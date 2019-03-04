Мошенничество в Интернете

Мошенничество – довольно распространенный способ незаконного завладения чужим имуществом. Сегодня мошенничество в различных проявлениях в Интернете -это очень распространенная вещь, интернет-мошенничество же встречается еще чаще, и фантазии у организаторов этого вида нет границ.

Из-за развития телекоммуникаций все больше мошенников начинает оперировать в виртуальном пространстве. В 2017 году ущерб от данного вида преступления, совершенного с помощью интернета и электронной почты, впервые превысил ущерб, нанесенный «традиционными» жуликами, не использовавших компьютер для проведения афер. По данным Центра анализа интернет-мошенничества, среднестатистическая жертва интернет-преступления в 2018 году потеряла 945 долл., а жертва «традиционных мошенников» – 940 долл. Что же такое мошенничество

с точки зрения права?

Какие действия считаются мошенничеством, а какие – нет?

В Украине за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность. Уголовный кодекс Украины определяет его как завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Следует отметить, что предметом мошенничества (то есть, тем, чем преступник противоправно завладевает) является не только имущество (деньги, ценности и т.п.), но и право на имущество. Право на имущество обычно фиксируется определенным документом, который в последующем позволяет злоумышленнику получить в свою собственность само имущество (например, договор дарения дома, долговая расписка и т.п.).

Каковы предпосылки появления?

Любое мошенничество основано на знании двух вещей – человеческих стереотипов и психологии. Злоумышленники точно знают, как воздействовать на жертву и какие предложения будут пользоваться спросом. В сложной экономической ситуации человеку хочется получить все и сразу.

Второе место остается за доверчивостью людей, которые ищут помощи в сети и отдают мошенникам последнее, сами этого не замечая (это сборы на операции детям и взрослим, помощь бездомным животным и др.)

Вас обманули?

Многие пользователи интернет ресурсов считают, что мошенники из сети являются абсолютно неприкасаемыми личностями, к которым добраться могут лишь сотрудники спецслужб. Ввиду своей малой осведомлённости, большинство обманутых людей так и остаются один на один со своими проблемами.

Что делать и куда обращаться?

Самым действенным, но в тоже время самым простым способом борьбы с сетевыми обманщиками является обращение в правоохранительные органы.

Если вы попали в ряды тех, кого злоумышленникам удалось «обвести вокруг пальца», то вам следует незамедлительно обратиться с заявлением в местное отделение полиции. Свою жалобу вы можете подать не только в письменной, но и в устной форме. Чем больше информации о злоумышленниках вы сообщите сотрудникам управления, тем больше будет шансов на их поимку и наказание. Поэтому постарайтесь запомнить максимум информации – адрес сайта, расчетный счет, адрес электронной почты, номер электронного кошелька и т.д.

Как предотвратить махинации?

Можно выделить несколько правил, которые помогут вам избежать обмана в интернете:

– существенно заниженная цена на товар должна вас насторожить, постарайтесь найти в сети аналогичную продукцию и сравните стоимость;

– увидели печальную историю о болезни ребенка и необходимости сбора нескольких сотен тысяч гривен, уточните данные организации и расчетные счета, по которым предлагается внести пожертвование. Обычно сбором занимаются группы активистов, которые по первому требованию предоставляют полную информацию о больном ребенке, стоимости и месте его лечения и о том, сколько средств уже собрано;

– предлагают заработать, вложив сто гривен? Чистой воды обман! Наверняка, это промыслы создателей очередной пирамиды;

– настаивают на покупке видеокурса, который кардинально изменит вашу жизнь? Тоже обман.

К сожалению, большая часть пользователей интернет ресурсов, сталкиваясь с подобными объявлениями, предпочитает оставить действия злоумышленников без внимания. Но если бы хотя бы каждый пятый, кто видит подобное предложение, отправлял информацию в полицию или другой компетентный орган, то мошенников в сети стало бы гораздо меньше. Поэтому главным методом предотвращения махинаций в режиме онлайн является сознательность граждан.

Мошенничество на сайтах интернет-магазина: куда идти?

В случае мошенничества в интернет-магазине первым шагом является обращение в форме жалобы продавцу. Если информация о юридическом адресе отсутствует, вы можете найти любую другую контактную информацию (электронная почта, телефоны). Письмо заявителя должно содержать подробное описание характера преступления, совершенного по месту торговли, а также указывать требования по замене товара или возврату средств. Если требования игнорируются, вам нужно идти дальше, следует подавать жалобу в правоохранительные органы – полицию или прокуратуру.

Стоит отметить, что в Юридическую клинику также обращаются посетители с вопросами «как предотвратить мошенничество в интернете?»

Так, в январе 2019 года к нам обратилась гражданка К., которой ранее поступил звонок от неизвестного. Мошенник представился банковским работником, предложил продлить действие кредитной карты или повысить кредитный лимит на ней.

Получив согласие, мошенник сообщил, что для осуществления необходимой операции им нужны номер карты, срок ее действия и размещенный под магнитной лентой cvv-код.

Сообщив эти реквизиты, гражданка К. получила SMS-сообщение с паролем доступа, который мошенник попросил продиктовать ему. Через несколько минут на мобильный пришло SMS из банка, однако на этот раз – о снятии денег со счета.

Наш юрист, выяснив данную ситуацию, посоветовал гражданке К. обратиться в полицию. По факту мошенничества правоохранители открыли уголовное производство.

Также консультант объяснил, что завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана, или злоупотребления доверием (мошенничество) – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 14:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.