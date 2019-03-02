Президент Петр Порошенко подписал закон о предоставлении Куяльницкому лиману статуса курорта государственного значения

Закон был подписан во время рабочей поездки в Одесскую область в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - сказал Порошенко.

Законом объявлены природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения и определены конкретные границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник.

Напомним, что результатом последовательной борьбы за сохранение Куяльницкого оздоровительного комплекса, находившегося на грани уничтожения, стало придание природной территории Куяльницкого лимана Одесской области статуса курорта общегосударственного значения. По данному вопросу народным депутатом Украины Сергеем Киваловым были направлены десятки депутатских запросов и обращений Премьер-министру Украины, руководству Одесской областной государственной администрации. Также эта проблема на протяжении многих лет не сходила с уст ученых Национального университета «Одесская юридическая академия», которые проводили множество конференций, симпозиумов, круглых столов, привлекая внимание правительства и общественности к вопросу спасения Куяльника.

Единственный в своем роде, курорт, как Куяльник, с его умеренно-континентальным климатом, уникальными природно-лечебными ресурсами месторождения пелоидовКуяльницкого лимана и Куяльницкого месторождения минеральных вод – сохранятся. Теперь Куяльник – под контролем и защитой государства, и он открыт для инвестиций. Надеюсь, что в ближайшее время Куяльник сделает мощный рывок вперед

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Да, теперь есть надежда, что уникальный природный комплекс не погибнет и средства для его восстановления буду получены в полном объеме.санитарной) охраны курорта Куяльник.

Реализация закона решает вопросы создания курорта государственного значения в Одесской области, что будет стимулировать сохранение и развитие курортных территорий. Воплощение этих законодательных изменений поможет сохранению и рациональному использованию природных лечебных ресурсов и росту туристического потока в Одесской области.

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