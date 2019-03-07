АНОНС Слова № 10 1339 ВИДЕО

Сегодня в анонсе 10 номера газеты «Слово» мы расскажем Вам о самых важных событиях, произошедших в мире и в нашем городе на этой неделе, а также о наиболее интересных материалах авторов нашей газеты.

Вот и еще один спорный праздник подоспел. 8 марта – ужасающее наследие советской эпохи! И еще один разделитель общества на свои – чужие. Если следовать логике Вятровича: кто поздравил женщин, тот москаль! Вы не боитесь? Тогда Вам слово…

ИГОРЬ

Международный Женский день не имеет никакого отношения к Росси, а то что праздник имел статус красного дня календаря в СССР, так в Советском Союзе было много прогрессивных праздников. Официально Международный Женский день утвержден ООН в 1977 году, но история праздника начинается весной 1901 года. Тогда 8 Марта, опять же американские домохозяйки нарушили тишину чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом они требовали законного равноправия с мужчинами. Начиналась история, как некая безуминка феминизма, но со временем женская природа праздника победила, и мы празднуем праздник весны женственности и красоты. «У женщины-как опыт учит нас, здоровье с красотою неразлучны», - выражаясь словами божественного Лопеса… Мужчина, красавец звучит как-то двусмысленно помните, как у Островского кругом мужики и тут на тебе красавец! Женщина другое дело, потому хочу пожелать всем милым женщинам красоты здоровья и женского счастья!

ЛИЗА

Игорь Назаренко. «Гимн по-украински»

16 лет назад Верховная Рада Украины приняла закон о гимне. Государственный гимн сейчас существует в виде мелодии Михаила Вербицкого и одного куплета изменённого текста Павла Чубинского, утвержденного законом через 7 лет после принятия Конституции. Почему Вы считаете, что слова нашего гимна еще будут меняться?

ИГОРЬ

Астролог Влад Росс считает, что «Гимн Украины требует изменений, чтобы он способствовал благополучию и процветанию страны. Прежде всего из текста следует изъять первые строчки: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля…". Если у нас будет гимн с такими словами, то мы никогда не добьемся экономического благополучия. Слов "мертвый" или "умирать" вообще не может быть в тексте гимна. Слова с надеждой на то, что кто-то сгинет, исчезнет, "как роса на солнце", проявление чисто рабской психологии, что тоже недопустимо в гимне…

ЛИЗА

О том, каким должен быть наш гимн, если мы хотим считать себя полноценной нацией, читайте в колонке редактора «Гимн по-украински»

Никита Додон «Заграница нам поможет»

ИГОРЬ

Исправить» ход нынешних выборов в Украине всё активней пытаются политики зарубежья, не смущаясь, что этим нарушают нашу Конституцию. Для «бесед» с политическими лидерами и VIP-чиновниками в Киев 5 марта прилетел на 3 дня даже заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

ЛИЗА

Так на кого же все-таки делают ставку Европа и Америка? Не на Зеленского, хотя он первый в рейтинге кандидатов…

ИГОРЬ

А вот об этом вы можете прочитать в статье Никиты Додона «Заграница нам поможет»

ЛИЗА

Антон Кравчик «Коварная суть «Римского клуба» «Сегодня я в Риме, на саммите Римского клуба. Мне очень приятно представлять Украину на таком мощном собрании мировых интеллектуалов. Здесь собрались более 400 признанных международных авторитетов и высокопоставленных гостей со всего мира», - написала на своем персональном сайте кандидат в президенты Юлия Тимошенко. «Рекомендации Римского клуба в значительной мере были учтены при подготовке нашего «Нового курса»». Звучимт вроде красиво. А почему автор называет это клуб зловещим детищем Рокфеллера?

ИГОРЬ

Потому что подлинным учредителем этой структуры был именно миллиардер и глава «комитета 300» Дэвид Рокфеллер. Подробнее об истории Римского клуба и его деятельности в материале Антона Кравчика «Коварная суть Римского клуба»

ЛИЗА

Дмитрий Фролов . «Чествование воинов - или экономия на смерти и презрение к их памяти».

Неравнодушных общественников из «Антикоррупционного Руха Одесчины» до глубины души возмущает вопиющие факты кощунственного отношения к погибшим солдатам и их семьям, которые творятся на территории Одесской области. О чем речь? Что происходит?

ИГОРЬ

По словам автора статьи, из Подольска, чиновники Министерства обороны Украины отказываются предоставлять родственникам статус семьи погибшего, прибегая к незаконным уловкам, отказывают в выплате одноразовой денежной помощи. Подробнее в материале. «Чествование воинов - или экономия на смерти и презрение к их памяти».

ЛИЗА

Элла Алыбина. «Кто ж их покарает, они же – чиновники…»

Сведущие в вопросах законодательства люди, юристы и правоведы, в один голос утверждают, что украинская Конституция, как свод законов, имеющих высшую юридическую силу, одна из самых лучших и справедливых в мире.

Странно, правда, чего ж тогда у нас ну просто никакой справедливости в обществе?

ИГОРЬ

Потому что власть постоянно пытается использовать конституцию в своих интересах. Ярчайший пример переписывания Конституции - 26 февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение. Теперь эта статья признана неконституционной...

ЛИЗА

Подробнее о том, как мы живем в стране, где Конституция не касается представителей власти – в материале Эллы Алыбиной «Кто ж их покарает, они ж чиновники»

Ну а мы еще раз поздравляем прекрасных дам с праздником!

ИГОРЬ

И напоминаем, что в 10 номере газеты «Слово» вы можете прочитать все те материалы, о которых мы рассказали и еще много интересного!