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  • Просмотров: 93
  • Дата: Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

Категория: Новости

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен 

В ходе визита в Одессе народный депутат Украины Вадим Новинский встретился с сотрудниками и родителями воспитанников Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я.Корчака. Это негосударственное благотворительное учреждение, которое оказывает помощь детям с различными формами поражения и расстройств головного мозга. На базе института создано коммунальное учреждение «Центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития», что позволяет поддерживать работу учреждения на уровне муниципалитета.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

Уникальность нашего учреждения заключается в том, что здесь собраны все лучшие мировые наработки в плане психологической, медицинской, педагогической, социальной помощи. Мы все это сделали на одной базе, адаптировав к нашему менталитету, нашим экономическим и социальным условиям. Когда мы берем себе ребенка с проблемами генетического характера, психофизическими отклонениями, из группы риска, мы ведем его от рождения и до старости, без ограничения возраста.

- рассказывает директор Центра Марина Игонина.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

По ее словам, Центр также помогает в трудоустройстве мамам. Получив педагогическое образование, они передают свой опыт, обучая других родителей как работать с такими детьми. В настоящее время на обслуживании в учреждении находятся более 500 семей, которые получают консультативную помощь и временные курсы реабилитации в амбулаторном отделении, а также 200 ребят посещают группы дневного пребывания. Всего за время своей деятельности Институт им. Януша Корчака оказал помощь более 12 тысячам людям с умственной отсталостью, детским церебральным параличом, аутизмом и другими формами органических поражений и функциональных расстройств головного мозга. В институте осуществляется комплексная реабилитация инвалидов, в том числе по авторским методикам, разработанными сотрудниками института.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

Вадим Новинский посетил храм в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение", который находится на территории института, пообщался с настоятелем, ознакомился с работой Центра и встретился с родителями детей, которые проходят здесь реабилитацию.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников этого Центра во главе с ее руководителем за то, что они делают работу за государство, которое, к сожалению, полностью отвернулось от людей, от детей с ограниченными возможностями. Вся социальная помощь, которая была еще несколько лет назад, сегодня полностью свернута, и только на муниципальном уровне есть какая-то поддержка таких центров и детей с ограниченными возможностями, которые находятся здесь. Честь и хвала этим людям, которые работают здесь не за зарплату, а за совесть.

- отметил Вадим Новинский.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

Многие мамы воспитывают детей-инвалидов самостоятельно. Такие семьи живут только на пенсию, размер которой составляет 3000 гривен. Кроме этого они получают ежемесячно 37 гривен в качестве пособия по уходу за ребенком, что едва хватает на несколько буханок хлеба. Также мамы рассказали о постоянных унижениях, которые им приходится проходить, собирая необходимые документы, справки, подтверждающие, что их ребенок по-прежнему инвалид.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

Государство, к сожалению, имея даже тот небольшой бюджет, в основном направляет его на оборону, на МВД, на СБУ, и огромная часть бюджета уходит для того, чтобы поддержать силовой блок. Говорят, что это безопасность государства. Но я думаю, что безопасность государства здесь. Когда повернутся к людям лицом, тогда о безопасности можно будет совершенно думать в другом контексте. Тогда люди будут основой и защитой, поэтому мы считаем, что необходимо перераспределить доходы бюджета с силового блока на нужды медицины и помощь социально незащищенным людям. Но к сожалению, сегодня Верховная Рада принимает только какие-то популистские идеологические законы, а не те, которые идут на пользу людям, и могут немножко облегчить жизнь наших людей, жизнь украинцев.

- отметил Вадим Новинский.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

Народный депутат пообещал на законодательном уровне оказать содействие в решение проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям детей-инвалидов.

Вы всегда можете обращаться ко мне, я постараюсь помочь и сделать все, что от меня зависит.

- отметил Вадим Новинский.

Кроме того, он заверил их своей личной поддержкой и вручил директору Центра сертификат на миллион гривен от благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При этом комментировать жест благотворительности нардеп отказался.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

Это важно в первую очередь для тех, кто помогает. Поэтому, если на сердце приходит оказать помощь – это нужно делать сразу. Благотворительность очищает в первую очередь того, кто это делает, но, когда помогаешь кому-то, лучше об этом молчать. Господь увидит и воздаст сторицей за то, что делает каждый человек.

- отметил Вадим Новинский.

 

Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен

 

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Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривенНардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен
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