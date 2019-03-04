Недавно вся страна стала свидетелем штурма Подольского райотдела полиции. В этой акции участвовали десятки так называемых патриотов. Глава Киевского управления Национальной полиции генерал Крищенко поручил спецназу навести порядок. И группа так называемых патриотов была вмиг была упакована в наручники. Однако после этого Андрею Крищенко пришлось извиняться якобы за допущенные нарушения. Как говорится, ларчик просто открывается. Ушлые журналисты дознались, что постоянные участники различных акций находятся на содержании СБУ. Ведь на видеосъемке засветились некоторые агенты спецслужб. К примеру, «оживший» после якобы расстрела некий Бабченко. СБУ этим финтом насторожило всю мировую общественность. И теперь при каждом обращении к нашим западным партнерам словам украинских официальных лиц верят далеко не сразу. И стараются проверять, как было дело в том, или ином случае. Такое недоверие вполне объяснимо. Особенно после того, как были обнародованы факты так называемой поддержки патриотов. На эти цели государственная казна выделяет значительные суммы. Куда большие, чем министр молодежи и спорта Игорь Жданов выделяет на развитие скелетона. Без всякой государственной поддержки единственный украинский скелетонист Владислав Гераскевич не имеет и возможности тренировать разбег, от которого зависит скорость прохождения дистанции. Для тренеровок нашему скелетонисту нужна обыкновенная эстакада. На ее восстановление потребовалось бы немного в сравнении с тем, что наш министр выделяет на так называемое воспитание патриотизма. На днях Владислав Гераскевич вопреки всему вошел в десятку сильнейших скелетонистов мира. И обыграл многих представителей США, Канады, Германии, где на развитие скелетона выделяют миллионы долларов и евро. Владислав Гераскевич один за другим преодолевает крутые виражи в ледяном желобе, демонстрируя подлинный, а не мнимый патриотизм.