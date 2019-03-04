В Одессе прошёл форум за мир в Украине

В Одессе состоялся Форум «Оппозиционная Одеса». Этот съезд объединил сотни сторонников политсилы «Оппозиционный блок — Партия мира и развития», поддержавших кандидата в президенты Украины Александра Вилкула. Среди собравшихся - народные депутаты, представители местного самоуправления, духовенства, бизнеса, мира культуры, науки, эксперты и общественные деятели, обычные учителя, медики и представители многих других профессий из различных районов Одесской области. Все те, кто понимают, что единственно верный курс для Украины и украинцев - путь мира, созидания и развития.
Целью форума было принятие резолюции, направленной на защиту прав и интересов украинцев.
Основные требования резолюции: вернуть мир в Украину, восстановить экономику, инфраструктуру и социальную сферу, а также поднять уровень жизни граждан и обеспечить украинцев газом собственного производства. Кроме того, прекратить геноцид по религиозному, национальному и языковому признакам и предоставить гражданам в регионах право самостоятельно решать гуманитарные вопросы путём местных референдумов.
Выступающие затронули практически все актуальные для Украины проблемы, обсудив возможные пути их решения.
- призвал участников Форума глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.
По убеждению Вадима Новинского, восстановление мира в Украине возможно только при условии выполнения Минских соглашений, включая и прямые переговоры между Москвой, Киевом, Донецком и Луганском. Кроме того, народный избранник подчеркнул важность хороших отношений с соседними государствами, чего сейчас так не хватает Украине.
Общественный деятель, журналист, народный депутат Украины VII созыва, доверенное лицо кандидата в Президенты Украины от оппозиционного блока – Партии мира и развитии Александра Юрьевича Вилкула Светлана Фабрикант заверила, что не прекратит публично поднимать тему кровавых событий 2 мая 2014 года, 9 мая и русского языка.
Обсуждались также проблемы роста тарифов на услуги ЖКХ — эту тему затронул депутат Одесского горсовета Александр Орлов, доверенное лицо Вилкула по округу № 134. Выступающий сравнил коммунальные тарифы в Украине и Германии и подчеркнул, что немцы платят 25% от пенсии, а украинцы — уже 125%. Говоря о ценах на отопление, Орлов добавил, они практически одинаковы: зимой за 50 «квадратов» украинцы платят в среднем 1336 гривен, а немцы — 1400 (при средней зарплате в 99 тысяч гривен).
Кроме того, на форуме поднималась тема медицины и её реформирования. Выступила по данному поводу Ирина Ковалиш, доверенное лицо Александра Вилкула по избирательному округу № 141. Она рассказала, что, являясь заместителем главы профильной депутатской комиссии Одесского областного совета, практически ежедневно сталкивается с медицинскими проблемами граждан.
— заявила Ирина Ковалиш.
- отметил Вадим Новинский.
В течение нескольких месяцев будет проходить сбор подписей в поддержку принятой резолюции. Но самый решительный шаг мы должны сделать, придя на избирательные участки, чтобы отдать голос в поддержку достойного кандидата.