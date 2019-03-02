Нардеп Вадим Новинский передал Центру Януша Корчака миллион гривен 

В ходе визита в Одессе народный депутат Украины Вадим Новинский встретился с сотрудниками и родителями воспитанников Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я.Корчака. Это негосударственное благотворительное учреждение, которое оказывает помощь детям с различными формами поражения и расстройств головного мозга. На базе института создано коммунальное учреждение «Центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития», что позволяет поддерживать работу учреждения на уровне муниципалитета.

Уникальность нашего учреждения заключается в том, что здесь собраны все лучшие мировые наработки в плане психологической, медицинской, педагогической, социальной помощи. Мы все это сделали на одной базе, адаптировав к нашему менталитету, нашим экономическим и социальным условиям. Когда мы берем себе ребенка с проблемами генетического характера, психофизическими отклонениями, из группы риска, мы ведем его от рождения и до старости, без ограничения возраста.

- рассказывает директор Центра Марина Игонина.

По ее словам, Центр также помогает в трудоустройстве мамам. Получив педагогическое образование, они передают свой опыт, обучая других родителей как работать с такими детьми. В настоящее время на обслуживании в учреждении находятся более 500 семей, которые получают консультативную помощь и временные курсы реабилитации в амбулаторном отделении, а также 200 ребят посещают группы дневного пребывания. Всего за время своей деятельности Институт им. Януша Корчака оказал помощь более 12 тысячам людям с умственной отсталостью, детским церебральным параличом, аутизмом и другими формами органических поражений и функциональных расстройств головного мозга. В институте осуществляется комплексная реабилитация инвалидов, в том числе по авторским методикам, разработанными сотрудниками института.

Вадим Новинский посетил храм в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение", который находится на территории института, пообщался с настоятелем, ознакомился с работой Центра и встретился с родителями детей, которые проходят здесь реабилитацию.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников этого Центра во главе с ее руководителем за то, что они делают работу за государство, которое, к сожалению, полностью отвернулось от людей, от детей с ограниченными возможностями. Вся социальная помощь, которая была еще несколько лет назад, сегодня полностью свернута, и только на муниципальном уровне есть какая-то поддержка таких центров и детей с ограниченными возможностями, которые находятся здесь. Честь и хвала этим людям, которые работают здесь не за зарплату, а за совесть.

- отметил Вадим Новинский.

Многие мамы воспитывают детей-инвалидов самостоятельно. Такие семьи живут только на пенсию, размер которой составляет 3000 гривен. Кроме этого они получают ежемесячно 37 гривен в качестве пособия по уходу за ребенком, что едва хватает на несколько буханок хлеба. Также мамы рассказали о постоянных унижениях, которые им приходится проходить, собирая необходимые документы, справки, подтверждающие, что их ребенок по-прежнему инвалид.

Государство, к сожалению, имея даже тот небольшой бюджет, в основном направляет его на оборону, на МВД, на СБУ, и огромная часть бюджета уходит для того, чтобы поддержать силовой блок. Говорят, что это безопасность государства. Но я думаю, что безопасность государства здесь. Когда повернутся к людям лицом, тогда о безопасности можно будет совершенно думать в другом контексте. Тогда люди будут основой и защитой, поэтому мы считаем, что необходимо перераспределить доходы бюджета с силового блока на нужды медицины и помощь социально незащищенным людям. Но к сожалению, сегодня Верховная Рада принимает только какие-то популистские идеологические законы, а не те, которые идут на пользу людям, и могут немножко облегчить жизнь наших людей, жизнь украинцев.

- отметил Вадим Новинский.

Народный депутат пообещал на законодательном уровне оказать содействие в решение проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям детей-инвалидов.

Вы всегда можете обращаться ко мне, я постараюсь помочь и сделать все, что от меня зависит.

- отметил Вадим Новинский.

Кроме того, он заверил их своей личной поддержкой и вручил директору Центра сертификат на миллион гривен от благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При этом комментировать жест благотворительности нардеп отказался.

Это важно в первую очередь для тех, кто помогает. Поэтому, если на сердце приходит оказать помощь – это нужно делать сразу. Благотворительность очищает в первую очередь того, кто это делает, но, когда помогаешь кому-то, лучше об этом молчать. Господь увидит и воздаст сторицей за то, что делает каждый человек.

- отметил Вадим Новинский.