Коварная суть «Римского клуба»

«Сегодня я в Риме, на саммите Римского клуба. Мне очень приятно представлять Украину на таком мощном собрании мировых интеллектуалов. Здесь собрались более 400 признанных международных авторитетов и высокопоставленных гостей со всего мира», – написала на своем персональном сайте кандидат в президенты Юлия Тимошенко. «Рекомендации Римского клуба в значительной мере были учтены при подготовке нашего «Нового курса»», – подчеркнула лидер «Батькивщины». «Римский клуб – это один из наиболее значимых и влиятельных интеллектуальных центров современного мира», – написала далее Юлия Владимировна. «Он объединяет крупнейших интеллектуалов планеты. Это аналитический центр, независимый от любой власти или правительства. Римский клуб – это тот центр, который способен предложить миру оптимальный фарватер движения. Рекомендациями и выводами Римского клуба пользуются везде – правительства, компании, ассоциации, государства. Его советы – на вес золота. Как правило, Римский клуб не ошибается в своих прогнозах. Мне глубоко импонирует, что именно Римский клуб является лидером в поисках ключевых ответов на главные вызовы и угрозы современности: глобальное развитие мира, проблемы развития человечества, экология, инновации. Суть: выход есть всегда, независимо от глубины кризиса. Это именно те направления, по которым должна двигаться и Украина, которая поставила себе целью стать модернизированной, современной, сильной страной!», – подчеркнула Ю.Тимошенко. Оправдан ли такой восторг Тимошенко? Куда же именно зовет нас Тимошенко с ее «новым курсом», основанным на рекомендациях «Римского клуба»? Давайте разбираться.

Зловещее детище Рокфеллера

«Римский клуб» (РК) был организован топ-менеджером ведущих итальянских компаний «ФИАТ» и «Оливетти» Аурелио Печчеи (1908-1984), который стал его первым президентом, и генеральным директором по вопросам науки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «франкмасоном» Александром Кингом. Однако подлинным учредителем этой структуры был миллиардер и глава «комитета 300» Дэвид Рокфеллер. В 1965 году в его поместье в Белладжио (Италия) прошла учредительная конференция «Условия мирового порядка», на которую были приглашены хозяином поместья 2 десятка продажных интеллектуалов-грантоедов. А 6-7 апреля 1968 года в Риме состоялась представительная встреча, где было принято решение об учреждении РК. Участники договорились, что клуб должен заниматься описанием желаемых параметров будущего человечества, что формироваться он будет из наиболее видных научных, общественных, политических и финансовых деятелей либерального направления. Избирается исполком из 12 человек, который определяет повестку дня ежегодных ассамблей клуба. Юбилейная ассамблея клуба, посвященная его 50-летию, состоялась 17-18 октября 2018 г. в Риме, на которой присутствовала Ю.Тимошенко. Кроме полных членов есть ассоциированные члены клуба, участвующие в подготовке проектов и докладов по заказу клуба. На ежегодные встречи РК приглашаются почетные гости из числа ведущих государственных деятелей, политиков, ученых. Кроме действующих и ассоциированных членов есть еще почетные члены. В списках членов фигурируют бывший госсекретарь США Г.Киссинджер, король бельгийцев Филипп, бывший генсек НАТО Х.Солана, М.Горбачев, миллиардер и основатель CNN Т.Тернер, бывший вице-президент США Э.Гор, основатель Microsoft Б.Гейтс, бывший генсек ООН К.Аннан, королева Нидерландов Беатрис, бывший президент США Б.Клинтон, финансовый спекулянт Дж.Сорос, бывший премьер-министр Великобритании Т.Блэр, бывшие председатели Европейской комиссии Р.Проди и Ж.Делор. Почти все они состоят членами «Комитета 300». РК непрерывно расширяет географию своей деятельности за счет создания национальных ассоциаций, которые созданы в 35 странах.

Доклады клуба

В публичной сфере представлены, прежде всего, доклады РК. Первый доклад «Мировая динамика» вышел в 1971 году и был подготовлен профессором МТИ Дж. Форрестером. Эстафету приняла группа исследователей под руководством Д.Медоуза, опубликовавшая в 1972 году доклад «Пределы роста». В докладах якобы содержались результаты расчетов динамики развития человечества на ближайшие десятилетия. Все было организовано так, что «результаты представали неутешительными». Начала нагнетаться истерия, что продолжение экономического роста вместе с демографическим ростом должны создавать все большие нагрузки на природные ресурсы и биосферу планеты. В какой-то момент должна якобы произойти катастрофа в результате истощения природных ресурсов и смертельно опасного загрязнения окружающей среды. Доклады РК запустили всевозможные мифы возможной гибели человечества от «парникового эффекта» в результате масштабных выбросов в атмосферу углекислого газа, возникающего при сжигании нефти, природного газа и угля («тепловая смерть»). Отличались сценарии сроками наступления катастрофы, но в любом случае предсказывалось, что она наступит не позже чем через полстолетия. В 1974 году вышел еще один доклад клуба «Человечество на перепутье», подготовленный под руководством М. Месаровича и Э. Пестеля. В 1976 году появился доклад Я. Тинбергена «Пересмотр международного порядка». Эти и последующие доклады РК создавали нервозно-параноидальную атмосферу – и одновременно в общественное сознание внедрялась мысль о том, что ПРЕДОТВРАТИТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ МОЖНО ТОЛЬКО ОСТАНОВИВ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ. Так стала оформляться КОНЦЕПЦИЯ «НУЛЕВОГО РОСТА». По сути, это был возврат к мальтузианству – доктрине Томаса Мальтуса (1766-1834), согласно которой рост населения ведет к бедности и нищете, а войны, эпидемии и другие катаклизмы, уносящие жизни больших масс людей, следует считать положительными явлениями. Неомальтузианство РК предусматривало якобы «цивилизованные» методы уменьшения народонаселения (депопуляция). Со временем идея «нулевого роста» была заменена концепцией «органического роста», впервые прозвучавшей в докладе «Человечество на перепутье». Ее суть состояла в том, что каждую страну, каждый регион следует рассматривать как часть (клетку) единого живого организма (человечества), в каждом случае нужен свой подход. А определять подход – и функции «клеток» – должен всё тот же РК, выступающий по отношению к частям «мирового организма» их «мозгом». Итак, за полвека своего существования этот «мозг» сгенерировал 44 доклада.

Основные идеи Римского клуба

Мир должен прекратить рост экономики и народонаселения. Задачей-максимумом является резкое снижение масштабов экономической деятельности и радикальное сокращение численности населения на планете. Большинство членов РК полагает, что людей на Земле должно быть не более одного «золотого» миллиарда. Фактически РК разрабатывает «интеллектуальное» обоснование политики глобального геноцида человечества, проводимого под контролем хозяев денег. Государственный суверенитет для них – помеха решению их глобальных задач. В частности, вбрасывается тезис «загрязнение биосферы не знает национальных границ», следовательно, для борьбы с загрязнением Мирового океана и атмосферы, для предотвращения «тепловой смерти», для защиты озонового слоя Земли необходимо международное сотрудничество, которое будет эффективным лишь в случае снятия государственных границ. То же самое касается других глобальных проблем человечества (энергетической, продовольственной). Для спасения человечества необходимо мировое правительство в качестве спасителя, что готовит дорогу к приходу Антихриста. Со временем глобализация должна полностью уничтожить национальные государства, их функции перейдут к мировому правительству (это же включало и Евромайдан 2014г.). Это была часть грандиозного плана, преследующего цель уничтожить человека морально, психологически и интеллектуально. Довести его до того состояния, после которого последует физическая аннигиляция человека, что необходимо для радикального сокращения численности населения на планете. Он должен стать чипированным биороботом. Будущий мировой порядок, согласно конечной цели РК, – общество, где будет царствовать «золотой миллион», а обслуживать его будет «грязный миллиард»: всех остальных – утилизировать: прививками как рассадниками эпидемий (фактически: бактериологическим оружием), войнами, пропагандой ЛГБТ и извращений, и целенаправленным разрушением традиционных ценностей. Представители «грязного миллиарда» не должны быть рассуждающими и все понимающими людьми. Его будут составлять «недочеловеки», «биомасса», которыми будет несложно управлять на уровне элементарных инстинктов. А понижение уровня образованности людей необходимо для того, чтобы они не могли понять истинных целей и планов Комитета 300 и радостно приветствовали бы его инициативы по контролю над населением, построению постиндустриального общества, размыванию национальных суверенитетов, уничтожению образования и глобализацию.

Деиндустриализация

Одна из главных задач РК – «научно» обосновать политику де-индустриализации, т.е. уничтожения промышленности в глобальных масштабах. Идея «нулевого роста» применительно к промышленности получила благообразное название: «постиндустриальное общество», наспех состряпанная теория которого была запущена в обращение в работе Дэниела Белла «Грядущее постиндустриальное общество» (1973 г.). Близко по смыслу понятие «технотронное общество» было введено З.Бжезинским в его книге «Между двух веков. Роль Америки в технотронную эру» (1970 г.). Закулисным спонсором Бжезинского был Д.Рокфеллер. Бжезинский принимал очень активное участие в создании Римского клуба и затем незримо контролировал, и направлял его деятельность. Постиндустриальное общество можно определить, как общество, в экономике которого уничтожена полностью или частично промышленность, а основная часть экономики приходится на различные услуги, например, медицинские и образовательные. Сюда добавляется большое количество других услуг, которые ранее занимали очень скромное место в индустриальном обществе. На первом месте среди таких новых услуг – финансовые. Основное место занимает «экономика знаний» или «информационная экономика». Планы по переходу к постиндустриальному обществу прикрывают жестокую «зачистку» планеты в интересах «хозяев денег».

Депопуляция

В 1972 г. авторы «Пределов роста» запугивали обывателей: запасы ресурсов планеты истощаются, а взрывной рост народонаселения и связанный с ним рост потребления резко усиливаются. В 1976 г. член РК П.Эрлих написал в книге «Популяционная бомба»: «Мы должны прекратить наши попытки лечить симптомы и начать вырезать рак. Эта операция, вероятно, потребует множество жестоких и безжалостных решений». Одно из них предложил член РК Т.Тернер, который в 1996 г. сказал, что 95%-сокращение численности населения планеты до 225-300 миллионов было бы «идеальным». В 2008 году этот масон заявил, что достаточно сократить население планеты до 2 млрд человек: «В любом случае у нас слишком много людей». Известный антропофоб Б.Гейтс открыто признал, что его программа прививок по сути имеет целью уменьшение население Земли до 1-2 млрд. человек. Дэниель Эстулин в своей книге «Товистокский институт» писал: «Римский клуб – ведущий международный институт, проталкивающий политику научно-технического регресса и уменьшения населения Земли на несколько миллиардов человек (это называется геноцид, если вы не знали). Основанный как мальтузианская организация с прицелом на геноцид, Римский клуб представляет собой место встречи старейших представителей Венецианской черной аристократии, потомков богатейших и древнейших европейских фамилий, управлявших Генуей и Венецией в XII веке. Если пробиться через словоблудие, свойственное их же докладу под заголовком «Глобальная революция» (1992), не останется никаких сомнений в истинных мотивах и целях этой организации: «В поисках нового врага, который объединил бы нас, мы пришли к той идее, что на эту роль сгодится загрязнение окружающей среды, угроза глобального потепления, нехватка воды, голод и т. п.». Приходят они к следующему выводу: «Таким образом, истинным врагом является само человечество». Важнейшие цели деятельности РК: депопуляция, деиндустриализация и уничтожение суверенитетов национальных государств через глобализацию являются промежуточными по отношению к главной цели – установлению полной и неограниченной глобальной власти в мире «хозяев денег» (Комитет 300), которые должны превратиться в «хозяев мира». Более конкретно эта цель обозначается как учреждение «Единого мирового правительства».

Губительная идея планетарного правительства

Когда дух христианства в Европе стал остывать, появились тайные сообщества, которые стали грезить идеей мирового господства, члены масонских лож, которые как грибы после дождя, стали появляться и множиться в Европе XVIII века. Огромную роль во внедрении идеи мирового господства сыграли взгляды Адама Вайсгаупта, основавшего орден Иллюминатов в 1776 г. в Баварии, о котором мы уже подробно рассказывали прежде.

Вот кем вдохновляется, Юлия Владимировна, откуда она черпает свои идеи. Ради справедливости нужно отметить, что абсолютное большинство кандидатов в президенты, в случае своего избрания будут воплощать ту же политику, а возможно в еще более извращенной форме.