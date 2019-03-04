Выборы в Молдове как «пристрелка» к 31 марта в Украине

Опыт прошедших 24 февраля в соседней Молдове очередных парламентских выборов стоит учесть и украинцам. «Республика Молдова» (РМ) хоть и маловата (по числу граждан и охвату земель – Дюймовочка в сравнении с Украиной), но находится – под боком, а проблемы «постсоветского» общества там схожи с ныне мучающими нас. Симптоматично, что соседствуют обе страны и по показателю (низкого) качества автодорог: Молдова – на 132-м месте (среди 138 стран), а Украина – на 134-м (между ними лишь 133-я неудачница – африканская пост-колония Мозамбик, пущенная в «самостоятельность» еще в 1975 году). А схожесть политических культур жителей держав-соседок позволяет перенимать опыт и те выборы в РМ стоят нашего внимания – «обкаткой» приемов, актуальных и для украинских избирателей.

$20 брали и «голосовали» – как хочется

Брать или не брать избирателям взятки, если предложат «проголосовать» (меткой в бюллетене) за кандидата, указываемого подкупателями? Эту тему ныне в Украине обсуждают живей, чем, даже угрозу утраты доходов казны от перемен в работе национальной ГТС. Для тревог о фальсификации нашего волеизъявления на выборах 31 марта есть основания, но противодействовать им можно – не только сообщениями о таких фактах в Национальную полицию. В Молдавии избиратели, похоже, предпочли карать подкупающих методом… обмана («кидка»): мзду – брали, но голосовали – как хотели, а потом порой хвалились этим даже в социальных сетях.

Этa своекорыстная тактика увлечет 31 марта и часть украинских избирателей. Тем более, что в помощь таким любителям подарков и розыгрышей придуман несложный фокус: как обмануть (незаконно) требующих фотоотчеты об отметке голосующими «галочки» в бюллетене (напротив фамилии «выбираемого» кандидата). Предложено сперва фотографировать «фейковую» отметку, нанося её – временно и не шариковой ручкой, а наложением (изогнутого в виде «галочки») кусочка нитки черного или синего цветов. Сфоткав ту псевдо-отметку, далее можно рисовать – настоящую, ставя ее возле фамилии того кандидата, которого хочет выбрать сам избиратель.

Причем указанный выше приём не противоречит закону. Зато мешать избирателям при заполнении бюллетеня – запрещено (как и подглядывать, нарушая тайну голосования). При таких условиях подкупающих бережёт от «кидка» избирателями лишь глупость или трусоватость последних. Молдоване показали голосованием 24 февраля, что там хватает людей – не робкого десятка. А кто ж кого перехитрил – выясняют доныне.

Досада недопобедивших и подскок новичков

24 февраля парламент Молдовы избирали по новой там, но давно «обкатанной» в Украине смешанной схеме отбора: 50 депутатов – по партийным спискам в едином общегосударственном округе, а 51-го – по одномандатным округам в разных местностях страны. В итоге по данным ЦИК РМ право на мандаты поделила компания, дивящая многих сторонних наблюдателей.

Номинально победила партия социалистов РМ (ПСРМ), получая 35 мандатов: 18 мандатов – в общенациональном округе (где получила – 31,22% голосов) + 17 мандатов – одномандатных («мажоритарных») округах. Однако этот успех сильно отстал от того, что обещали лидеры ПСРМ, включая И. Додорна, занимающего ныне пост Президента РМ.

Чуть меньше мандатов (30) получает Демократическая партия Молдовы (ДПМ), чьи представители контролируют нынешнее правительство и большинство госорганов, включая ЦИК и Конституционный суд. При этом большинство (17) депутатов ДПМ добыли мандаты в одномандатных округах, а еще 13 – получены голосованием за партии, где ДПМ получила 23,86% голосов (3-е место в общенациональном округе).

26 мандатов получает блок ACUM (союз двух прозападных партий PAS и DA): 14 мандатов им полагается по партийному списку, 12 – для одномандатников (6 – в столичном Кишинёве).

7 мандатов добыла (удивив несведущих) партия «Шор», которую возглавляет уроженец Израиля бизнесмен Илан Шор, официально обвиненный в финансовом мошенничестве, но занимающий пост главы («примара») муниципия Оргеев. От «Шора» избраны 5 депутатов в общенациональном округе и 2 – в одномандатных.

Еще 3 мандата в одномандатных округах получили – беспартийные (официально) лица: экс-парламентарий и экс-глава Таможенной службы А. Олейник (из соратников И. Додона переметнулся в советники И. Шора); председатель Кагульского района И. Гроза (близок к И. Шору); В. Мельник (близок правящей ДПМ, но победил в округе №48, где голосовали приднестровцы).

В таком раскладе и ПСРМ, и ДПМ (официально «противостоящие» одна другой) не набрали более ½ парламентариев, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство, а коалиционное – невозможно без «прозападников» из ACUM, которые обещали избирателям «не мараться» сделками ни с ДПМ, считающейся логовом коррупции, ни с «партией мошенника» И. Шора, ни с идеологически чуждой ПСРМ.

Считая эту ситуацию – «патовой», политические эксперты прогнозируют разные возможные исходы: от создания («временного») правительства путем нестойких соглашений разношерстных политсил до проведения новых внеочередных выборов, где каждая из сторон постарается исправить свои ошибки на нынешних выборах.

«Дворцовые» интриги РМ

Не только в мадридах, но и в малоизвестном Европе Кишинёве витают «дворцовые» интриги: такова – данность борьбы за власть. Но в РМ предпочитают одолевать соперников путём подкупов, а не травить (даже в СМИ – поносят в разы лояльней, чем в Украине). Эту манеру решительнее всех критикуют (на публике) сейчас – активисты ACUM. К этому их обязывает амплуа «борцов за честность»: не зря одна партия этого блока названа «Достоинство и правда» (DA), а вторая – «Платформа Действие и солидарность» (PAS). Не удовлетворены они и нынешним итогом выборов: лидируя в столичном Кишинёве, ACUM «продул» оппонентам в большинстве других регионов (зато выиграл – в приграничье с Румынией). И в нынешней ситуации именно ACUM пробует как-то оспаривать ход голосования, виня ПДМ в организации масштабных фальсификаций, а членов ЦИК – в непротивлении этому.

В ACUM возмущены, что менее года назад соцопросы показывали, что ПДМ поддерживают лишь 4% избирателей, а 24.02 как-то «наскребли» почти в 6 раз больше (не считая 33% в одномандатных округах). Но главной мишенью для подозрений они избрали специально созданный для голосования жителей Приднестровья округ № 48 и возмутились, что туда «подвозят на автобусах» (что не запрещено законом, как разъяснили в ЦИК РМ). Зато наблюдатели ACUM зафиксировали там на видео выплату мзды избирателю, чего не стали замечать многочисленные иностранные наблюдатели. Но к разочарованию идеалистов ACUM их жалобы на Западе не поддержали, удовлетворившись, что итоги выборов не усилят позиции «пророссийского» И. Додона.

Также проигнорировали «знатоки демократии» и явное злоупотребление ПДМ (с согласия ПСРМ) по недопуску к выборам партии Р. Усатого, ранее снискавшего симпатии сограждан разоблачениями «схем Плахотнюка». И 24.02 однопартийцы Р. Усатого в знак протеста против нечестных методов конкурентов даже устроили редкую акцию – сожгли перед видеокамерой свои паспорта граждан РМ. Но это тоже не попало в отчеты наблюдателей о степени «транспорентности» там избирательной кампании.

Сжигание паспортов

Произошедшее 24.02 в РМ там публично, достаточно честно и глубоко освещали многие СМИ РМ, но с их поучительным знанием украинцев не знакомят даже те, кому положено. Так, завотделом Национального института стратегических исследований А. Филиппенко ограничился пересказом в «Зеркале недели» нескольких перлов из основательной статьи Владислава Бордеяну (аналитика редакция Noi.md), обходя вниманием причины и важные детали отмеченной автором «поствыборной дилеммы» в РМ. Увы, украинской публике (как «лохам») норовят сбывать «лубочную» версию отношений ДПМ и ПСРМ, как борьбы «Бабла и Зла»: последнее, мол, служит интересам РФ и Путина, а значит, ПСРМ – «враги Украины» и поддерживать надо ДПМ и ее лидера В. Плахотнюка. Последний достаточно умен, чтобы, в отличие от былого бизнес-партнера П. Порошенко, не кичиться богатством и не смешить «анонимностью» отдыха на Мальдивах. Считаемый в РМ «олигархом №1», он умудряется (руководя маловлиятельной державкой) и «выживать», и «прижимать» сильных мира сего (не исключая хвастливого «гаранта» из Украины).

Но даже асу интриг Плахотнюку трудно одолевать сопротивление обиженного властью «электората»: процедура «общенародных выборов» вынуждает магнатов и раскошеливаться, и смирять амбиции. Поэтому чем честнее и чаще в обществе (не уповая на призрак «помощи Запада») повторяют «волеизъявления» сограждан, тем проще защищать права даже «маленьким украинцам» (как говаривал нынешний VIP-агитатор П. Порошенко).

Главный секрет: элита РМ «ласково сосет…»

В прошедшей выборной кампании в Молдове правящие политики РМ не особо нуждались в ухищрениях политтехнологов, ибо и сами умело «разводят» не только спорящие части электората, но и иностранных деятелей, встрявших в геополитическую игру «Битва за Молдову». Трезво осознав, что от внимания последних – улизнуть никак не удастся, а претензии на «самостоятельность» – себе дороже, правители РМ практикуют тактику «многовекторности» с разделением ролей в жанре «борьбы нанайских мальчиков».

И получается – правдоподобный водевиль: группа под флагом «демократов» тужится удержать прозападный (в т. ч. «проевропейский») курс, а «социалисты» регулярно напоминают о «желании реинтеграции с РФ». И зарубежные кураторы, чтоб удержать РМ от попадания в плен своих соперников на «мировой арене», тщатся как-то помочь «своей» группировке молдован. Так, комиссары ЕС не только поучают «правильной демократии», но и дотируют Молдову по ежегодным планам бюрократии в Брюсселе. А власти РФ – в пику Западу, по-своему поддерживают «своих»: создали лояльные условия молдавским трудовым мигрантам и экспортерам, позволили И. Додону налаживать контакты с властями Приднестровья и даже прислали в канун выборов в дар «народу Молдовы» 15 грузовиков (новеньких КАМАЗов).

Не спешат тратиться лишь власти США: их посол знает, что не хуже «гуманитарного конвоя» местных можно стимулировать намеками о риске повторения уличных акций, типа устроенной в 2009 году против победы на выборах партии экс-президента Воронина (правившего под флагом «компартии»).

Политэлита РМ чутко бдит за настроениями иностранных «наставников», норовя остаться в лонах «равноудаленности» (этому помогает заявленный курс «нейтралитета»). За это получают какую-никакую выгоду из разных источников. Так, в канун выборов правительство Румынии (вдохновляя в РМ «унионистов», заждавшихся ненужного евробюрократам «воссоединения» с Румынией) демонстративно раскошелилось на прокладку «интеграционного» газопровода от Унген до Кишинева. Причем на церемонии «начала строительства» того объекта посол Румынии так благодарно улыбалась премьер-министру РМ, будто тоже получила какой-то «бонус» (в добавок к возможности хвалиться этим «дипломатическим успехом»).

Газопровод

Иностранные послы ведь тоже боятся (вредных карьере) «провалов политики» и разоблачений, что их «водят за нос». Потому согласны улыбаться даже местному «мистеру Икс» И. Додону. И тот 26 февраля уверенно исполнил ритуал поочередных бесед в своей резиденции с послами «большой тройки» главных в РМ внешних сил: РФ, ЕС, США.

Дипломатическая сноровка помогает правящим в РМ, не имея собственной надежной силовой опоры, не только удерживать власть, но и регулярно получать дары от как-то заинтересованных иностранных (старших) «партнеров». И получается – даже удачней, чем в вещей русской поговорке:

«Ласковый теленок двух маток сосет (а бодливому – и одна не дается)».

Видно, не зря гербом Молдовы взяли голову бычка, а не остро-колющие знаки. Житейскую мудрость, чтимую в РМ, увы, игнорируют ныне засевшие на Банковой в стольном граде Киеве. Но, к счастью для украинцев, 31 марта явится шанс без кровопролитий скинуть иго «партии бодливых»: народу достаточно лишь умно проголосовать (используя при необходимости «ниточку» и иные изыски политтехнологов).

P.S. Избежать на выборах 24.02 провала ДПМ помогло одновременное проведение по инициативе В. Плахотнюка – референдума о сокращении числа депутатов парламента РМ. Не вникая в суть проблемы, обозленные правителями граждане склонны «всех – разогнать» (облегчая скупку магнатами «рычагов власти») и, чтобы избежать такой «охлократизации», не лишне в Украине активизировать разъяснительную работу о функциях и нужности наличия в столице, помимо правящих «дворов», – национального собрания «послов» регионов (не «слуг», а адвокатов народа).