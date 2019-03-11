Экономия на смерти

Зловонные метастазы коррупции давно проникли в Министерство обороны Украины и их структурные подразделения! Нас, неравнодушных общественников из «Антикоррупционного Руха Одесчины», до глубины души возмущают вопиющие факты кощунственного отношения к погибшим солдатам и их семьям, которые творятся на территории Одесской области.

Пятый год в нашей стране идет изнурительная война. Пятый год наш народ несет невосполнимые потери – тысячи граждан отдали свою жизнь в борьбе, как нам вещают с телевизора, за свободную Украину. Не обошла военная беда стороной и наш маленький городок Подольск (Котовск) на севере Одесской области – уже семь юношей и одна девушка вернулись домой «грузом 200» лишь для того чтобы пройти последний путь.

К сожалению, потеря родных стала не единственным испытанием для семей погибших. Бюрократическая машина Министерства обороны Украины добавляет проблем и нервов родственникам погибших воинов. Для примера – 15 августа 2017 года погиб подольчанин Александр Згуевич, проходивший службу в составе 59 бригады. Погиб от взрывной травмы на передовой. Несмотря на такие недвусмысленные обстоятельства смерти, чиновники Министерства обороны Украины отказались предоставлять семье Александра статус семьи погибшего. Лишь через год после его смерти, после серьезных усилий волонтеров и общественных активистов, преодолев коррупцию – мать и отец получили статус семьи погибшего воина. Но в выплате единовременного пособия при гибели военнослужащего семье Згуевичей было отказано, так как Минобороны обвинило его в совершении административного нарушения. А по закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» админнарушение является причиной отказа в выплате одноразовой денежной помощи. Хотя для этого должно быть судебное решение о совершении правонарушения – но закон не указ для генералов, что является очередным подтверждением системной коррупции.

Второй пример очень похож – 14 ноября 2018 г. погиб Виталий Трояновский, который выполнял задачи в составе 28 бригады. Так же жена Виталия пока не получила статуса семьи погибшего, также отказано в выплате одноразовой денежной помощи, также военные чины нашли причину сэкономить на воине – на этот раз написали, что он умер от сердечного приступа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства смерти Виталия Трояновского сейчас выясняет Марьинский отдел полиции в рамках уголовного расследования по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство». То есть, правоохранительные органы знают, что Виталий Трояновский точно не умер от сердечного приступа. Но для военных чиновников это не показатель, и семье погибшего уже отказано в статусе и выплате. И жена погибшего не намерена сдаваться и оставлять все как есть. Уже подано заявление на командира 28-й бригады по ст. 425-426 УК «Небрежное отношение к военной службе», «Бездействие военной власти» и ожидается открытие уголовного дела по этим статьям. Готовятся иски в суд об отказе в получении статуса и выплаты. Но это трудно сделать без юридической поддержки. Сама жена позволить себе адвоката не может, так как ее зарплата еле превышает минимальную, а в предоставлении государственного адвоката ей было отказано. Поэтому общественность ищет возможность оплатить жене погибшего бойца адвоката, чтобы доказать Министерству обороны Украины, что справедливость в нашей стране доступна не только генеральским чинам!

Ситуация с обоими погибшими земляками похожа – высокие чины Министерства обороны Украины обвиняют погибших бойцов «задним числом», чтобы не выплачивать семьям погибших денежную помощь (компенсацию). Хотя нет ни судебного решения, ни протокола о совершении противоправных действий в обоих случаях. И такие случаи не единичны, они встречаются по всей Украине – закон позволяет искажать факты и втаптывать в грязь память о погибших воинах и презирать будущее их семей!

Позорная экономия на смертях солдат – это диагноз не только генералам и отдельным чиновникам, это оценка всей бесчеловечной системе, которую создала нынешняя власть!

Если у вас возникла аналогичная ситуация, вы можете, обратиться за посильной помощью в «Антикоррупционный Рух Одесчины» в сети Facebook, Александр Сопельник.