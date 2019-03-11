Кто ж их покарает, они же – чиновники…

Сведущие в вопросах законодательства люди – юристы и правоведы – в один голос утверждают, что украинская Конституция, как свод законов, имеющих высшую юридическую силу – одна из самых лучших и справедливых в мире.

Не спешите удивляться, дорогие мои читатели, что столь мудрый документ закрепляет своим содержанием все нормы нашего житья-бытья, по факту – бесправного и несправедливого. Сложившееся состояние объясняется просто – несоответствием Конституции уже принятых и принимаемых в Украине законов.

Стоит отметить, что Конституция обладает главенствующим статусом по отношению ко всем обычным законам, а те, которые противоречат её положениям, могут и должны быть отменены в судебном порядке. Но, конечно, не в обычном суде, нет… Чтобы решить, соответствуют обычные законы основному закону страны или нет, существует суд высшей инстанции – Конституционный.

Вот и повелось, что на протяжении всего периода украинской независимости народ является немым и пассивным свидетелем того, как власть с помощью Конституционного суда, как палочки-выручалочки, переписывает основной закон страны под свои интересы.

А палочка – выручалочка ли?

И действительно… Так ли уместно сравнение сей высокой судебной инстанции с палочкой-выручалочкой, которая в сказках использовалась, как правило, для совершения добрых дел. Думаю, вернее будет сравнение Конституционного суда с дышлом из известной поговорки «Закон – что дышло: куда повернёшь – туда и вышло». И пусть вас, дорогие мои читатели, не смущает несколько скабрёзный налёт архаичного слова «дышло». Этим термином ещё в прошлом веке обозначали оглоблю между двумя лошадьми, прикрепляемую к передней оси повозки при парной запряжке и служащую для поворота повозки. То есть, попросту говоря, от того, какой стороной эту оглоблю прикрепляли, зависело, куда повернёт телега. Разве оная технологическая деталь не выполняет те же функции для возницы, что и наш украинский Конституционный суд для действующей власти?

Думаю, любой из моих читателей, даже не очень знакомый с законотворчеством и правоведением, может по памяти назвать несколько действующих в Украине законов, грубо попирающих основные статьи украинской Конституции.

Например, статья 13 Конституции гласит: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы… являются объектами права собственности Украинского народа». А на деле – созданная властью структура – посредник «Нафтогаз Украины» назначает цену за эти природные ресурсы для продажи народу Украины. И никого не смущает, что народ – и есть собственник. Никто, заметьте, не оспаривает в Конституционном суде законодательство, закрепляющее права таких структур как «Нафтогаз» продавать природные ресурсы Украины.

В статье 10 Конституции говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». На деле же русский язык, на котором говорит существенная доля населения Украины вне зависимости от этнического происхождения и даже сам президент (в отсутствии камер), вытесняется из всех сфер жизни. Дошло до того, что на русском языке и фильм не посмотришь, и песню не услышишь, и книгу не прочтёшь, зато ребёнка обучишь незнанию что украинского, что русского языка.

Статья 15 Конституции гласит «Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная». Вместе с тем президент навязывает всем жителям страны определённые религиозные пристрастия, забывая, что сам – гарант Конституции, издавая и проводя через решения Верховной Рады законы о создании новой и переименовании действующей в Украине церкви. Может, вы слышали, мои дорогие читатели, чтобы Конституционный суд вынес вердикт, что действия президента противоречат нормам Конституции, так как церковь в Украине, как в светской державе, отделена от государства?

Минздравом руководит особа с двойным гражданством – США и Украины. Как насчёт запрета иметь двойное гражданство, прописанного статьёй 4 Конституции Украины?

И таких примеров не счесть…

Но, оказывается, бывают случаи, когда в положении власти что-то меняется, и под изменившиеся интересы наши «слуги народа» вносят изменения в основной закон, используя для этого своё проверенное «дышло» – Конституционный суд.

Было «незаконное обогащение», станет – «законным»

Перед вами, мои дорогие читатели, ярчайший пример переписывания властью Конституции в своих интересах. 26 февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение. Признанная неконституционной статья была очень важна в деле борьбы с коррупцией в Украине, ведь обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

Поводом для признания статьи несоответствующей Конституции стало представление 59 народных депутатов Украины, которое было направлено еще в 2017 году. Из тех, кто подписал представление, 23 депутата из «Народного фронта», 11 депутатов из БПП, 11 из «Возрождения», 10 из Оппоблока, три из «Воли народа» и один из «Радикальной партии»

Конституционный Суд пришел к выводу, что указанная статья не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности, а также противоречит требованиям четкости, точности и однозначности по причине того, что нормы статьи о незаконном обогащении обязывают самого подозреваемого доказывать законность его задекларированного состояния, тогда как статья 62 Конституции Украины возлагает обязанность доказывания преступления исключительно на сторону обвинения.

Надо сказать, что наши западные партнёры еще в 2018 году предупреждали о нежелательности такого шага. Специализированная антикоррупционная программа «Европейская антикоррупционная инициатива в Украине» подготовила противоположную правовую оценку этому представлению и вместе с группой экспертов опровергла аргументы, согласно которым Конституционный Суд собирался признать статью о незаконном обогащении недействительной.

Это и неудивительно, ведь уголовную ответственность за незаконное обогащение в украинское законодательство ввели ещё в 2015 году, на волне послемайданных революционных веяний. Внедрение этой статьи в украинский Уголовный кодекс было одним из главных обязательств Украины перед МВФ, закрепленных Меморандумом о сотрудничестве. Кроме того, соответствующая статья была одним из необходимых требований для получения кредитов Всемирного банка и введения «омрияного» безвиза со странами Европейского Союза.

Вот почему признание статьи 368-2 Уголовного кодекса недействительной вызвало столь негативную реакцию заокеанских партнёров и породило риски сворачивания совместных проектов Украины с МВФ или Всемирным банком.

Особые подозрения вызывает тот факт, что решение Конституционного Суда было вынесено почти сразу после получения второго транша кредита под гарантии Всемирного банка в размере 630 млн долларов. Представьте, если бы Конституционный Суд принял соответствующее решение на неделю раньше – возможно, этих денег Украина бы не получила. А у государства и так гигантские внешние долги – в 2019 году Украине предстоит заплатить кредиторам в счет погашения и обслуживания долгов около 179 млрд грн.

Поэтому для того чтобы предотвратить потерю поддержки со стороны международного сообщества, Украине необходимо было срочно разработать правовое решение, которое бы нивелировало подрыв доверия и имиджа Украины в международных отношениях.

Тем более что обжаловать статью 368-2 не удастся, ведь в соответствии с положениями статьи 88 закона «О Конституционном Суде» его решения являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Хочу напомнить, что все эти проблемы свалились на Украину благодаря тому что 59 народных депутатов, против которых НАБУ расследовало 50 уголовных производств по статье 368-2, доказали через Конституционный суд, что эта статья неконституционна. Кроме всего прочего, к ним теперь не может быть применено наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. На что только не пойдёшь, чтобы уйти от такой ответственности… Можно и Конституцию переписать, не правда ли?

Гарант подтянулся…

Уже 28 февраля президент поспешил выступить с законодательной инициативой, подписав проект закона об ответственности за незаконное обогащение, и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.

С одной стороны, это можно рассматривать как компромиссный и единственный выход из ситуации, а с другой – как прекрасный повод для президента получить дополнительный пиар перед президентскими выборами.

Но, как вы догадываетесь, новый закон будет касаться только незаконного обогащения, осуществленного после его принятия, поэтому вероятность привлечения к ответственности тех чиновников, дела которых до недавнего времени расследовало НАБУ, стала нулевой.

Кроме того, некоторые эксперты, в частности Центр противодействия коррупции, считают законопроект Петра Порошенко о незаконном обогащении худшим, чем норма, введенная в 2011 году во времена Виктора Януковича. «Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении», – отмечает Центр противодействия коррупции.

Крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине

В ответ на ход президента шах и мат осуществили международные партнёры. Организация по борьбе с коррупцией Transparency International назвала отмену статьи Уголовного кодекса Украины об ответственности за незаконное обогащение нарушением международных обязательств страны.

По мнению организации, правительство должно взять на себя ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи НАБУ были вынуждены отменить из-за решения КС. В украинском отделении организации удивлены, как могут быть просто так закрыты по меньшей мере 50 дел в отношении чиновников, которые ранее расследовало НАБУ. Transparency призвала правительство «немедленно предпринять все необходимые шаги для исправления ситуации».

G7 и Всемирный банк не менее однозначно отреагировали на недавнюю отмену ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе Украины совместным заявлением: «Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе – это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине». Организации призвали украинскую власть «найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением».

В их совместном заявлении есть ужасающие цифры – ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.

Кстати, о взятке…

Констатируя напрашивающийся вывод о том, что действующая власть решает, за что будет наказывать, а что перестаёт быть преступлением на период её полномочий, известный украинский криминалист Анна Маляр предложила посмотреть на произошедшее с неожиданной стороны. Она проанализировала список тех, кто был субъектом ответственности за указанное преступление, а теперь может свободно вздохнуть и, даже если безумно обогатился непосильным трудом на государственной должности, не бежать из Украины.

«Если вы дочитали этот список, тогда вы поняли, что и в дальнейшем в Украине только бедные будут «сидеть в тюрьмах». А элита научилась договариваться и поддерживать друг друга. Может, вам станет легче, если вы узнаете, что в дураках оставили не только всех нас, но и международное сообщество, которому статью в Уголовном кодексе и производство по ней демонстрировали как успехи в противодействии коррупции. И как-то всё это очень смахивает на «взятку» всем тем, кто по должности обеспечивает проведение предвыборной кампании и выборов».

Не хочется думать, что всё зашло так далеко, но воистину – президент, кажется, возомнил себя, прости Господи, патриархом и таким образом отпускает долги своим согрешившим приближённым.