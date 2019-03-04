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  • Дата: Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

Категория: Новости

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

Очередной виток скандала, связанного с Летним театром в Одессе, произошел 3 марта. Группа активистов, которые называют себя волонтерами Летнего театра, вышла на так называемый «субботник», но вместо того, чтобы наводить порядок на территории, попросту разгромила здания, расположенные там.

Люди с ломами и молотами в руках крушили строения, которые, к слову,  являются частной собственностью компании «Солинг», и намеренно разрушали конструкции именно Летнего театра, преследуя целью не допустить и усложнить процесс его восстановления. Все это, с юридической точки зрения, является преступлением против частной собственности. 

 

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

 

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

 

Более того, все следы своих «подвигов», а именно: мусор, камни и доски, они бросили посреди Городского сада. Довольно интересное у наших активистов представление о слове «субботник»:  по их действиям получается, что навести порядок – это, нарушив закон, уничтожить чужую собственность и даже не убрать за собой.

 

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

 

Подобное поведение сопровождается, естественно, рассказами о благих намерениях по спасению Летнего театра от застройки. Только после того, как эти же волонтеры отказались принимать участие в заседаниях рабочей группы по разработке проекта благоустройства Летнего театра, в их благие намерения верится с трудом.

Выходит, что искать пути решения и отстаивать свою точку зрения в правовом поле эти люди не хотят и не могут, а вот взять кувалды в руки и пойти громить то, что им вздумается, – самое оно. А устроить беспорядок и оставить коммунальным службам, которые они ругают при любом удобном случае, убирать за ними – это и вовсе классика жанра.

 

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

 

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

 

Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя

 

Директор компании «Солинг» Игорь Коваленко рассказал нам, что фирма уже подала заявления в полицию и прокуратуру по факту порчи частного имущества.

У нас есть фиксация совершенного преступления, кто и что там делал, как громил частную собственность, которая в нашей стране является неприкосновенной. Эти люди вели себя нагло и агрессивно, полностью игнорируя закон. Я понимаю, что они не способны вести какой-либо конструктивный диалог и реагируют только на силу. Поэтому наша позиция будет жесткой – обращение в правоохранительные органы и требование привлечь к ответственности всех причастных к вчерашнему беспределу.

- заявил директор «Солинга».

Продюсер Дмитрий Шпинарев также уверен, что компания «Солинг» должна обратиться в правоохранительные органы, чтобы защитить свои права и не допустить повторения произошедшего.

Что же касается мусора в Горсаду, то, конечно, так себя вести нельзя. Более того, городские власти обязали «Солинг» вывести весь мусор из Летнего театра, и они бы это сделали, не устроив свалку в Городском саду. Но, по каким-то своим соображениям, волонтеры решили проявить инициативу.

- подчеркнул продюсер.

Глава областной организации «Свобода» Павел Кириленко отметил, что подобный беспредел будет продолжаться до тех пор, пока Летний театр не возродится.

«Свобода» наравне со всеми отстаивала Летний, а после - принимала активное участие в субботниках и в благоустройстве территории. В то время мы пришли к выводу, что здесь необходимо возродить культурное арт-пространство. И пока этого не произойдет, Горсад и сам Летний будут утопать в мусоре.

- считает глава областной организации «Свобода».

К слову, целью рабочей группы по благоустройству Летнего театра, которая закончила свою работу на минувшей неделе, как раз является скорейшее возрождение данной площадки. Собрание уже подготовило проект, который в марте будет вынесен на утверждение исполкома, после чего можно будет начать работы по благоустройству, и к лету город получит новый культурный объект.

 

Стало известно, что правоохранительные органы уже открыли уголовное производство по факту событий, которые произошли в Летнем театре 3 марта, и в данный момент устанавливают организаторов и участников правонарушения. 




 

 

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Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
Под видом «субботника» волонтеры разгромили частную собственность в Летнем театре и оставили горы мусора после себя
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