Молодёжная платформа «Будущее» поздравила одесситок с праздником 8 Марта

Активисты Молодёжной платформы «Будущее» поздравили одесситок с Международным женским днём. В самом сердце города на улице Дерибасовской, ребята дарили цветы всем девушкам и женщинам, а также говорили им слова благодарности.

Для абсолютного большинства одесситов это один из самых любимых праздников. Однако, напомним, что в 2017 году Институт национальной памяти принимал попытки отменить 8 марта, 1, 2 и 9 мая. Жесткую позицию в отношении этого вопроса занял Сергей Кивалов. Народный депутат принял комплекс мер, чтобы сохранить эти праздники на государственном уровне. Так, парламентарий инициировал масштабную акцию «Мы защитим Ваш праздник», которую поддержали многие ветеранские и молодежные организации, в том числе и активисты Молодежной платформы «Будущее», общественные организации «Новое поколение», «Молодёжный рух» и другие.

Как результат, благодаря усилиям парламентария удалось отстоять всем дорогие и любимые не только для каждого одессита, но и для каждого гражданина Украины праздники.

Международный женский день – один из самых главных праздников весны. В этот день активисты Молодежной платформы «Будущее» поздравили наших любимых одесситок с 8 Марта. Дарить цветы и говорить приятные слова – это самое малое, что мы можем сделать для Вас, дорогие женщины! Ведь в нашей жизни женщина – это мама, бабушка, дочь, жена, сестра и любимая девушка. Вы всегда находите правильные слова для поддержки, а Вашей мудрости стоит поучиться. Вы – те, ради кого хочется жить и творить. С праздником Вас, наши дорогие и любимые женщины!

- отметил глава Молодёжной платформы «Будущее» Владимир Сивак.