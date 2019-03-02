Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен 

В ходе визита в Одессе народный депутат Украины Вадим Новинский встретился с сотрудниками и родителями воспитанников Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я.Корчака. Это негосударственное благотворительное учреждение, которое оказывает помощь детям с различными формами поражения и расстройств головного мозга. На базе института создано коммунальное учреждение «Центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития», что позволяет поддерживать работу учреждения на уровне муниципалитета.
- рассказывает директор Центра Марина Игонина.
По ее словам, Центр также помогает в трудоустройстве мамам. Получив педагогическое образование, они передают свой опыт, обучая других родителей как работать с такими детьми. В настоящее время на обслуживании в учреждении находятся более 500 семей, которые получают консультативную помощь и временные курсы реабилитации в амбулаторном отделении, а также 200 ребят посещают группы дневного пребывания. Всего за время своей деятельности Институт им. Януша Корчака оказал помощь более 12 тысячам людям с умственной отсталостью, детским церебральным параличом, аутизмом и другими формами органических поражений и функциональных расстройств головного мозга. В институте осуществляется комплексная реабилитация инвалидов, в том числе по авторским методикам, разработанными сотрудниками института.
Вадим Новинский посетил храм в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение", который находится на территории института, пообщался с настоятелем, ознакомился с работой Центра и встретился с родителями детей, которые проходят здесь реабилитацию.
- отметил Вадим Новинский.
Многие мамы воспитывают детей-инвалидов самостоятельно. Такие семьи живут только на пенсию, размер которой составляет 3000 гривен. Кроме этого они получают ежемесячно 37 гривен в качестве пособия по уходу за ребенком, что едва хватает на несколько буханок хлеба. Также мамы рассказали о постоянных унижениях, которые им приходится проходить, собирая необходимые документы, справки, подтверждающие, что их ребенок по-прежнему инвалид.
- отметил Вадим Новинский.
Народный депутат пообещал на законодательном уровне оказать содействие в решение проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям детей-инвалидов.
- отметил Вадим Новинский.
Кроме того, он заверил их своей личной поддержкой и вручил директору Центра сертификат на миллион гривен от благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При этом комментировать жест благотворительности нардеп отказался.
- отметил Вадим Новинский.