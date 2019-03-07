Гимн по-украински

Исторический факт, 16 лет назад, Верховная Рада приняла закон о гимне. Государственный гимн сейчас существует в виде мелодии Михаила Вербицкого и одного куплета изменённого текста Павла Чубинского, утвержденного законом через 7 лет после принятия Конституции.

Молодой Павел Чубинский, во время учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, будущий статский советник, генерал-майор в табели о рангах Российской империи, попал в поле зрения филеров жандармского управления. Вот выдержка из секретного донесения о нем: «Действуют с намерениями распространения в народе социализма и коммунизма, что негативно влияет на доверчивую молодежь простого класса». Что, впрочем, не помешало ему стать организатором публичного студенческого молебна за здравие государя императора Александра II.

Уже в зрелые годы Чубинский писал: «Семь лет я трудился на Севере для русской науки и правительства и доказал мою любовь русскому народу». А как иначе сделать карьеру? Кумовство кумовством, но и лояльность самодержавию демонстрировать то надо.

Чубинский свой текст написал в 1862 году, униатский священник и композитор-любитель из Галичины Михаил Вербицкий написал к нему музыку — в 1865-м. И песня пошла гулять по малочисленным полуподпольным кружкам национально озабоченной галицийской, а затем и малороссийской интеллигенции.

Опереточная киевская власть в 1917 году даже попыталась сделать ее национальным гимном. При этом статуса официального ему так и не дали, а по свидетельству писателя и министра Украинской рады 1917-1919 гг. Владимира Виниченко, тогдашние депутаты чаще и с большим удовольствием на своих заседаниях пели (до шести раз за день!) шевченковский "Заповит", нежели маловразумительный для них, текст Чубинского.

Все изменилось в 2002 году, текст снова причесали, в частности, слишком "русифицированное" «ворожэньки» сменили на «ворижэньки», положили на ранее утвержденную музыку и сделали наконец гимном.

На удивление трезво прокомментировал содержание украинского гимна известный астролог Влад Росс: «Гимн Украины требует изменений, чтобы он способствовал благополучию и процветанию страны. Прежде всего из текста следует изъять первые строчки: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля…". Если у нас будет гимн с такими словами, то мы никогда не добьемся экономического благополучия. Слов "мертвый" или "умирать" вообще не может быть в тексте гимна. (…) Слова с надеждой на то, что кто-то сгинет, исчезнет, "как роса на солнце", что все просто вымрет вокруг нас, — проявление чисто рабской психологии, что недопустимо в гимне: то есть мы сами ничего не делаем, а просто ждем, пока у нас все само как-то образуется, сложится и произойдет. В том числе ждем, что «ворижэньки» сами подохнут, а потом наступит светлое будущее. Но это так не работает».

Учитывая мифологическое мышление значимой части наших современников, гимн Украины будет наверняка меняться, но это произойдет лишь после осознания тупиковости нынешнего пути развития страны и разочарования тех людей, которые использовали нынешний гимн как оружие для борьбы с «врагами».

Настоящий профессионал, пусть он даже астролог, должен помогать общественности в сложном процессе самопознания, так как общество, которое понимает смысл происходящих в его недрах изменений может претендовать на высокое звание нации.