«Не так, как всегда» - выставка современного дизайна в Одессе.

12 марта в Инновационном художественно-образовательном центре Южноукраинского национального педагогического университета, по Фонтанской дороге, 4, открылась Международная выставка современного дизайна «Не так, как всегда: современный дизайн и сила привычки». Институт международных культурных отношений (г. Штутгарт), Гете-институт (г. Киев) и «Баварский дом, Одесса» подготовили проект и предложили его ко вниманию всех, кто интересуется современным дизайном. В проекте приняли участие и одесситы, дополнив его серией интересных произведений.

Профессор Фолькер Альбус - куратор выставки, подчеркнул, что счастлив тому обстоятельству, что выставка проходит именно в Одессе, поскольку это - особое место. Наш город стал последним, где проводится мероприятие, завершающее проект, начатый в 2005-м году. «За это время проект перемещался из страны в страну, охватив 13 государств Европы - сообщил господин Альбус - всему миру мы представляли эту выставку более 80-ти раз, в том числе и в Австралии, Индии, Грузии, Бразилии и многих других странах. Представить ее в Украине, а именно, в Одессе для нас очень важно. Ваш город стал для нас так называемой «точкой правды» - подчеркнул он. «Дизайн - явление временное, он привязан к моде... Нам важно понять - интересно ли это зрителю, имеет ли тема интернациональный отклик, есть ли интерес к этому в обществе? У всех у нас есть привычки - насколько то, что мы видим каждый день, стандартизировано, как оно может выглядеть; насколько необходимо, чтобы то, к чему мы привыкли соответствовало тенденциям, в которых мы живем - эти и другие вопросы ставит перед нами время и те идеи, которые проработаны авторами»- подытожил профессор. 63 дизайнера из десятков стран представили более 100 экспонатов, среди которых, на одесской выставке, есть и работы наших земляков - скульптуры Ларисы Субангуловой, авторская мебель Виктора Ковтуна, коллажи Марины Кокуленко и Анны Ганночкиной и инсталляция Татьяны Штыкало. Виктор Ковтун, дизайнер мебели, представивший на выставке свои работы - барный и стандартный стулья из дуба и металла, поделился своим мнением: «Для меня участие в этой выставке - приятное отвлечение от повседневности. Всегда рад посмотреть на интересных людей и особенные вещи. Радуют глаз многие арт-объекты. Но дизайн должен еще и вызывать положительные эмоции. Я считаю себя интуитивным дизайнером. В последнее время я, например, увлекся сотовыми соединениями. Идея очень современная и перспективная. К сожалению, у нас в стране сейчас сложно с возможностью инвестировать в нечто подобное. Но в Швейцарии, Норвегии, Канаде к моим идеям отнеслись с большим интересом. Что касается моих работ, принявших участие в этом проекте, то, по моему мнению, именно стул или кресло являются некой вершиной для дизайнера. Мне захотелось создать что-то свое. Я понял, что это будет в стиле деконструктивизм - мы с ребятами соединили металл и дуб. То есть, удобство и в то же время - вызов, прежде всего - самому себе!» - пояснил свое видение мастер. Объекты, составляющие экспозицию выставки, действительно, выглядят несколько вызывающе в самом хорошем смысле слова. Задачи современного дизайна состоят в стремлении удивить, немного эпатировать, а порой и озадачить зрителя. «Не так, как всегда» - название выставки задает определенный тон и установку - будет не вполне обычно и привычно. Знакомые вещи предстают в новом, нестандартном облике, с особенной функциональностью и креативными поисками мастеров из разных стран мира. Что может удивить и порадовать?! Пылесос, аккуратно вмонтированный в стул; деревянная коса со щеткой вместо лезвия; умывальник, выполненный из резины; тройная тарелка; стул с разъезжающимися ножками; стеллаж, не имеющий параллельных линий; этажерка без центра тяжести?! Десятки оригинальных, неожиданных, кажущихся невозможными и от этого становящихся замечательными идей, воплощенных в произведения. И еще важный аспект для креативно ориентированного автора, крайне необходимый в наше время - ирония. Почти все работы, представленные в проекте, выполнены людьми с чувством юмора и пониманием смысла игры. Именно поэтому, зритель рассматривает все с улыбкой и удивлением. Выставка продлиться до 29 марта.