Одесситка Тамила Афанасьева принимает участие в сессии ООН "Комиссия по положению женщин в мире"

В понедельник, 11 марта, в штаб-квартире генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась 63-я сессия «Комисии по положению женщин в мире».

Основными темами обсуждений мирового форума станут темы социальной защиты граждан в мире, защита гендерного направления, выступление женщин-лидеров разных стран и миротворчества как основной проблематики 2019 года.

В работе сессии принимают участие более 500 представителей ведущих общественных организаций и лидеров со всех стран участниц ООН.

Присутствует на данном мировом форуме в качестве приглашённых делегатов сессии ООН и делегации Украины, в том числе и представительница нашего Одесского региона-председатель Одесского областного совета Мира Тамила Афанасьева. По ее словам, большинство спикеров на сессии - женщины. Тамила Афанасьева пообещала приложить все усилия, чтобы на сессии были приняты интересные резолюции для всех наших жителей.