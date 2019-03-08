Молодёжная платформа «Будущее» поздравила одесситок с праздником 8 Марта

Активисты Молодёжной платформы «Будущее» поздравили одесситок с Международным женским днём. В самом сердце города на улице Дерибасовской, ребята дарили цветы всем девушкам и женщинам, а также говорили им слова благодарности.
Для абсолютного большинства одесситов это один из самых любимых праздников. Однако, напомним, что в 2017 году Институт национальной памяти принимал попытки отменить 8 марта, 1, 2 и 9 мая. Жесткую позицию в отношении этого вопроса занял Сергей Кивалов. Народный депутат принял комплекс мер, чтобы сохранить эти праздники на государственном уровне. Так, парламентарий инициировал масштабную акцию «Мы защитим Ваш праздник», которую поддержали многие ветеранские и молодежные организации, в том числе и активисты Молодежной платформы «Будущее», общественные организации «Новое поколение», «Молодёжный рух» и другие.
Как результат, благодаря усилиям парламентария удалось отстоять всем дорогие и любимые не только для каждого одессита, но и для каждого гражданина Украины праздники.
- отметил глава Молодёжной платформы «Будущее» Владимир Сивак.