облегчающий их нормальное течение. Процессуально-ориентированная психология, на которой основана технология глубинной демократии, представляет собой многосторонний подход к работе с человеческими проблемами, основанный на осознании сигналов и событий, случающихся в текущий момент. Фасилитаторы процессуальной ориентации стараются следовать внутреннему опыту, т.е. «работе осознания» во внешних ситуациях. «Процессуальная ориентация» – это установка, что решения проблем можно находить в процессе, т.е. в потоке событий и сигналов, т.е. тех 99,98% сигналов, которые мы привычно игнорируем. Процессуально-ориентированное фасилитирование работает с нашими внутренними жизнями и сновидениями, равно как с жизнью группы и с ее сновидениями.

Осознанность – принцип процессуальной психологии

Осознанность – более всеобъемлющий руководящий принцип, чем власть. Используя осознанность, мы можем прослеживать, что случается при правлении большинства с теми людьми и частями нас самих, которые не принадлежат к большинству. Осознание говорит нам, что меньшинство огорчается, понимая, что его нужды и взгляды не интересуют большинство, и что желания тех, у кого меньше голосов, не будут услышаны, даже если считается, что их должны слушать. Хотя во всем мире рушатся пирамидальные структуры власти и появляются самоорганизующиеся кооперативные системы горизонтальных взаимоотношений, возникающие противоречия, в целом, не уменьшились. Фактически, нередко кажется, что они обостряются. Людей морально ранят и духовно «убивают» каждый день. Разрушительных конфликтов можно было бы избежать, если бы люди их замечали и разбирались с напряженностью в группе методами глубинной демократии. Однако, происходит противоположное: большинство людей избегают групповых противоречий, подавляя в себе многолетние обиды и чувства негодования. Чтобы организации, общества и страны преуспевали сегодня и выживали завтра, они должны быть глубинно демократичными – т.е. учитывать каждое чувство каждого человека. Глубинная демократия – это осознание разнообразия людей, ролей и чувств, и приветливое отношение ко всему, что стучится в дверь вашего внимания. Положительные организационные изменения, основанные на идеалах представительской демократии, оказываются недолговечными, если мы оставляем без внимания наши глубочайшие чувства в отношении спорных вопросов. Будущие правительства могут быть успешными только при наличии осознания чувств и сновидений. Когда нас просят осознавать и ценить наши глубочайшие внутренние переживания, почти любая ситуация в группе или в мире сразу же становится поддающейся контролю.

Процессуальная технология глубинной демократии

В своей книге «Процессуально-ориентированная работа с конфликтами» А.Минделл писал: «Фасилитатор в глубинно-демократическом подходе учится, как замечать сигналы, осознавать роли, которые мы играем в данный момент, и становиться «текучим» в коммуникации и в ситуации смены ролей, а также в том, что я называю «сновидением сообщества». Без такого осознания мы игнорируем собственное поведение и сигналы других, тем самым невольно поддерживая злоупотребление силой. Без осознания мы обычно сплетничаем о людях, причиняющих беспокойство, вместо того, чтобы замечать и узнавать, как иметь дело с организационной неприятностью. Возможно, мы боимся или на самом деле не знаем, что им сказать или как посоветовать им улучшить их межличностные навыки. Или мы уклоняемся, уменьшая свою потенциальную способность изменить ситуацию и довольствуясь отступлением к идентичности бессильного участника, налагая на себя чувство жертвы от своей организации. Организации часто кажутся похожими на семьи, где один или двое недоброжелательных людей подчиняют себе всех остальных, в то время как другие со страхом наблюдают или в бессилии что-либо изменить отворачиваются. Поскольку никто не останавливает таких непроизвольно жестоких людей, они набирают силу, пока всей организации или даже обществу не приходится иметь с ними дело, налагая правила, законы или т.д. Считать, что проблема заключается в «диктаторах» или системе – поверхностно. Более глубокая проблема касается того, как мы не используем свое осознание ролей и «призраков» (т.е. третьих лиц, о которых говорят, но которые прямо не представлены) в сообществе. Чтобы понимать себя, нам необходимо исследовать свои внутренние переживания. Каждый раз, когда мы игнорируем собственные ранящие сигналы и сигналы других, каждый раз, когда мы игнорируем призраков, мы совместно создаем пугающий мир и разрушаем свои собственные организации. До сих пор, большая часть работы с конфликтами основывалась на наших обычных состояниях сознания, где от людей обычно ожидают обходительного поведения. Именно поэтому такая работа с конфликтом редко бывает успешной. Дело в том, что мы редко бываем в обычных состояниях сознания в ситуациях обвинений и отплаты. Нас переполняют страх и гнев. Повышенной дисциплины и более строгого применения правил никогда не будет достаточно, чтобы справляться с проблемами нашего мира. Работа с конфликтами без рассмотрения измененных состояний сознания подобна уколу от гриппа для человека в маниакальном или депрессивном состоянии сознания. Метод глубинной демократии использует новую парадигму работы с большими группами, основанную на осознании потока сигналов и событий. При сосредоточении на едва заметных сигналах, указывающих на начало таких эмоций, как страх, гнев, безнадежность, а также других измененных состояниях сознания, даже, казалось бы, невозможные проблемы преобразуются в обогащающие общие переживания. В школах и организациях, общинах и правительствах люди могут использовать реальный метод разрешения конфликтов, создавая полные жизни, более устойчивые, осознанные сообщества».

Метод Открытых Форумов

А.Минделл писал: «Если многоуровневые организации хотят познавать самих себя, им нужно использовать метод Открытых Форумов, чтобы понимать свои различные структурные элементы». Он определяет Открытые Форумы как «структурированные демократические встречи людей лицом к лицу или в форме телеконференций, в которых каждый участник чувствует, что к его мнению прислушиваются. Кроме того, их фасилитируют глубинно демократическим образом, что означает также возможность выражения глубочайших чувств и грез каждого. Открытый форум представляет для корпорации или большого города то же самое, что внутренняя работа для отдельного человека. Аналогия между внутренней работой человека и Открытым Форумом организации идет еще дальше. Точно так же, как ваше личное обучение зависит от того, насколько вы открыты к своим различным частям, чувствам, и фигурам сновидений, процесс само-открытия организации зависит от открытости к разнообразию ее отдельных членов и разнообразию их внутренних и внешних миров. Осознание многообразия имеет много уровней: это внимание к культурам, возрастам, полам, расам, религиям, экономическим положениям, должностям, способностям. а также к мировоззрениям и сновидениям. Процессуально-ориентированная работа с организациями основывается на осознании и выявлении всей полноты нашего разнообразия и сложности. Стимулируя осознание глубочайших чувств и коммуникативных сигналов каждого человека в сообществе, мы можем создавать ненасильственные прямые глубинные обмены между членами сообщества. Новые процедуры глубинной демократии приспособлены для работы с организациями не как с механическими сущностями, а как с живыми системами – будь то школы, фирмы или большие города. Большинство организационных и мировых лидеров, активистов и политиков мало обучены понимать людей или помогать группам меняться. Именно из-за отсутствия сознательного руководства, организации, испытывающие неприятности, обращаются против своих затруднений и конфликтуют с конфликтом. Они считают существующий конфликт «неправильным». С процессуальными идеями дело обстоит иначе. Работа глубинной демократии открывает недостающую силу преобразования в самой напряженности и в поведении людей. В новой парадигме сам конфликт представляет собой самый быстрый путь к единому полю сообщества. Конфликт обладает само-исцеляющей силой. Одни лишь демократические методы, правила и законы не создают единое чувство сообщества. Правила и законы могут управлять механическими системами, но не людьми. Согласно новой парадигме, организации – это живые организмы, чья кровь состоит из чувств, убеждений и сновидений. Игнорирование течения этой «крови», т.е. текущих переживаний, не придает значения эмоциям и подавляет «фон сновидения» повседневной жизни школ, фирм и больших городов. Невнимание к фону группового сновидения, в конечном счете, подавляет нас. Когда «факты» становятся более важными, чем чувства и сновидения, мы начинаем становится равнодушными, скучать и теряем интерес к общественной жизни. Равнодушные участники ослабляют организации, ускоряя их крах, и они рушатся как пустые карточные домики.

В сегодняшнем мире «хорошие» идеи не действуют без осознания коммуникации: каждый человек – планета взаимосвязей. Поэтому создание глубинной демократии имеет дело с членами общества не только как с отдельными локальными сущностями, но и как с чуткими взаимосвязующими духами времен, которые постоянно меняются. В каждой из наших точек зрения есть нечто глобальное и вечное. Все мы в то или иное время бывали свидетелями того, как над группами подобно духам витают такие роли, как «бунтарь» или «бессознательный лидер». Даже в серьезных ситуациях Открытые Форумы способны в игривой манере выявлять «духов» на заднем плане, показывая сообщество как глобальное сновидящее существо в процессе само-открытия. Воспринимая групповой процесс как учителя, каждый становится учеником и фасилитатором. Использование осознания в группах дает нам возможность узнавать самих себя, какие мы есть. При наличии осознания мы имеем доступ не только к своим эмоциям, но и к отстраненности, дистанцированной рефлексии наблюдателя. Всякий, использующий свое осознание, чтобы входить в центр конфликта, по личному опыту знает, что возникающие эмоции не всегда бывают предсказуемыми. Использование осознания – это совершенно иная парадигма, чем использование правил и силы».