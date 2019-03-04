Недавно в украинском парламенте побывал Пет Кокс, представитель Европейского Союза. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий всякий раз упоминает Пета Кокса в связи с проведением украинских реформ. Представитель Евросоюза побывал на заседании Верховной Рады и, вероятно, был удручен увиденным. С парламентской трибуны неслись ругань и бесконечные уговоры Парубия еще раз проголосовать законопроект. Как видно, Андрею Парубию так и не удалось реформировать Верховную Раду, о чем настойчиво просил его Кокс. Это напоминает бег на месте, как и все украинские реформы. Они провозглашаются, но в дальнейшем все остается по-старому. Не получается у Андрея Парубия эффективно использовать время пленарных заседаний. Временами то одна, то другая фракция требуют огласить перерыв. Но готовы заменить его выступлением с трибуны. Такое происходило уже не раз. В понедельник заседание проходит довольно оживленно, по инерции таковым оно бывает во вторник. А среда проходит впустую. В четверг голосуются важнейшие законопроекты. А в пятницу в сессионном зале опять недостаточно народных депутатов для того, чтобы принять какое-либо решение. Неизвестно, что в конце своего визита Пет Кокс рекомендовал украинским реформаторам и главному проводнику этих реформ Андрею Парубию. Думается, Андрею Владимировичу стоит подружиться с регламентом Верховной Рады, который является законом.