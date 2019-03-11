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  • Дата: Вчера, 16:43
Вчера, 16:43

В Раде создали межфракционное объединение "За Одессу"

Категория: Новости

В Раде создали межфракционное объединение "За Одессу"

 

В Верховной Раде создано межфракционное парламентское объединение “За Одессу”. Об этом на пленарном заседании 12 марта сообщил спикер Андрей Парубий. Сопредседателями группы стали Сергей Кивалов и Дмитрий Голубов. Напомним, на своем традиционном ежегодном отчете Сергей Кивалов пообещал избирателям Приморского района и всего города восстановить деятельность парламентского объединения, которое будет отстаивать интересы города и всех горожан. Как видим, парламентарий сдержал свое слово. В главном законодательном органе страны снова появится одесское лобби.

 

 



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