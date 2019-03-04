Одна медаль на всех

Вызванная со стартов кубка IBU молодая украинская биатлонистка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в белорусских Раубичах. Прямо на биатлонном стадионе Юлии Журавок был вручен и малый хрустальный глобус на победу в кубке IBU, втором по значению биатлонном турнире. К сожалению, Юлию Журавок не поддержали другие украинские биатлонисты. Прибывший из-за океана со стартов на американских и канадских этапах Кубка мира Дмитрий Пидручный был только одиннадцатым в спринтерской гонке чемпионата Европы. А Артем Прима и вовсе пас задних. Наши женщины выступили ничуть не лучше. Похвалу заслужила только Анастасия Меркушина, успешно стартовавшая в смешанной эстафете. Но сменившая Меркушину Вита Семеренко допустила много промахов на стрельбище. И в результате украинские биатлонистки не попали в число сильнейших.

После окончания чемпионата Европы наша команда останется в Раубичах для подготовки к чемпионату мира, который седьмого марта стартует норвежском Экстерсунде. Там должны выступить и получившие отдых Дмитрий Пидручный и Артем Прима. А капитан женской биатлонной команды Алена Пидгрушная уже завершила сезон в связи с болезнью.