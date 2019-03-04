В Одессе прошёл форум за мир в Украине

В Одессе состоялся Форум «Оппозиционная Одеса». Этот съезд объединил сотни сторонников политсилы «Оппозиционный блок — Партия мира и развития», поддержавших кандидата в президенты Украины Александра Вилкула. Среди собравшихся - народные депутаты, представители местного самоуправления, духовенства, бизнеса, мира культуры, науки, эксперты и общественные деятели, обычные учителя, медики и представители многих других профессий из различных районов Одесской области. Все те, кто понимают, что единственно верный курс для Украины и украинцев - путь мира, созидания и развития.

Целью форума было принятие резолюции, направленной на защиту прав и интересов украинцев.

Основные требования резолюции: вернуть мир в Украину, восстановить экономику, инфраструктуру и социальную сферу, а также поднять уровень жизни граждан и обеспечить украинцев газом собственного производства. Кроме того, прекратить геноцид по религиозному, национальному и языковому признакам и предоставить гражданам в регионах право самостоятельно решать гуманитарные вопросы путём местных референдумов.

Выступающие затронули практически все актуальные для Украины проблемы, обсудив возможные пути их решения.

Все единомышленники должны сплотиться и поддержать на президентских выборах кандидата, который вернет мир, восстановит экономику, отменит все антинародные реформы, снизит губительные тарифы и остановит языковую и религиозную дискриминации.

- призвал участников Форума глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

По убеждению Вадима Новинского, восстановление мира в Украине возможно только при условии выполнения Минских соглашений, включая и прямые переговоры между Москвой, Киевом, Донецком и Луганском. Кроме того, народный избранник подчеркнул важность хороших отношений с соседними государствами, чего сейчас так не хватает Украине.

Общественный деятель, журналист, народный депутат Украины VII созыва, доверенное лицо кандидата в Президенты Украины от оппозиционного блока – Партии мира и развитии Александра Юрьевича Вилкула Светлана Фабрикант заверила, что не прекратит публично поднимать тему кровавых событий 2 мая 2014 года, 9 мая и русского языка.

Язык, на котором с нами заговорила мама, на уровне подсознания является для нас наиболее естественным. Я можуспілкуватисяукраінською, но, никто не может мне запретить думать, говорить и читать книги своим внукам на русском языке. Приходя сейчас на кладбище к родным и близким, мы видим надписи на русском языке. Это мой родной язык, как и для многих из вас. Это наше конституционно право, и мы будем его защищать! - заявила с трибуны форума Светлана Фабрикант. - Регионы должны получить право на свободу при определении гуманитарной, культурно-исторической и языковой политики. Это позволит самостоятельно определять: какие праздники праздновать; какие памятники ставить; как будут называться улицы.

Обсуждались также проблемы роста тарифов на услуги ЖКХ — эту тему затронул депутат Одесского горсовета Александр Орлов, доверенное лицо Вилкула по округу № 134. Выступающий сравнил коммунальные тарифы в Украине и Германии и подчеркнул, что немцы платят 25% от пенсии, а украинцы — уже 125%. Говоря о ценах на отопление, Орлов добавил, они практически одинаковы: зимой за 50 «квадратов» украинцы платят в среднем 1336 гривен, а немцы — 1400 (при средней зарплате в 99 тысяч гривен).

Кроме того, на форуме поднималась тема медицины и её реформирования. Выступила по данному поводу Ирина Ковалиш, доверенное лицо Александра Вилкула по избирательному округу № 141. Она рассказала, что, являясь заместителем главы профильной депутатской комиссии Одесского областного совета, практически ежедневно сталкивается с медицинскими проблемами граждан.

Не хватает денег, нет врачей, нет надежды на то, что простой человек получит поддержку со стороны. Сегодня заболеть — это фактически смертный приговор. Людям, живущим благодаря равнодушию и бездействию власти в нищете, приходится выносить последние сбережения, чтобы помочь родному и близкому человеку встать на ноги и выздороветь. 31 марта на политическую арену должны вернуться те, кто может, знает, умеет и ценит каждого гражданина Украины.

— заявила Ирина Ковалиш.

Мы слышали сегодня голос Одессы, убедились, что одесситы, как и жители всех без исключения регионов Украины, хотят жить достойно, а для этого необходимы перемены, возможные лишь при смене власти. Мы сегодня обсуждали: неадекватные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, реформа образования, приведшая к деградации всей образовательной системы, «благодаря» которой мы можем выпускать лишь специалистов крайне низкого квалификационного уровня, способных лишь выполнять примитивные производственные функции за рубежом. Хочу подчеркнуть, что каждым своим шагом, каждой реформой власть нарушает грубейшим образом конституционные гарантии наших людей. Это относится и к медицинской реформе, призванной лишить людей бесплатной медицинской помощи и коммерциализировать всю систему здравоохранения. Так называемая телемедицина – один из инструментов геноцида украинцев.

- отметил Вадим Новинский.

В течение нескольких месяцев будет проходить сбор подписей в поддержку принятой резолюции. Но самый решительный шаг мы должны сделать, придя на избирательные участки, чтобы отдать голос в поддержку достойного кандидата.