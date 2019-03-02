Будут выборы, будет и гречка. Народная мудрость ВИДЕО

«Повышение пенсий для 10 миллионов пенсионеров Украины происходит независимо от предстоящих президентских выборов, а только из-за получения соответствующих ресурсов, которые появились, от массовой растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые были ввезены в Украину и позволяют в соответствии с действующим законодательством, реализовать это решение… Я удивлен и возмущен цинизмом некоторых оппозиционных лидеров и тех, кто критикует эти инициативы», - заявил в эфире «Прямого» вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Внук своего знаменитого госплановского дедушки, а ничем другим пока Павел Валерьевич себя не прославил, вынужден неуклюже оправдывать традиционную для нашей страны уловку власти. Лично мне Павел Розенко даже где-то симпатичен, особенно на фоне профильного министра, который никогда не был замечен в том, что понимает, о чем говорит, чего только стоит его пассаж, что украинцы непомерно объедаются!

Однако вернемся к уловке, и стар и млад в нашей стране знают, что ближе к выборам власть приотворяет заветные закрома и начинает раздавать народу подачки, так к примеру, в это благодатное время синоптики как никогда точны в предсказаниях стабильности курса национальной валюты – народ знает и ждет, слегка возбужденный в сладостном предвкушении.

Оппозиционные лидеры конечно же не правы, нельзя вот так походя очернять добрую традицию власти, ибо она освещена сединами веков! Ведь еще из школьного учебника истории мы знаем о раздаче хлеба плебеям Древнего Рима, сопровождающихся погаными (языческими) зрелищами. В чем нынешняя власть отступила от вековых традиций? Даже погаными (языческими) зрелищами балует! А оппозиционеры все недовольны и талдычат о политической коррупции, отсутствии системного подхода во всем, кроме разворовывания бюджета. А вы на себя бы посмотрели в сегодняшних то условиях, воровать стало тяжело, слишком много антикоррупционных органов наплодили, во власти неразбериха, этих нестерпимых условиях не остается сил ни на что-либо еще, кроме системного воровства.

И не надо упрекать власть за петрову тысячу, все-таки не двести гривен, как в прошлые выборы, значит налицо прогресс, жизнь то налаживается!

Если серьезно, то в обществе сильно не только социальное недовольство, вызванное некомпетентностью и грабежом. Противостояние в общественном дискурсе, с которым придется сталкиваться в ближайшее время, выражается в противоречии между «общественным характером» патриотизма и коррупционным присвоением его энергий действующей властью. Так что неприятие народом элиты происходит не только на уровне живота, но уже и на уровне эмоций. Можно ли это неприятие заглушить мелким подкупом, очевидно, что нет. Как известно, денег в украинской политике больше чем здравого смысла, а значит элита неизбежно будет меняться.

В обществе все еще есть запрос на альтернативную элиту, а она порождается не болтовней, упреками и двурушничеством, а смелым социальным действием, на которое кто-то должен решиться. Те и станут новой элитой.